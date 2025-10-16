|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 жов, 2025 09:17
-
flyman
-
-
Повідомлень: 41175
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1616 раз.
- Подякували: 2861 раз.
-
-
Додано: Чет 16 жов, 2025 09:24
Бажання навчити інші народи «правильно» жити - в тому числі:
- «правильно» одягатися;
- стояти в черзі профкому на безкоштовне «правильне» житло 20-30 років;
- слухати виключно «правильну» музику після того, як прочитав «правильну» книгу;
- їсти тільки «правильну» їжу наприклад, сало з горілкою;
- «правильно» будувати для кожної родини окремий будинок площею в 200 кв.м - виключно із б/в залізничних шпал, відходів металургійного виробництва, лампача (саману), ракушняка
або з дерева (деревʼяний брус, натуральна фанера, мідні водоводи та дроти - все із зовнішнім оздобленням під «камʼяницю» під черепицею) - вічна насолода для певної частки людства.
Екстаз окремого індивідуума збільшується, коли починаєш вчити громадян крани, яка більша за твою в десятки разів і до розвитку якої ти ніколи не мав та не маєш ніякого відношення.
Екстаз окремої держави-загарбника збільшується, коли правителі розуміють можливість заселення на місця проживання знищеного народу, який не погоджувався «правильно» жити, своїм знедоленим народом.
akurt
-
-
Повідомлень: 11373
З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4039 раз.
- Подякували: 1509 раз.
-
-
Додано: Чет 16 жов, 2025 09:33
rjkz написав:
Мой портфель отыграл обратно чуть больше половины пятничного обввала.
Но это еще ни о чем не говорит, 10 минут только после открытия сессии.
Обычно первые полчаса-час- это резкие движения за счет решений принятых инвесторами до открытия сессий. Примерно к 11 по НЙ рынок успокаивается, если ничего необычного не происходит.
Бывает, что сессия открывается огромным ростом, а закрывается в минус.
Я для себя вообще решил, что ...скажем так провластные инвесторы имеют интерес в инсайдорской торговле и эти обвалы, сделанные на заявлениях, используют чтобы продать накануне и купить на обвале. Я тоже купил в пятницу под самое закрытие.
Но не продаю, если не хочу избавиться от чего-то. НЕкоторое время назад избавился от остатков Нвидии, на часть купил чейз (пока не знаю или поступил правильно), СП500 (это беспроигрышный в лонгтерм вариант) и производителя чипов (это для чистой продажи после роста, вопрос когда выходить, начал скупать по 118, сейчас 190, таргет ему рисовали 180, потом 200 (он сходил к 201), сейчас 235).
Насчет сегодняшнего восстановления - радоваться рано, есть разные сценарии падения - резкий обвал, обвал- частичное восстановление и опять обвал, может повторяться несколько раз.
И сегодня еще у многих выходной - день Колумба.
заробляють маркет-мейкери на "плечевиках" та "саморозігріву" (флешкреш)
flyman
-
-
Повідомлень: 41175
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1616 раз.
- Подякували: 2861 раз.
-
-
Додано: Чет 16 жов, 2025 09:43
The_Rebel написав: BIGor написав:
Ну дивіться, Фінляндія соціальноорієнтована країна з прогресивною шкалою оподаткування. Звучить дуже круто - більше оподаткувати багатіїв що зробити більше плюшок бідним
. По факту, виходить це система покарання розумних і ініціативних, от фінський інженер порахував, що якщо він буде сидіти ночами і вихідними щоб навчитися нових навиків для підвищення по роботі (візьмемо наприклад вивчить з нуля мову програмування) - і його підвищать - то держава його за це покарає більшою податковою ставкою
. В результаті він буде отримувати трошки більше ніж неписемний сусід Ахмед продавець бургерів який має 3-х дітей. І от він каже - а ну нафіг, треба насолоджуватись життям, не розвиватись і сидіти тихо до наступного податкового порогу.
В США слава богу, два строки Трампа дозволили уникнути переходу в дикий соціалізм, але вони впали в іншу крайність, і все що Коля розповідав - це все реальність. Більше гонитва за прибутками, аніж за якістью і процесами. Впринципі по Apple, Майкрософт чи Амазон видно - за останні 10 років 0 нових проривних технологій. Ну хіба що процесор серії М від Apple, і то з натяжкою.
+++
Не хотів би я жити в такій країні, бо лише матеріальні стимули заставили мене здобути 2гу ВО та змінювати спеціальності і взагалі кудись рухатися. Так то я людина лінива, на престиж професії мені все одно, якщо продавець бургерів отримує не менше за інженера/фінансиста, то і я був би продавцем бургерів)
П.с. На мою думку навпаки - навіть фіксований ПРОЦЕНТ податків уже є в деякій мірі дискримінацією для людини з вищим доходом. Адже благами від держави (навчання в школі, користування дорогами/інфраструктурою, захист поліції і тп) приблизно в середньому однаково користується умовно люди з доходом 10тис. грн. і 100 тис.грн., але другий заплатить в 10 раз більше податків з доходу, ніж перший, у абсолютному вираженні. Тобто другий і так вже фінансує першого
Це можна порівняти, наприклад, якщо б сантехніки брали з людини гроші за виконану роботу (заміну крана) не у фіксованій ціні (1000грн), а процент від доходу власника. Або їжа в ресторані різнилася б в ціні і залежності хто скільки заробляє у місяць
з іншого боку "податками на бідних" є акцизи та ПДВ, та й багаті люди оформлють багато трат через бізнес ... не справедло ж, нє?
flyman
-
-
Повідомлень: 41175
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1616 раз.
- Подякували: 2861 раз.
-
-
Додано: Чет 16 жов, 2025 11:37
flyman написав:
з іншого боку "податками на бідних" є акцизи та ПДВ, та й багаті люди оформлють багато трат через бізнес ... не справедло ж, нє?
Фінляндія просто дуже бідна країна, порівняно з данцями та шведами. Тому й така соціалізована. Якщо країна багата то в великій соціалці нема сенсу. Чомусь всі гадають, що якщо країна Захїдна, то там купа грошей. Насправді Західні країни відрізняються по статках і дуже суттєво. Якщо хтось чимсь торгував на закордон, то легко назве країни в яких є платоспроможний попит, і в яких його геть нема. І ця статистика дуже відрізняється від тої інфи до якої звикла пересічна більшість.
2587715
-
-
Повідомлень: 191
З нами з: 25.12.23
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
-
2587715 написав:
Якщо хтось чимсь торгував на закордон, то легко назве країни в яких є платоспроможний попит, і в яких його геть нема
Если речь о онлайн продажах, то это не показатель. Например в Испании до сих пор 90% скупляется оффлайн. Во всех магазинах техники вечно толпы. А приходишь на точку выдачи Амазона, там пустота. Вот надо им прийти, потрогать, посмотреть, выбрать - не могут просто с амазона заказать и забрать на след день. Хз почему, к интернету не приученные, или менталитет такой.
Так если посудить, то украинцы со всякими олх, розетками, алиэкспрессами наверное богаче испанцев будут - у нас это как-то быстрее все развилось и прижилось, и соответственно объем онлайн продаж наверное на порядок выше чем тут.
slonomag
-
-
Повідомлень: 709
З нами з: 23.11.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
-
slonomag написав:
Так если посудить, то украинцы со всякими олх, розетками, алиэкспрессами наверное богаче испанцев будут - у нас это как-то быстрее все развилось и прижилось, и соответственно объем онлайн продаж наверное на порядок выше чем тут.
есть разные товары, в том числе и цифровые, не обязательно ширпотреб. Но даже просто пообщавшись с людьми из разных стран легко понять где есть деньги и какая-то бизнес-активность, а где только социал.
Профанацией счастливой западной жизни наши власти просто выдавливали бедный люд из страны, так как его тут было слишком много.
2587715
-
-
Повідомлень: 191
З нами з: 25.12.23
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
-
rjkz написав:
Дома, построенные изовнаипалок, которые сносятся ветром, водой, ураганом или торнадо. Это обыденность жизни в США, тут постоянно эти явления природы, но они упорно строят по дендрофекальной технологии.
Не потому ли, что десятилетиями считалось, что "страховка всё покроет", после чего на вырученные деньги можно опять что-то построить по той же технологии, но более современное и красивое? Как я понимаю, достраховались сейчас уже до того, что в опасных районах страховщики работать не хотят, а те, что остались, выставляют размер платежа почти как ещё одна ипотека. Кстати, эта фишка со "страховкой, которая всё возместит" -- она в США вообще обязательна что-ли? Или только потому что всё куплено в ипотеку, а банк требует страховку как одно из условий?
M-Audio
-
-
Повідомлень: 3450
З нами з: 23.03.11
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
-
