ХЗ что будет с США через 10 лет.

Пока все то, что происходит в США отличается от того, что было даже при нашем приезде и очень отличается от того, что представаляется из Украины.

Единственное что не отнять - тут реально дофигища денег по сравнению с Украиной.

Но блин, все меняется не к лучшему.

....

Дальше я написал длинный текст, что меняется не к лучшему.

Но стер.

Одно из того, что меняется - преследование за высказывание мнения.

Можете в ЛС, якщо текст зберігся. Ну або через VPN скріншотом щоб ніде не індексувалося і через imgbb.com з самовидалення зображення через місяць.



Мой портфель отыграл обратно чуть больше половины пятничного обввала.

Но это еще ни о чем не говорит, 10 минут только после открытия сессии.

Обычно первые полчаса-час- это резкие движения за счет решений принятых инвесторами до открытия сессий. Примерно к 11 по НЙ рынок успокаивается, если ничего необычного не происходит.

Бывает, что сессия открывается огромным ростом, а закрывается в минус.

Я для себя вообще решил, что ...скажем так провластные инвесторы имеют интерес в инсайдорской торговле и эти обвалы, сделанные на заявлениях, используют чтобы продать накануне и купить на обвале. Я тоже купил в пятницу под самое закрытие.

Но не продаю, если не хочу избавиться от чего-то. НЕкоторое время назад избавился от остатков Нвидии, на часть купил чейз (пока не знаю или поступил правильно), СП500 (это беспроигрышный в лонгтерм вариант) и производителя чипов (это для чистой продажи после роста, вопрос когда выходить, начал скупать по 118, сейчас 190, таргет ему рисовали 180, потом 200 (он сходил к 201), сейчас 235).

Насчет сегодняшнего восстановления - радоваться рано, есть разные сценарии падения - резкий обвал, обвал- частичное восстановление и опять обвал, может повторяться несколько раз.

Це не "суперзатребувано", це "суперрозпіарено". Зараз такі гроші ллються в той ШІ, що потім кожна людина на планеті мала би користуватися тими сервісами мінімум на 1000-2000 дол./рік, щоб воно якось окупилося.

Хоча у мене таке враження, що гроші в цьому світі нескінченні, конвертувати назад ці акції у долари ніхто ніколи не збирається і воно буде постійно зростати без жодної прив'язки до реальних доходів компаній. Це не "суперзатребувано", це "суперрозпіарено". Зараз такі гроші ллються в той ШІ, що потім кожна людина на планеті мала би користуватися тими сервісами мінімум на 1000-2000 дол./рік, щоб воно якось окупилося.Хоча у мене таке враження, що гроші в цьому світі нескінченні, конвертувати назад ці акції у долари ніхто ніколи не збирається і воно буде постійно зростати без жодної прив'язки до реальних доходів компаній.



Вот, да, примерно такое и крутилось в голове.

Только...деньги должны приносить деньги.

НВидиа вместе с МСФТ (ну там хоть положение монополиста на рынке ОС) - две самые капитализированные корпорации на планете.

МСФТ шел к этому десятилетиями, НВИдия выросла за пару лет.

И рано или поздно появятся (уже есть, но не набрали силу) конкуренты.

Будет как с нокией, которая может и не проспать чего- то, но конкуренция есть конкуренция. А пока за Нвидией просто огромная часть рынка.*



PS

упустил мысль.

НВидия фактически не платит дивиденды, 1 цент с акции.

Поэтму единственный интерес к ней - постоянный рост.

Только...деньги должны приносить деньги.

НВидиа вместе с МСФТ (ну там хоть положение монополиста на рынке ОС) - две самые капитализированные корпорации на планете.

МСФТ шел к этому десятилетиями, НВИдия выросла за пару лет.

И рано или поздно появятся (уже есть, но не набрали силу) конкуренты.

После Теслы, которую уже который год продолжают гребсти невзирая на мизерную (относительно цены акции) прибыль и 0 дивов, я уже ничему не удивлюсь. А когда 9 из 10 человек будут с воплями "зис ис зе фьюча!" продолжать покупать по 1-2 акции с каждой зарплаты и косо смотреть на менеджеров фондов, если те посмеют их пенсию в это "фьюча" не инвестировать, то это будет расти вечно. После Теслы, которую уже который год продолжают гребсти невзирая на мизерную (относительно цены акции) прибыль и 0 дивов, я уже ничему не удивлюсь. А когда 9 из 10 человек будут с воплями "зис ис зе фьюча!" продолжать покупать по 1-2 акции с каждой зарплаты и косо смотреть на менеджеров фондов, если те посмеют их пенсию в это "фьюча" не инвестировать, то это будет расти вечно. Gastarbaiter Повідомлень: 3798 З нами з: 26.02.18 Подякував: 706 раз. Подякували: 619 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 жов, 2025 19:25 Shaman написав: BIGor написав: rjkz написав: Ага, нокиа тоже была когда-то супертелефоном.

Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.

Стырят технологию и будут сами делать.

Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов. Ага, нокиа тоже была когда-то супертелефоном.Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.Стырят технологию и будут сами делать.Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов.

мені навіть цікаво - як Нокіа завалилась через повісточку? та й взагалі не вся Нокіа, а її підрозділ з мобільних телефонів, який проспав появу смартфонів.



навіть якщо США перестане бути технологічним лідером, що далеко не факт, то з чого впаде виробнича дисципліна? не нагнітайте мені навіть цікаво - як Нокіа завалилась через повісточку? та й взагалі не вся Нокіа, а її підрозділ з мобільних телефонів, який проспав появу смартфонів.навіть якщо США перестане бути технологічним лідером, що далеко не факт, то з чого впаде виробнича дисципліна? не нагнітайте

Ну дивіться, Фінляндія соціальноорієнтована країна з прогресивною шкалою оподаткування. Звучить дуже круто - більше оподаткувати багатіїв що зробити більше плюшок бідним. По факту, виходить це система покарання розумних і ініціативних, от фінський інженер порахував, що якщо він буде сидіти ночами і вихідними щоб навчитися нових навиків для підвищення по роботі (візьмемо наприклад вивчить з нуля мову програмування) - і його підвищать - то держава його за це покарає більшою податковою ставкою. В результаті він буде отримувати трошки більше ніж неписемний сусід Ахмед продавець бургерів який має 3-х дітей. І от він каже - а ну нафіг, треба насолоджуватись життям, не розвиватись і сидіти тихо до наступного податкового порогу.



Це не "суперзатребувано", це "суперрозпіарено". Зараз такі гроші ллються в той ШІ, що потім кожна людина на планеті мала би користуватися тими сервісами мінімум на 1000-2000 дол./рік, щоб воно якось окупилося.

Є такі ж самі думки, але часи трохи змінились, тепер більшість жителів розвинутого світу може з мобільного додатку купити акції Тесли чи Амазону. Можна так сказати, що ринок акцій став доступний навіть дояркам. Ще років 10-15 був значно більший поріг входу. Є такі ж самі думки, але часи трохи змінились, тепер більшість жителів розвинутого світу може з мобільного додатку купити акції Тесли чи Амазону. Можна так сказати, що ринок акцій став доступний навіть дояркам. Ще років 10-15 був значно більший поріг входу. BIGor

Однажды Джефф Безос (основатель Amazon) спросил у Уоррена Баффета:

«Вы второй богатейший человек в мире, но у вас самая простая инвестиционная стратегия. Почему другие не следуют ей?»

На что Уоррен Баффет ответил:

«Потому что никто не хочет богатеть медленно». Однажды Джефф Безос (основатель Amazon) спросил у Уоррена Баффета:«Вы второй богатейший человек в мире, но у вас самая простая инвестиционная стратегия. Почему другие не следуют ей?»На что Уоррен Баффет ответил:«Потому что никто не хочет богатеть медленно». Сибарит

Только...деньги должны приносить деньги.

НВидиа вместе с МСФТ (ну там хоть положение монополиста на рынке ОС) - две самые капитализированные корпорации на планете.

МСФТ шел к этому десятилетиями, НВИдия выросла за пару лет.

И рано или поздно появятся (уже есть, но не набрали силу) конкуренты.

После Теслы, которую уже который год продолжают гребсти невзирая на мизерную (относительно цены акции) прибыль и 0 дивов, я уже ничему не удивлюсь. А когда 9 из 10 человек будут с воплями "зис ис зе фьюча!" продолжать покупать по 1-2 акции с каждой зарплаты и косо смотреть на менеджеров фондов, если те посмеют их пенсию в это "фьюча" не инвестировать, то это будет расти вечно. После Теслы, которую уже который год продолжают гребсти невзирая на мизерную (относительно цены акции) прибыль и 0 дивов, я уже ничему не удивлюсь. А когда 9 из 10 человек будут с воплями "зис ис зе фьюча!" продолжать покупать по 1-2 акции с каждой зарплаты и косо смотреть на менеджеров фондов, если те посмеют их пенсию в это "фьюча" не инвестировать, то это будет расти вечно.



А, не совсем соглашусь.

Если кто-то будет покупать, но когда капитализация достигнет критической точки и дальнейший рост будет или нулевым или очень медленным (то что сейчас с НВидией на протяжении нескольких месяцев), инвесторы начнут искать новую точку приложения усилий. Как только это начнется, акции как минимум не будут значительно расти, как максимум будет обвал.

Не поленитесь, взять наугад в яху, хотябы, начинаете набирать названия и оно подбирает сразу по названию компании.

Сколько компаний стоят НОЛЬ! Уму не постижимо. И есть компании с такой заоблачной стоимостью акций на каком-то моменте и сейчас они не стоят почти ничего.

Посмотрите график того-жн всемирноизвнстного Старбакса ( терпеть его не могу).

За последние 5 лет его акции подешевели. Тольк если поставить период 10 лет, то есть рост.

Я в какой-то момент купил на относительно небольшую сумму Новонордиск, это тот что делает сейчас популярный Оземпик. При относительно небольшой сумме, я решил продать его когда минус по нему достиг 200 долларов. Да, момент и входа и выхода были неудачными и я только осваивался. Но тем не менее.

А Тесла держится только на одном человеке. Причем отношение к нему диктует покупают его машины или нет. Котировки зависят от того сколько десятков миллиардов премии он себе выпишет. При том, электромобилисты не в восторге от теслы. Да, пока в США это самый массовый электрокар.

Но уже давно не единственный, которым был в начале. Набрали силу конкуренты.

И после почти полугодового перерыва только только опять тесла показала рост продаж. А знаете почему? Потому что с 1 октября перестает начисляться налоговый возврат за покупку электрокара (кажется 7,5 тысяч) и в сентябре народ греб.

Сейчас все это будет падать как в продажах так и в цене. А, не совсем соглашусь.Если кто-то будет покупать, но когда капитализация достигнет критической точки и дальнейший рост будет или нулевым или очень медленным (то что сейчас с НВидией на протяжении нескольких месяцев), инвесторы начнут искать новую точку приложения усилий. Как только это начнется, акции как минимум не будут значительно расти, как максимум будет обвал.Не поленитесь, взять наугад в яху, хотябы, начинаете набирать названия и оно подбирает сразу по названию компании.Сколько компаний стоят НОЛЬ! Уму не постижимо. И есть компании с такой заоблачной стоимостью акций на каком-то моменте и сейчас они не стоят почти ничего.Посмотрите график того-жн всемирноизвнстного Старбакса ( терпеть его не могу).За последние 5 лет его акции подешевели. Тольк если поставить период 10 лет, то есть рост.Я в какой-то момент купил на относительно небольшую сумму Новонордиск, это тот что делает сейчас популярный Оземпик. При относительно небольшой сумме, я решил продать его когда минус по нему достиг 200 долларов. Да, момент и входа и выхода были неудачными и я только осваивался. Но тем не менее.А Тесла держится только на одном человеке. Причем отношение к нему диктует покупают его машины или нет. Котировки зависят от того сколько десятков миллиардов премии он себе выпишет. При том, электромобилисты не в восторге от теслы. Да, пока в США это самый массовый электрокар.Но уже давно не единственный, которым был в начале. Набрали силу конкуренты.И после почти полугодового перерыва только только опять тесла показала рост продаж. А знаете почему? Потому что с 1 октября перестает начисляться налоговый возврат за покупку электрокара (кажется 7,5 тысяч) и в сентябре народ греб.Сейчас все это будет падать как в продажах так и в цене. rjkz

