Мадама увлекательно рассказывает свои случаи из жизни. Но финансы - не ее.
Ну я там у нее пытался интересный мне опыт выцепить, но много болтовни - пустая трата времени. Кстати, о времени. Я ее на ускоренной слущаю. И если ее ситуация в Шарлотт, кусочками была пока она была в Шарлотт, то после ее отъезда оттуда, она или не вспоминала уже или я пропустил. В общем, потом стало не интересно. Я перестал слушать. И, или мне кажется, или так оно и есть, она выкладывает свои "видео" и некоторые удаляет.
Так, насколько я понял, она сейчас в Мексике донаты клянчит.
Запад от Украины отличается только качеством жилья, ну и если брать весь наш постсовковый социум - то можно в принципе обобщить эту теорию на все пространство бывшего СССР.
Кто бы что там не говорил про высокие зарплаты, медицину, образование, хорошие дороги, отсутствие коррупции - все это разбивается в пух, как только вы с этим сталкиваетесь на практике.
Высокие зарплаты съедаются еще более высокими ценами и налогами. Медицина оказывается недоступной во многих привычных нам аспектах, как то выбор врача по отзывам скорее всего не будет покрыт страховкой и очередь на прием может занять несколько месяцев, и если вы захотите услышать мнение нескольких специалистов, то чтоб сделать это быстро вам, скорее всего придется заложить дом. Образование сводится по качеству не к программе обучения, а к конкурентной среде вокруг и если у вас не будет денег на лигу Плюща, то ваши дети будут обучаться среди индусов и арабов, у которых высшее образование не является традиционным приоритетом. Хорошие дороги практически неразличимы для большого диаметра, отсутствие коррупции нивелируется чудовищной бумажной волокитой и более высоким уровнем мелкой преступности в среде мигрантов. А часто и не мелкой (см.кейс Заруцкой).
И если отбросить все выше перечисленное, то единственное в чем Украина однозначно проигрывает (если не считать войну), то это качество жилья. Практически любое самое бюджетное жилье на Западе, продаваемое ли или сдаваемое в ренту, будет лучше самого лучшего жилья в Украине. Мы как-то проскочили этап формирования новой нормальности для среды обитания. Мы слишком долго жили друг у друга на головах по 3 поколения в однушке-двушке, и считали это нормальным, потому что так все тогда жили.
Но на Западе так не жили никогда. Средний класс все века жил в просторном жилье, а низы никогда не формировали тренды развития. И потому все что строилось и обустраивалось, по большей части за деньги среднего класса, который вкладывал туда разумный инвестиционный подход и опыт предыдущих поколений.
У нас же средний класс, не говоря уже об аристократии, вырезали на корню. Людей с опытом жизни в просторном и удобном жилье практически извели, или заставили забыть все что они помнили. И класс, который ранее никогда не принимал никаких решений стал рисовать образ будущего сообразно своим представлениям о прекрасном. Что и привело нас к 9м2 на человека. От этого люди и бегут.
Многие возвращаются полечить зубы или пройти все обследования по божеским ценам. Но жить в квартирах с натяжными потолками никто не хочет. Люди просто не понимают в чем разница между тем жильем которое там, и тем которое тут у них. Даже когда они покупают тут участок или квартиру, то все равно старый бекграунд играет свою роль - у них не получается просто скопировать западный образец, когда им объявляют цены на остекление или показывают веер отделки кухонных фасадов - их происхождение берет верх, и они сокращают количество окон и увеличивают размер кухни, полагая, что таким образом лишь улучшают исходный вариант, но на самом деле просто превращая его в тот же совковый отстой из-за которого они бежали в другую страну.
Молодые девушки подписаны на инстаграмы известных звезд, не для того чтоб следить за их судьбой, а для того чтоб ловить тренды, быть в стриме и следить за актуальностью своего гардероба. Но у нас почему-то нет культуры такого же отношения к своему жилью. Наши женщины не смотрят блоги по интерьерам или современным трендам в архитектуре. Им это кажется сложным, дорогим и непривычным. И авторитетом для них скорее является подруга сделавшая ремонт недавно, а не что-то там за океаном.
Вже другий тиждень перебуває в Україні людина, яка має - крім громадянства України - ще й громадянство однієї з європейських країн. Не була в Україні вже 10 років.
Цікавими є враження: - Україна - це країна, де живуть чемні культурні і виховані люди. - здивована толерантністю та всебічною турботою про іншу людину. Без жартів. - вразила швидкість обслуговування та якість обслуговування в ПриватБанку. В двох європейських банках, клієнткою яких вона є - про таке і не мріяти. - відвідує різні державні установи з деяких питань - вражена тим, як співробітники уважно відносяться до її питань; - із задоволенням відвідує стоматолога - таке в її новій країні не насниться. Ні якістю, ні увагою, ні ціною. - дуже чистий обласний центр, в якому вона перебуває. Не все може пригадати, що було за часів її життя в цьому місті, дещо суттєво змінилося. - із задоволенням «катається» на автобусах, тролейбусах та трамваях. В своїй країні тільки на авто - вже відвикла від громадського транспорту. - ну і чисто жіноче враження: сказала, що всі українські жінки неймовірно красиві в смислі: доглянуті нігті, зачіски та взагалі зовнішній вигляд. Була так вражена, що їй стало соромно за її «панєвропейський» скромний простий вигляд та записалася і на брови, і на нігті, і на зачіску. Записалася аж на кінець жовтня: раніше місць не було…
Написано без жартів та перебільшення. Такі у людини враження.
P.S. В перший день перебування відвідала та ознайомилися з бомбосховищем: розташування та обладнання, умови перебування. «Береженого і Бог береже».