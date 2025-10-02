RSS
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 23:20

  akurt написав:Ну я погоджуюсь.
Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять.

Тануда...
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 23:24

Саме так: «тануда».
Різниця була помітною сьогодні в районі Бордо.
Там безоплатні траси перейшли в платні (без оплати), корки і всі полоси зайняті. Ремонти.
Ледве дочекався, коли проїду те Бордо…
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 23:28

  akurt написав:
  Hotab написав:10 євро за 100км таки багато..
Це по суті треба ще раз сплатити вартість палива.


Ну я погоджуюсь.
Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять.
Тут кожен обирає сам. В залежності від намірів. Наприклад:
- мій маршрут в понеділок з Toulouse до Honfleur в Нормандії на березі протоки Ла-Манш по безоплатних трасах - 791 км, в дорозі 10 год. 40 хв.
- те ж, по платних трасах: 829 (!!!!) км, в дорозі 8 год. 40 хвилин.
В грошах різниця в 55€.
Програш в грошах та в відстані. Виграш в часі.

Різниця в 2 години і 55 євро… важке рішення))
Не знаю що обрав би.

Коли їхав через Словаччину, був вибір купити віньєтку за 12 євро і виграти 15 хвилин по платному автобану))
Я вирішив , що воно того не варте)
