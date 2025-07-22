RSS
Гетманцев запропонував підвищити
мінімалку до 12 тис....

Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 21:53

Гетманцев запропонував підвищити мінімалку до 12 тис....

Пропонуємо до обговорення:
Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує у проєкті державного бюджету встановити прожитковий мінімум на рівні 4 700 грн, а мінімальну зарплату — 12 000 грн.

Гетманцев запропонував підвищити мінімалку до 12 тис. грн і прожитковий мінімум до 4700 грн
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100549
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 21:53

З якого.переляку збільшувати мінімалеу ,хіба є для цього якісь економічні передумови ,тільки розкрутить інфляцію ,є закони економіки а пан гетьманцев напевно вирішив що може іх змінити
zirexel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.10.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 21:53

Як завжди скажуть що немає коштів,популізм чистої води!
finuser583
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.10.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 23:49

Цей захід призведе до збільшення податків фопів. На мою думку, треба розрізняти їх - одне діло ФОП на ринку, та інше - коли відомі мережі - це 100 фопів, створених з метою несплати пдв
sirop08
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.09.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 06:08

Re: Гетманцев запропонував підвищити мінімалку до 12 тис....

А пенсии хотя б до десятки подтянут( минимальные не по возрасту, а по стажу)?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5395
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 07:31

Re: Гетманцев запропонував підвищити мінімалку до 12 тис....

барабашов написав:А пенсии хотя б до десятки подтянут( минимальные не по возрасту, а по стажу)?
пенсії на податки не впливають, тому Г нецікаво
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1660
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
