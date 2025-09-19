Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2950295129522953 Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:30

«Чудны дела твои, господи!» (Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис) 15:3).



Персонаж вище замість того, щоби зробити ремонт в Богом забутій кавалірці, якою планував оточити весь Кийов, та отримувати аж 5000 гривень на місяць (фахівці в ті далекі роки, коли вся Украіна завмерла від нечуваного плану «оточити весь Кийов кавалірками», називали реальну цифру в 3000.).

Замість цього ліпить та ліпить на Фінансовому форумі України чергові відосики із серії «Воспоминание о будущем». (с).

Саме так: «Спогад» але про майбутнє (!).



А люди не ліплять.

Саме цікаве для мене сьогодні - це інформація на «київській гілці» про те, що паркомісця десь там в новому ЖК в Києві розгребти миттєво.

Зрозуміло ж: дешево.

Всього 820 000 гривень.



Вже здають в оренду по 6 000 гривень, що забезпечує - вже порахували - чи 7,5% річних, чи навіть 8,5% річних.



Якось так сталося, що останні років 20 я так живу, що в мене немає гаража для авто.

Навіть зараз маю два авто і жодного гаража.

Для мене це незрозуміла екзотика і взагалі не розумію, навіщо той гараж є потрібним. Хіба що мотлох складати.



Так ось, їдемо далі.

Приятель прибув із Великої Британії, де мешкає вже 4 роки у сина, щоби здати свій гараж в одному обласному центрі України.

Я спитав: по якій ціні здав?

З гордістю він відповів, що 4 000 гривень на місяць.

- Ого! Сказав я. Інший приятель здав паркомісце у Львові (паркомісця розташовані на першому поверсі 8-и поверхового будинка, вʼїзд з електронним ключем) всього за 50$. А тут цілих 100! Круто.

- Так в мене гараж козирний: на в 2 авто, 9 метрів… (я так зрозумів, що в довжину).

- А продати не хотів? Мешкаєш же у Великій Британії, в 3-и поверховому будинку сина і гаража там немає…

- Та є покупець, але що ті 6000$. «Вони нічого не вирішують…» (цитата).



Хм… дійсно, якщо потримати гараж побудови орієнтовно 1985 року ще років 40, то буде дорожче… мабуть…

На сьогодні на відміну від шпеціаліста по «ГТ» та телефонних кодів +90 (країна, де він не був жодного разу, але код країни памʼятає міцно), має:

6000$ - 100%

12*100 - х%.

х=12*100*100/6000=20% річних по валюті.



А знавець «ГТ» зранку до вечора ліпить і ліпить на Фінансовому форумі України відосики…

У нього зараз нове захоплення: виводить на чисту воду тих хто міняв ніки. Малий (54-річний) сталінець.

"Коли собаці нема що робити, він лиже (назву частини тіла пса видалено)..."

Мій дід по мамі з Гуляй Поля - там і помер, то він так говорив:
"Коли собаці нема що робити, він лиже(назву частини тіла пса видалено)..."

Мій дід з Охотничого

Село між Дебальцево/ Григорівка

Мій дід з Охотничого

А знавець «ГТ» зранку до вечора ліпить і ліпить на Фінансовому форумі України відосики…

Реально прикольно…





У нього зараз нове захоплення: виводить на чисту воду тих хто міняв ніки. Малий (54-річний) сталінець.

