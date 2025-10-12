RSS
Еміграція, заробітчанство
  #
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:11

Всі панове вірно визначили місто.
Чудово!
akurt
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:17

Сумні новини з США.
Ну як сумні. Цікаві.
Ілон Маск приколюється, та суттєво знизив ціни на свої електричні авто.
Дивимося (треба натиснути на фото):

Зображення

Тесла Y 39 990$.
Я не помилився: “Y”.

P.S. Ви ж не сумніваєтесь, що наші люди в США не всі лОхи? Мудро! В останній день встигли зробитии замовлення із компенсацією від уряду в сумі 7500$.
Мудро. Просто.
akurt
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 03:29

  Сибарит написав:
  rjkz написав:И не про то как разводить соотечественников.

На 2 часа меня, конечно, не хватило, посмотрел пару минут в разных местах, но все равно прокомментирую :)
Похоже, протекционистская политика Трампа начинает приносить плоды. Загнулась компания, бизнес которой, по признанию владельца, был основан на жесточайшей эксплуатации свежеприбывших мигрантов.
Перевозки на пикапах - вещь страшная, перевозчики пользуются возможностью работать без логбуков, и это работа на износ. Мигранты со стажем, не говоря уже о мигрантах не в первом поколении так работать не будут.
Выглядит страшно, но "укоренившиеся" американцы от этого только выиграют, рынок труда расчищается от демпинга. Не должен водитель ездить по 20 часов в день!
Результат будет не завтра, рынок перевозок ожидают большие потрясения, поскольку он чуть менее, чем полностью захвачен свежими мигрантами. Через несколько лет посмотрим, что из этого получится.

ЗЫ Если в первом акте на сцене висит ружье, в последнем оно должно выстрелить (с) Денис хоть что-то написал позолоченной ручкой, которая все видео лежала в кадре? :lol:


Денис ничего не писал ручкой, но я слушал, а не смотрел.
Зато Денис регулярно рассказывает о том, что закрываются траковые компании с нормальными траками и с СДЛами.
Про то как работают пикаптраковые компании - я знаю.
Знакомый работал. Там еще хуже - он и сам на трассе чинил машину.
Ну а кто ему доктор. Мог получить СДЛ, выучить Инглиш и пойти в нормальную компанию.
И да, то что закрываются одни компании позволяет перераспределить ОСТАВШИЕСЯ грузы на остальных. Не факт, что им станет лучше, но это продлит им бизнес.
Вот только то, что грузов становится все меньше и меньше говорит о многом.
На этой неделе, да после бурного роста, стокмаркет снижался и закончилось это пятничным обвалом. Упало все. И СП500 почти на 3% (это только в пятницу) и техногиганты и финансовые компании. У меня в вотчлисте и те компании которые в моем портфолио и не только.
Все упали, намного и картинка графика одинаковая. Может из-за того, что Трамп снова вспомнил про тарифы со злости, что ему не дали Нобелевскую премию.
Ну так, пардон, а когда раньше от импульсивных решений одного человека зависела экономика США?

И да, то что в видео было, что украинцы уезжают из США, ну это в какой-то мере правда. Есть блогеры, которые уехали.
Не всегда они возвращаются в Украину.
Но только почему они это делают?
Ведь среди м18-60 ю4юшников основная масса - это заробитчане, которые были на момент начала войны за пределами Украины. А тут Трамп "зарезал" возможность работать на траках для всех кроме граждан и гринкардхолдеров.
Это то, где сразу можно было хоть и нелегко, но зарабатывать деньги, которые доступны среднему среднему и среднему высшему классам.
А в целом по стране с работой ж)па.
Да, в каких-то эриях, типа НЙ, можно довльно легко найти тяжелую и низкооплачиваемую работу. За нормальную зарплату готовы драться уже не десятки, а сотни соискателей.
По сравнению с прошлым летом, в этом году соотношение соискателей вакансий на количество вакансий увеличилось в 4 раза.
И борьба с иммигрантами - это попытка хоть как-то защитить возможности избирателей на рынке труда.
На видео очень познавательно про испанцев в центрах депортации.
Востаннє редагувалось rjkz в Нед 12 жов, 2025 08:29, всього редагувалось 1 раз.
rjkz
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 08:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:На этой неделе, да после бурного роста, стокмаркет снижался и закончилось это пятничным обвалом. Упало все. И СП500 почти на 3% (это только в пятницу) и техногиганты и финансовые компании. У меня в вотчлисте и те компании которые в моем портфолио и не только.
Все упали, намного и картинка графика одинаковая. Может из-за того, что Трамп снова вспомнил про тарифы со злости, что ему не дали Нобелевскую премию.
Ну так, пардон, а когда раньше от импульсивных решений одного человека зависела экономика США?

Вибачаюсь що влажу, але загалом все виросло і всі в хороших прибутках/шоколаді, той же S&P 500 рік до року виріс на 12%, це офігенний результат. Але чогось у всіх винуват Трамп (типу непередбачуваний) хоча для передбачуваності треба вміти трохи гуглити - в травні 2025 року Трамп домовився про 90 денне перемиря з Китаєм, потім влітку оновили цей строк (https://www.eurointegration.com.ua/news ... 9/7216924/) - зараз прийшов час кінця перемиря. Біржи впали на 3% після росту на 20% - оце біда - але Трамп "імпульсивний".
BIGor
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 08:43

  BIGor написав:
  rjkz написав:На этой неделе, да после бурного роста, стокмаркет снижался и закончилось это пятничным обвалом. Упало все. И СП500 почти на 3% (это только в пятницу) и техногиганты и финансовые компании. У меня в вотчлисте и те компании которые в моем портфолио и не только.
Все упали, намного и картинка графика одинаковая. Может из-за того, что Трамп снова вспомнил про тарифы со злости, что ему не дали Нобелевскую премию.
Ну так, пардон, а когда раньше от импульсивных решений одного человека зависела экономика США?

Вибачаюсь що влажу, але загалом все виросло і всі в хороших прибутках/шоколаді, той же S&P 500 рік до року виріс на 12%, це офігенний результат. Але чогось у всіх винуват Трамп (типу непередбачуваний) хоча для передбачуваності треба вміти трохи гуглити - в травні 2025 року Трамп домовився про 90 денне перемиря з Китаєм, потім влітку оновили цей строк (https://www.eurointegration.com.ua/news ... 9/7216924/) - зараз прийшов час кінця перемиря. Біржи впали на 3% після росту на 20% - оце біда - але Трамп "імпульсивний".


Результат офигенный только под одним углом.
Это действительно дикий рост, но что интересно, это первый раз, когда рынки растут, да еще и так бурно, на фоне роста безработицы.
Это как-бы говорит, что если раньше корпорации увольняли работников когда у них были проблемы и это тут-же сказывалось на котировках, то сейчас новая реальность - корпорации научились работать с меньшим количеством работников.
Это новый мейнстрим - оптимизация. Где на ИИ, где просто за счет того, что вешают допработу на одних, а других увольняют. Это кстати, результат работы китайцев и индусов в большой мере.
А тарифные войны бьют не очень сильно по корпорациям, зато валят средний и мелкий бизнес.
Хотя нет, по корпорациям они тоже бьют, но у них и запас прочности больше и "порешать" (да тут тоже это есть, но в другом виде) могут. Например, как Эппл.
Пообещали что построят (когда-нибудь) завод в США и все, получили индульгенцию.
Мне чисто финансово, на его действия может и не стоит жаловаться - и в СП500 вложился и в техногигантов. Вон, одну позицию начал скупать в августе по 118, а она прогулялась до 200 и сейчас в районе 180.
Все выросло, и Эппл и Гугл И Майкрософт и тд.
Только и рухнуть оно может в один момент.
Обычно пампэнддамп делают с какими-то мелкими компаниями, а тут со всей экономикой могут вполне.
rjkz
