Повеселила картинка..



Запад от Украины отличается только качеством жилья, ну и если брать весь наш постсовковый социум - то можно в принципе обобщить эту теорию на все пространство бывшего СССР.



Кто бы что там не говорил про высокие зарплаты, медицину, образование, хорошие дороги, отсутствие коррупции - все это разбивается в пух, как только вы с этим сталкиваетесь на практике.



Высокие зарплаты съедаются еще более высокими ценами и налогами. Медицина оказывается недоступной во многих привычных нам аспектах, как то выбор врача по отзывам скорее всего не будет покрыт страховкой и очередь на прием может занять несколько месяцев, и если вы захотите услышать мнение нескольких специалистов, то чтоб сделать это быстро вам, скорее всего придется заложить дом. Образование сводится по качеству не к программе обучения, а к конкурентной среде вокруг и если у вас не будет денег на лигу Плюща, то ваши дети будут обучаться среди индусов и арабов, у которых высшее образование не является традиционным приоритетом. Хорошие дороги практически неразличимы для большого диаметра, отсутствие коррупции нивелируется чудовищной бумажной волокитой и более высоким уровнем мелкой преступности в среде мигрантов. А часто и не мелкой (см.кейс Заруцкой).



И если отбросить все выше перечисленное, то единственное в чем Украина однозначно проигрывает (если не считать войну), то это качество жилья. Практически любое самое бюджетное жилье на Западе, продаваемое ли или сдаваемое в ренту, будет лучше самого лучшего жилья в Украине. Мы как-то проскочили этап формирования новой нормальности для среды обитания. Мы слишком долго жили друг у друга на головах по 3 поколения в однушке-двушке, и считали это нормальным, потому что так все тогда жили.



Но на Западе так не жили никогда. Средний класс все века жил в просторном жилье, а низы никогда не формировали тренды развития. И потому все что строилось и обустраивалось, по большей части за деньги среднего класса, который вкладывал туда разумный инвестиционный подход и опыт предыдущих поколений.



У нас же средний класс, не говоря уже об аристократии, вырезали на корню. Людей с опытом жизни в просторном и удобном жилье практически извели, или заставили забыть все что они помнили. И класс, который ранее никогда не принимал никаких решений стал рисовать образ будущего сообразно своим представлениям о прекрасном. Что и привело нас к 9м2 на человека. От этого люди и бегут.



Многие возвращаются полечить зубы или пройти все обследования по божеским ценам. Но жить в квартирах с натяжными потолками никто не хочет. Люди просто не понимают в чем разница между тем жильем которое там, и тем которое тут у них. Даже когда они покупают тут участок или квартиру, то все равно старый бекграунд играет свою роль - у них не получается просто скопировать западный образец, когда им объявляют цены на остекление или показывают веер отделки кухонных фасадов - их происхождение берет верх, и они сокращают количество окон и увеличивают размер кухни, полагая, что таким образом лишь улучшают исходный вариант, но на самом деле просто превращая его в тот же совковый отстой из-за которого они бежали в другую страну.



Повеселила картинка..

Запад от Украины отличается только качеством жилья, ну и если брать весь наш постсовковый социум - то можно в принципе обобщить эту теорию на все пространство бывшего СССР.

Кто бы что там не говорил про высокие зарплаты, медицину, образование, хорошие дороги, отсутствие коррупции - все это разбивается в пух, как только вы с этим сталкиваетесь на практике.

Высокие зарплаты съедаются еще более высокими ценами и налогами. Медицина оказывается недоступной во многих привычных нам аспектах, как то выбор врача по отзывам скорее всего не будет покрыт страховкой и очередь на прием может занять несколько месяцев, и если вы захотите услышать мнение нескольких специалистов, то чтоб сделать это быстро вам, скорее всего придется заложить дом. Образование сводится по качеству не к программе обучения, а к конкурентной среде вокруг и если у вас не будет денег на лигу Плюща, то ваши дети будут обучаться среди индусов и арабов, у которых высшее образование не является традиционным приоритетом. Хорошие дороги практически неразличимы для большого диаметра, отсутствие коррупции нивелируется чудовищной бумажной волокитой и более высоким уровнем мелкой преступности в среде мигрантов. А часто и не мелкой (см.кейс Заруцкой).

И если отбросить все выше перечисленное, то единственное в чем Украина однозначно проигрывает (если не считать войну), то это качество жилья. Практически любое самое бюджетное жилье на Западе, продаваемое ли или сдаваемое в ренту, будет лучше самого лучшего жилья в Украине. Мы как-то проскочили этап формирования новой нормальности для среды обитания. Мы слишком долго жили друг у друга на головах по 3 поколения в однушке-двушке, и считали это нормальным, потому что так все тогда жили.

Но на Западе так не жили никогда. Средний класс все века жил в просторном жилье, а низы никогда не формировали тренды развития. И потому все что строилось и обустраивалось, по большей части за деньги среднего класса, который вкладывал туда разумный инвестиционный подход и опыт предыдущих поколений.

У нас же средний класс, не говоря уже об аристократии, вырезали на корню. Людей с опытом жизни в просторном и удобном жилье практически извели, или заставили забыть все что они помнили. И класс, который ранее никогда не принимал никаких решений стал рисовать образ будущего сообразно своим представлениям о прекрасном. Что и привело нас к 9м2 на человека. От этого люди и бегут.

Многие возвращаются полечить зубы или пройти все обследования по божеским ценам. Но жить в квартирах с натяжными потолками никто не хочет. Люди просто не понимают в чем разница между тем жильем которое там, и тем которое тут у них. Даже когда они покупают тут участок или квартиру, то все равно старый бекграунд играет свою роль - у них не получается просто скопировать западный образец, когда им объявляют цены на остекление или показывают веер отделки кухонных фасадов - их происхождение берет верх, и они сокращают количество окон и увеличивают размер кухни, полагая, что таким образом лишь улучшают исходный вариант, но на самом деле просто превращая его в тот же совковый отстой из-за которого они бежали в другую страну.

Молодые девушки подписаны на инстаграмы известных звезд, не для того чтоб следить за их судьбой, а для того чтоб ловить тренды, быть в стриме и следить за актуальностью своего гардероба. Но у нас почему-то нет культуры такого же отношения к своему жилью. Наши женщины не смотрят блоги по интерьерам или современным трендам в архитектуре. Им это кажется сложным, дорогим и непривычным. И авторитетом для них скорее является подруга сделавшая ремонт недавно, а не что-то там за океаном.

Повідомлень: 3982 З нами з: 23.05.14 Подякував: 623 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 жов, 2025 22:44 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Ukraine



Вже другий тиждень перебуває в Україні людина, яка має - крім громадянства України - ще й громадянство однієї з європейських країн.

Не була в Україні вже 10 років.



Цікавими є враження:

- Україна - це країна, де живуть чемні культурні і виховані люди.

- здивована толерантністю та всебічною турботою про іншу людину. Без жартів.

- вразила швидкість обслуговування та якість обслуговування в ПриватБанку. В двох європейських банках, клієнткою яких вона є - про таке і не мріяти.

- відвідує різні державні установи з деяких питань - вражена тим, як співробітники уважно відносяться до її питань;

- із задоволенням відвідує стоматолога - таке в її новій країні не насниться. Ні якістю, ні увагою, ні ціною.

- дуже чистий обласний центр, в якому вона перебуває. Не все може пригадати, що було за часів її життя в цьому місті, дещо суттєво змінилося.

- із задоволенням «катається» на автобусах, тролейбусах та трамваях. В своїй країні тільки на авто - вже відвикла від громадського транспорту.

- ну і чисто жіноче враження: сказала, що всі українські жінки неймовірно красиві в смислі: доглянуті нігті, зачіски та взагалі зовнішній вигляд. Була так вражена, що їй стало соромно за її «панєвропейський» скромний простий вигляд та записалася і на брови, і на нігті, і на зачіску. Записалася аж на кінець жовтня: раніше місць не було…



Написано без жартів та перебільшення.

Такі у людини враження.



P.S. В перший день перебування відвідала та ознайомилися з бомбосховищем: розташування та обладнання, умови перебування.

Еміграція, заробітчанство

News from Ukraine

Вже другий тиждень перебуває в Україні людина, яка має - крім громадянства України - ще й громадянство однієї з європейських країн.
Не була в Україні вже 10 років.

Цікавими є враження:
- Україна - це країна, де живуть чемні культурні і виховані люди.
- здивована толерантністю та всебічною турботою про іншу людину. Без жартів.
- вразила швидкість обслуговування та якість обслуговування в ПриватБанку. В двох європейських банках, клієнткою яких вона є - про таке і не мріяти.
- відвідує різні державні установи з деяких питань - вражена тим, як співробітники уважно відносяться до її питань;
- із задоволенням відвідує стоматолога - таке в її новій країні не насниться. Ні якістю, ні увагою, ні ціною.
- дуже чистий обласний центр, в якому вона перебуває. Не все може пригадати, що було за часів її життя в цьому місті, дещо суттєво змінилося.
- із задоволенням «катається» на автобусах, тролейбусах та трамваях. В своїй країні тільки на авто - вже відвикла від громадського транспорту.
- ну і чисто жіноче враження: сказала, що всі українські жінки неймовірно красиві в смислі: доглянуті нігті, зачіски та взагалі зовнішній вигляд. Була так вражена, що їй стало соромно за її «панєвропейський» скромний простий вигляд та записалася і на брови, і на нігті, і на зачіску. Записалася аж на кінець жовтня: раніше місць не було…

Написано без жартів та перебільшення.
Такі у людини враження.

P.S. В перший день перебування відвідала та ознайомилися з бомбосховищем: розташування та обладнання, умови перебування.
«Береженого і Бог береже».

