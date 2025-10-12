Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Суб 11 жов, 2025 21:11 Всі панове вірно визначили місто.

Чудово! akurt

Ну як сумні. Цікаві.

Ілон Маск приколюється, та суттєво знизив ціни на свої електричні авто.

Дивимося (треба натиснути на фото):







Тесла Y 39 990$.

Я не помилився: “Y”.



P.S. Ви ж не сумніваєтесь, що наші люди в США не всі лОхи? Мудро! В останній день встигли зробитии замовлення із компенсацією від уряду в сумі 7500$.

Сумні новини з США.Ну як сумні. Цікаві.Ілон Маск приколюється, та суттєво знизив ціни на свої електричні авто.Дивимося (треба натиснути на фото):Тесла Y 39 990$.Я не помилився: "Y".P.S. Ви ж не сумніваєтесь, що наші люди в США не всі лОхи? Мудро! В останній день встигли зробитии замовлення із компенсацією від уряду в сумі 7500$.Мудро. Просто.

Додано: Нед 12 жов, 2025 03:29 Сибарит написав: rjkz написав: И не про то как разводить соотечественников. И не про то как разводить соотечественников.

На 2 часа меня, конечно, не хватило, посмотрел пару минут в разных местах, но все равно прокомментирую

Похоже, протекционистская политика Трампа начинает приносить плоды. Загнулась компания, бизнес которой, по признанию владельца, был основан на жесточайшей эксплуатации свежеприбывших мигрантов.

Перевозки на пикапах - вещь страшная, перевозчики пользуются возможностью работать без логбуков, и это работа на износ. Мигранты со стажем, не говоря уже о мигрантах не в первом поколении так работать не будут.

Выглядит страшно, но "укоренившиеся" американцы от этого только выиграют, рынок труда расчищается от демпинга. Не должен водитель ездить по 20 часов в день!

Результат будет не завтра, рынок перевозок ожидают большие потрясения, поскольку он чуть менее, чем полностью захвачен свежими мигрантами. Через несколько лет посмотрим, что из этого получится.



ЗЫ Если в первом акте на сцене висит ружье, в последнем оно должно выстрелить (с) Денис хоть что-то написал позолоченной ручкой, которая все видео лежала в кадре?



Денис ничего не писал ручкой, но я слушал, а не смотрел.

Зато Денис регулярно рассказывает о том, что закрываются траковые компании с нормальными траками и с СДЛами.

Про то как работают пикаптраковые компании - я знаю.

Знакомый работал. Там еще хуже - он и сам на трассе чинил машину.

Ну а кто ему доктор. Мог получить СДЛ, выучить Инглиш и пойти в нормальную компанию.

И да, то что закрываются одни компании позволяет перераспределить ОСТАВШИЕСЯ грузы на остальных. Не факт, что им станет лучше, но это продлит им бизнес.

Вот только то, что грузов становится все меньше и меньше говорит о многом.

На этой неделе, да после бурного роста, стокмаркет снижался и закончилось это пятничным обвалом. Упало все. И СП500 почти на 3% (это только в пятницу) и техногиганты и финансовые компании. У меня в вотчлисте и те компании которые в моем портфолио и не только.

Все упали, намного и картинка графика одинаковая. Может из-за того, что Трамп снова вспомнил про тарифы со злости, что ему не дали Нобелевскую премию.

Ну так, пардон, а когда раньше от импульсивных решений одного человека зависела экономика США?



И да, то что в видео было, что украинцы уезжают из США, ну это в какой-то мере правда. Есть блогеры, которые уехали.

Не всегда они возвращаются в Украину.

Но только почему они это делают?

Ведь среди м18-60 ю4юшников основная масса - это заробитчане, которые были на момент начала войны за пределами Украины. А тут Трамп "зарезал" возможность работать на траках для всех кроме граждан и гринкардхолдеров.

Это то, где сразу можно было хоть и нелегко, но зарабатывать деньги, которые доступны среднему среднему и среднему высшему классам.

А в целом по стране с работой ж)па.

Да, в каких-то эриях, типа НЙ, можно довльно легко найти тяжелую и низкооплачиваемую работу. За нормальную зарплату готовы драться уже не десятки, а сотни соискателей.

По сравнению с прошлым летом, в этом году соотношение соискателей вакансий на количество вакансий увеличилось в 4 раза.

И борьба с иммигрантами - это попытка хоть как-то защитить возможности избирателей на рынке труда.

Денис ничего не писал ручкой, но я слушал, а не смотрел.Зато Денис регулярно рассказывает о том, что закрываются траковые компании с нормальными траками и с СДЛами.Про то как работают пикаптраковые компании - я знаю.Знакомый работал. Там еще хуже - он и сам на трассе чинил машину.Ну а кто ему доктор. Мог получить СДЛ, выучить Инглиш и пойти в нормальную компанию.И да, то что закрываются одни компании позволяет перераспределить ОСТАВШИЕСЯ грузы на остальных. Не факт, что им станет лучше, но это продлит им бизнес.Вот только то, что грузов становится все меньше и меньше говорит о многом.На этой неделе, да после бурного роста, стокмаркет снижался и закончилось это пятничным обвалом. Упало все. И СП500 почти на 3% (это только в пятницу) и техногиганты и финансовые компании. У меня в вотчлисте и те компании которые в моем портфолио и не только.Все упали, намного и картинка графика одинаковая. Может из-за того, что Трамп снова вспомнил про тарифы со злости, что ему не дали Нобелевскую премию.Ну так, пардон, а когда раньше от импульсивных решений одного человека зависела экономика США?И да, то что в видео было, что украинцы уезжают из США, ну это в какой-то мере правда. Есть блогеры, которые уехали.Не всегда они возвращаются в Украину.Но только почему они это делают?Ведь среди м18-60 ю4юшников основная масса - это заробитчане, которые были на момент начала войны за пределами Украины. А тут Трамп "зарезал" возможность работать на траках для всех кроме граждан и гринкардхолдеров.Это то, где сразу можно было хоть и нелегко, но зарабатывать деньги, которые доступны среднему среднему и среднему высшему классам.А в целом по стране с работой ж)па.Да, в каких-то эриях, типа НЙ, можно довльно легко найти тяжелую и низкооплачиваемую работу. За нормальную зарплату готовы драться уже не десятки, а сотни соискателей.По сравнению с прошлым летом, в этом году соотношение соискателей вакансий на количество вакансий увеличилось в 4 раза.И борьба с иммигрантами - это попытка хоть как-то защитить возможности избирателей на рынке труда.На видео очень познавательно про испанцев в центрах депортации.

Додано: Нед 12 жов, 2025 08:21 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: На этой неделе, да после бурного роста, стокмаркет снижался и закончилось это пятничным обвалом. Упало все. И СП500 почти на 3% (это только в пятницу) и техногиганты и финансовые компании. У меня в вотчлисте и те компании которые в моем портфолио и не только.Все упали, намного и картинка графика одинаковая. Может из-за того, что Трамп снова вспомнил про тарифы со злости, что ему не дали Нобелевскую премию.Ну так, пардон, а когда раньше от импульсивных решений одного человека зависела экономика США?

Все упали, намного и картинка графика одинаковая. Может из-за того, что Трамп снова вспомнил про тарифы со злости, что ему не дали Нобелевскую премию.

Ну так, пардон, а когда раньше от импульсивных решений одного человека зависела экономика США? На этой неделе, да после бурного роста, стокмаркет снижался и закончилось это пятничным обвалом. Упало все. И СП500 почти на 3% (это только в пятницу) и техногиганты и финансовые компании. У меня в вотчлисте и те компании которые в моем портфолио и не только.Все упали, намного и картинка графика одинаковая. Может из-за того, что Трамп снова вспомнил про тарифы со злости, что ему не дали Нобелевскую премию.Ну так, пардон, а когда раньше от импульсивных решений одного человека зависела экономика США?

Вибачаюсь що влажу, але загалом все виросло і всі в хороших прибутках/шоколаді, той же S&P 500 рік до року виріс на 12%, це офігенний результат. Але чогось у всіх винуват Трамп (типу непередбачуваний) хоча для передбачуваності треба вміти трохи гуглити - в травні 2025 року Трамп домовився про 90 денне перемиря з Китаєм, потім влітку оновили цей строк ( https://www.eurointegration.com.ua/news ... 9/7216924/ ) - зараз прийшов час кінця перемиря. Біржи впали на 3% після росту на 20% - оце біда - але Трамп "імпульсивний".

Додано: Нед 12 жов, 2025 08:43 BIGor написав: rjkz написав: На этой неделе, да после бурного роста, стокмаркет снижался и закончилось это пятничным обвалом. Упало все. И СП500 почти на 3% (это только в пятницу) и техногиганты и финансовые компании. У меня в вотчлисте и те компании которые в моем портфолио и не только.Все упали, намного и картинка графика одинаковая. Может из-за того, что Трамп снова вспомнил про тарифы со злости, что ему не дали Нобелевскую премию.Ну так, пардон, а когда раньше от импульсивных решений одного человека зависела экономика США?

Все упали, намного и картинка графика одинаковая. Может из-за того, что Трамп снова вспомнил про тарифы со злости, что ему не дали Нобелевскую премию.

Ну так, пардон, а когда раньше от импульсивных решений одного человека зависела экономика США? На этой неделе, да после бурного роста, стокмаркет снижался и закончилось это пятничным обвалом. Упало все. И СП500 почти на 3% (это только в пятницу) и техногиганты и финансовые компании. У меня в вотчлисте и те компании которые в моем портфолио и не только.Все упали, намного и картинка графика одинаковая. Может из-за того, что Трамп снова вспомнил про тарифы со злости, что ему не дали Нобелевскую премию.Ну так, пардон, а когда раньше от импульсивных решений одного человека зависела экономика США?

Вибачаюсь що влажу, але загалом все виросло і всі в хороших прибутках/шоколаді, той же S&P 500 рік до року виріс на 12%, це офігенний результат. Але чогось у всіх винуват Трамп (типу непередбачуваний) хоча для передбачуваності треба вміти трохи гуглити - в травні 2025 року Трамп домовився про 90 денне перемиря з Китаєм, потім влітку оновили цей строк ( https://www.eurointegration.com.ua/news ... 9/7216924/ ) - зараз прийшов час кінця перемиря. Біржи впали на 3% після росту на 20% - оце біда - але Трамп "імпульсивний".



Результат офигенный только под одним углом.

Это действительно дикий рост, но что интересно, это первый раз, когда рынки растут, да еще и так бурно, на фоне роста безработицы.

Это как-бы говорит, что если раньше корпорации увольняли работников когда у них были проблемы и это тут-же сказывалось на котировках, то сейчас новая реальность - корпорации научились работать с меньшим количеством работников.

Это новый мейнстрим - оптимизация. Где на ИИ, где просто за счет того, что вешают допработу на одних, а других увольняют. Это кстати, результат работы китайцев и индусов в большой мере.

А тарифные войны бьют не очень сильно по корпорациям, зато валят средний и мелкий бизнес.

Хотя нет, по корпорациям они тоже бьют, но у них и запас прочности больше и "порешать" (да тут тоже это есть, но в другом виде) могут. Например, как Эппл.

Пообещали что построят (когда-нибудь) завод в США и все, получили индульгенцию.

Мне чисто финансово, на его действия может и не стоит жаловаться - и в СП500 вложился и в техногигантов. Вон, одну позицию начал скупать в августе по 118, а она прогулялась до 200 и сейчас в районе 180.

Все выросло, и Эппл и Гугл И Майкрософт и тд.

Только и рухнуть оно может в один момент.

Результат офигенный только под одним углом.Это действительно дикий рост, но что интересно, это первый раз, когда рынки растут, да еще и так бурно, на фоне роста безработицы.Это как-бы говорит, что если раньше корпорации увольняли работников когда у них были проблемы и это тут-же сказывалось на котировках, то сейчас новая реальность - корпорации научились работать с меньшим количеством работников.Это новый мейнстрим - оптимизация. Где на ИИ, где просто за счет того, что вешают допработу на одних, а других увольняют. Это кстати, результат работы китайцев и индусов в большой мере.А тарифные войны бьют не очень сильно по корпорациям, зато валят средний и мелкий бизнес.Хотя нет, по корпорациям они тоже бьют, но у них и запас прочности больше и "порешать" (да тут тоже это есть, но в другом виде) могут. Например, как Эппл.Пообещали что построят (когда-нибудь) завод в США и все, получили индульгенцию.Мне чисто финансово, на его действия может и не стоит жаловаться - и в СП500 вложился и в техногигантов. Вон, одну позицию начал скупать в августе по 118, а она прогулялась до 200 и сейчас в районе 180.Все выросло, и Эппл и Гугл И Майкрософт и тд.Только и рухнуть оно может в один момент.Обычно пампэнддамп делают с какими-то мелкими компаниями, а тут со всей экономикой могут вполне.

