Додано: Чет 02 жов, 2025 21:53
Пропонуємо до обговорення:
Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує у проєкті державного бюджету встановити прожитковий мінімум на рівні 4 700 грн, а мінімальну зарплату — 12 000 грн.
Дивися повний текст Гетманцев запропонував підвищити мінімалку до 12 тис. грн і прожитковий мінімум до 4700 грн
Додано: Чет 02 жов, 2025 21:53
З якого.переляку збільшувати мінімалеу ,хіба є для цього якісь економічні передумови ,тільки розкрутить інфляцію ,є закони економіки а пан гетьманцев напевно вирішив що може іх змінити
Додано: Чет 02 жов, 2025 21:53
Як завжди скажуть що немає коштів,популізм чистої води!
Додано: Чет 02 жов, 2025 23:49
Цей захід призведе до збільшення податків фопів. На мою думку, треба розрізняти їх - одне діло ФОП на ринку, та інше - коли відомі мережі - це 100 фопів, створених з метою несплати пдв
Додано: П'ят 03 жов, 2025 06:08
А пенсии хотя б до десятки подтянут( минимальные не по возрасту, а по стажу)?
Додано: П'ят 03 жов, 2025 07:31
барабашов написав:А пенсии хотя б до десятки подтянут( минимальные не по возрасту, а по стажу)?
пенсії на податки не впливають, тому Г нецікаво
