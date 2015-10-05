Правительство Шотландии официально рекомендовало шотландским школам обеспечить учеников отдельными туалетами для мальчиков и девочек.
В изданных в понедельник рекомендациях говорится, что в школах должны быть туалеты, разделенные по признаку биологического пола, но при этом школы могут оборудовать и «гендерно-нейтральные туалеты».
В подавляющем большинстве шотландских школ туалеты и так раздельные, хотя во многих школах обустроены и «гендерно-нейтральные». ...... Этой весной суд в Шотландии принял решение в пользу одной родительской пары, которые подали иск против муниципалитета, требуя, чтобы в начальной школе, куда ходит их ребенок, обустроили отдельные туалеты для мальчиков и девочек. В этой школе был только общий туалет.
В украинских учебных заведениях набирает популярность тренд отказа от традиционного обращения к педагогам по имени-отчеству в пользу более современного формата. ....."В государственных школах, порой и в частных, к учителям традиционно обращаются Андрей Алексеевич. И как только в "госшколе" я превратился в Алексеевича, сразу начало расти ЧСВ, пузо, а затем и борода выросла и сразу поседела. Но как перевернулся мой мир, когда в частной школе ученики стали обращаться ко мне: "пан Андрей" (или просто Андрей). И хотя пузо и борода на месте, а ещё и лысина растёт, душой я помолодел. Для меня такое обращение значительно приятнее. Это же норм?", – отметил Андрей Уткин ...... Специалисты подчёркивают значительное влияние формы обращения на общую атмосферу учебного процесса. Традиционное имя-отчество создаёт дистанцию и формальность, тогда как "пан/пани + имя" сохраняет должное уважение, добавляя естественности во взаимодействии.
Педагоги подчёркивают важность восприятия учителя учениками не только как строгого наставника, но и как партнёра для конструктивного диалога. Эти изменения в речевой культуре отражают более масштабную трансформацию украинской образовательной системы – переход от жёстких советских стандартов к прогрессивным европейским принципам построения отношений между участниками учебного процесса.
Не маю нічого проти. Можливо без жорстких заборон звертатися тільки так чи інакше, просто як допустимі альтернативи "пан/пані [імʼя]", чи по імʼя по-батькові. (Просто по імені в принципі теж можливе, але доречне виключно з згоди самого вчителя, бо хтось може це розцінювати, як певне панібратство, та й якщо першокласники будуть звертатися по імені до вчителя - це якось трохи дивно для нашого суспільства). Це і сучасніше і демократичніше. Я не впевнений, що це саме "радянські" стандарти, звернення по імені та по-батькові куди старше совка.