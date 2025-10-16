Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2984298529862987> Додано: Чет 16 жов, 2025 09:17 Bolt написав: В Польщі теж почалися групові звільнення, не говорячи про те що багатьох звільняють по тихому, або пропонують перейти на смєтювкі:



https://youtu.be/AhUAYiOu4XA?si=Mx484IZhK5TXEjAc В Польщі теж почалися групові звільнення, не говорячи про те що багатьох звільняють по тихому, або пропонують перейти на смєтювкі:

це "через піс та укрів" це "через піс та укрів" flyman

Повідомлень: 41179 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1616 раз. Подякували: 2861 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 09:24

- «правильно» одягатися;

- стояти в черзі профкому на безкоштовне «правильне» житло 20-30 років;

- слухати виключно «правильну» музику після того, як прочитав «правильну» книгу;

- їсти тільки «правильну» їжу наприклад, сало з горілкою;

- «правильно» будувати для кожної родини окремий будинок площею в 200 кв.м - виключно із б/в залізничних шпал, відходів металургійного виробництва, лампача (саману), ракушняка

або з дерева (деревʼяний брус, натуральна фанера, мідні водоводи та дроти - все із зовнішнім оздобленням під «камʼяницю» під черепицею) - вічна насолода для певної частки людства.



Екстаз окремого індивідуума збільшується, коли починаєш вчити громадян крани, яка більша за твою в десятки разів і до розвитку якої ти ніколи не мав та не маєш ніякого відношення.



akurt

Повідомлень: 11374 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4039 раз. Подякували: 1509 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 09:33

Повідомлень: 11374 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4039 раз. Подякували: 1509 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 09:33 класичний флешкрещ rjkz написав: Мой портфель отыграл обратно чуть больше половины пятничного обввала.

Но это еще ни о чем не говорит, 10 минут только после открытия сессии.

Обычно первые полчаса-час- это резкие движения за счет решений принятых инвесторами до открытия сессий. Примерно к 11 по НЙ рынок успокаивается, если ничего необычного не происходит.

Бывает, что сессия открывается огромным ростом, а закрывается в минус.

Я для себя вообще решил, что ...скажем так провластные инвесторы имеют интерес в инсайдорской торговле и эти обвалы, сделанные на заявлениях, используют чтобы продать накануне и купить на обвале. Я тоже купил в пятницу под самое закрытие.

Но не продаю, если не хочу избавиться от чего-то. НЕкоторое время назад избавился от остатков Нвидии, на часть купил чейз (пока не знаю или поступил правильно), СП500 (это беспроигрышный в лонгтерм вариант) и производителя чипов (это для чистой продажи после роста, вопрос когда выходить, начал скупать по 118, сейчас 190, таргет ему рисовали 180, потом 200 (он сходил к 201), сейчас 235).

Насчет сегодняшнего восстановления - радоваться рано, есть разные сценарии падения - резкий обвал, обвал- частичное восстановление и опять обвал, может повторяться несколько раз.

И сегодня еще у многих выходной - день Колумба. Мой портфель отыграл обратно чуть больше половины пятничного обввала.Но это еще ни о чем не говорит, 10 минут только после открытия сессии.Обычно первые полчаса-час- это резкие движения за счет решений принятых инвесторами до открытия сессий. Примерно к 11 по НЙ рынок успокаивается, если ничего необычного не происходит.Бывает, что сессия открывается огромным ростом, а закрывается в минус.Я для себя вообще решил, что ...скажем так провластные инвесторы имеют интерес в инсайдорской торговле и эти обвалы, сделанные на заявлениях, используют чтобы продать накануне и купить на обвале. Я тоже купил в пятницу под самое закрытие.Но не продаю, если не хочу избавиться от чего-то. НЕкоторое время назад избавился от остатков Нвидии, на часть купил чейз (пока не знаю или поступил правильно), СП500 (это беспроигрышный в лонгтерм вариант) и производителя чипов (это для чистой продажи после роста, вопрос когда выходить, начал скупать по 118, сейчас 190, таргет ему рисовали 180, потом 200 (он сходил к 201), сейчас 235).Насчет сегодняшнего восстановления - радоваться рано, есть разные сценарии падения - резкий обвал, обвал- частичное восстановление и опять обвал, может повторяться несколько раз.И сегодня еще у многих выходной - день Колумба.

заробляють маркет-мейкери на "плечевиках" та "саморозігріву" (флешкреш)

заробляють маркет-мейкери на "плечевиках" та "саморозігріву" (флешкреш) flyman

Повідомлень: 41179 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1616 раз. Подякували: 2861 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 09:43 The_Rebel написав: BIGor написав:

Ну дивіться, Фінляндія соціальноорієнтована країна з прогресивною шкалою оподаткування. Звучить дуже круто - більше оподаткувати багатіїв що зробити більше плюшок бідним. По факту, виходить це система покарання розумних і ініціативних, от фінський інженер порахував, що якщо він буде сидіти ночами і вихідними щоб навчитися нових навиків для підвищення по роботі (візьмемо наприклад вивчить з нуля мову програмування) - і його підвищать - то держава його за це покарає більшою податковою ставкою. В результаті він буде отримувати трошки більше ніж неписемний сусід Ахмед продавець бургерів який має 3-х дітей. І от він каже - а ну нафіг, треба насолоджуватись життям, не розвиватись і сидіти тихо до наступного податкового порогу.



В США слава богу, два строки Трампа дозволили уникнути переходу в дикий соціалізм, але вони впали в іншу крайність, і все що Коля розповідав - це все реальність. Більше гонитва за прибутками, аніж за якістью і процесами. Впринципі по Apple, Майкрософт чи Амазон видно - за останні 10 років 0 нових проривних технологій. Ну хіба що процесор серії М від Apple, і то з натяжкою. Ну дивіться, Фінляндія соціальноорієнтована країна з прогресивною шкалою оподаткування. Звучить дуже круто -. По факту, виходить це система покарання розумних і ініціативних, от фінський інженер порахував, що якщо він буде сидіти ночами і вихідними щоб навчитися нових навиків для підвищення по роботі (візьмемо наприклад вивчить з нуля мову програмування) - і його підвищать - то. В результаті він буде отримувати трошки більше ніж неписемний сусід Ахмед продавець бургерів який має 3-х дітей. І от він каже - а ну нафіг, треба насолоджуватись життям, не розвиватись і сидіти тихо до наступного податкового порогу.В США слава богу, два строки Трампа дозволили уникнути переходу в дикий соціалізм, але вони впали в іншу крайність, і все що Коля розповідав - це все реальність. Більше гонитва за прибутками, аніж за якістью і процесами. Впринципі по Apple, Майкрософт чи Амазон видно - за останні 10 років 0 нових проривних технологій. Ну хіба що процесор серії М від Apple, і то з натяжкою.

+++

Не хотів би я жити в такій країні, бо лише матеріальні стимули заставили мене здобути 2гу ВО та змінювати спеціальності і взагалі кудись рухатися. Так то я людина лінива, на престиж професії мені все одно, якщо продавець бургерів отримує не менше за інженера/фінансиста, то і я був би продавцем бургерів)

П.с. На мою думку навпаки - навіть фіксований ПРОЦЕНТ податків уже є в деякій мірі дискримінацією для людини з вищим доходом. Адже благами від держави (навчання в школі, користування дорогами/інфраструктурою, захист поліції і тп) приблизно в середньому однаково користується умовно люди з доходом 10тис. грн. і 100 тис.грн., але другий заплатить в 10 раз більше податків з доходу, ніж перший, у абсолютному вираженні. Тобто другий і так вже фінансує першого

Це можна порівняти, наприклад, якщо б сантехніки брали з людини гроші за виконану роботу (заміну крана) не у фіксованій ціні (1000грн), а процент від доходу власника. Або їжа в ресторані різнилася б в ціні і залежності хто скільки заробляє у місяць +++Не хотів би я жити в такій країні, бо лише матеріальні стимули заставили мене здобути 2гу ВО та змінювати спеціальності і взагалі кудись рухатися. Так то я людина лінива, на престиж професії мені все одно, якщо продавець бургерів отримує не менше за інженера/фінансиста, то і я був би продавцем бургерів)П.с. На мою думку навпаки - навіть фіксований ПРОЦЕНТ податків уже є в деякій мірі дискримінацією для людини з вищим доходом. Адже благами від держави (навчання в школі, користування дорогами/інфраструктурою, захист поліції і тп) приблизно в середньому однаково користується умовно люди з доходом 10тис. грн. і 100 тис.грн., але другий заплатить в 10 раз більше податків з доходу, ніж перший, у абсолютному вираженні. Тобто другий і так вже фінансує першогоЦе можна порівняти, наприклад, якщо б сантехніки брали з людини гроші за виконану роботу (заміну крана) не у фіксованій ціні (1000грн), а процент від доходу власника. Або їжа в ресторані різнилася б в ціні і залежності хто скільки заробляє у місяць

flyman

Повідомлень: 41179 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1616 раз. Подякували: 2861 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 11:37 Re: Еміграція, заробітчанство

2587715

Повідомлень: 191 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 12:33 Re: Еміграція, заробітчанство

Повідомлень: 191 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 12:33 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: Якщо хтось чимсь торгував на закордон, то легко назве країни в яких є платоспроможний попит, і в яких його геть нема Якщо хтось чимсь торгував на закордон, то легко назве країни в яких є платоспроможний попит, і в яких його геть нема

Если речь о онлайн продажах, то это не показатель. Например в Испании до сих пор 90% скупляется оффлайн. Во всех магазинах техники вечно толпы. А приходишь на точку выдачи Амазона, там пустота. Вот надо им прийти, потрогать, посмотреть, выбрать - не могут просто с амазона заказать и забрать на след день. Хз почему, к интернету не приученные, или менталитет такой.



slonomag Повідомлень: 709 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 12:53 Re: Еміграція, заробітчанство



2587715

Повідомлень: 191 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 13:19 Re: Еміграція, заробітчанство

M-Audio Повідомлень: 3450 З нами з: 23.03.11 Подякував: 638 раз. Подякували: 508 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 14:39



Мені здається, що класна нормальна цікава відповідь міститься у нашого колишнього одесита - пана Романа Сидюка.

Він десь 1,5 роки тому переїхав в США - в штат, який зараз є "улюбленим" у українців - Південна Кароліна.

Я чого знаю, бо якраз в квітні 2024 року був саме в Південній Кароліні та з нашими людьми приймав участь - як порадник - у виборі двоповерхового будинка площею в 160 кв.м саме там.

(Вибирали земельну ділянку та проєкт із запропонованого забудовником; будинок вже введено в експлуатацію та люди заселилися).



Так ось цитата від нього САМЕ НА ЦЮ ТЕМУ (мова оригіналу. без редагування):



"«В США строят из дерьма и палок» — пишут мне в комментариях.

И, знаете, я когда приехал сюда впервые — подумал то же самое.

🏚️ Дом стоит на досках, фанера, гипсокартон…

После наших «каменных монстров» кажется, что это времянка, которая рухнет от ветра.

Но вот в чём ирония👇

🧱 Бывший СССР:

Большинство семей до сих пор живут в домах, построенных 40–70 лет назад.

🏛️ Сталинки — просторные, но редкие.

🏚️ Хрущёвки — задумывались как времянка на 25–50 лет.

🏢 Брежневки — панели, серийность, одинаковость.

🚪 Лифты застревали,

🗑️ мусоропроводы воняли,

💧 трубы текли,

⚠️ соседи — как лотерея.

Да, всё “из кирпича и бетона”.

Но комфорт старел быстрее, чем жильцы.



🪵 США:

Да, дома проще — дерево, каркас, гипсокартон.

Но здесь даже учитель или рабочий живёт в собственном доме с участком, гаражом, террасой.

🏡 Районы — не из муравейников, а из домов, которые можно перестраивать.

🔄 Дом устарел — ремонт, редизайн, снос, новый дом.

💰 Район живёт, обновляется, растёт.



⚡️ Парадокс:

«Дома из палок» оказались долговечнее — в человеческом смысле.

Они позволяют большинству жить в своём доме, а не в клетке.

Мы строили “вечное” — и застряли в нём.

Они строят “временное” — и живут, обновляясь.

---

🔥 Вывод: Материалы могут быть “слабыми”, но система, в которой живёт человек, — сильнее.

Потому что дом здесь — не памятник, а живая среда, которая растёт вместе с тобой."



(кінець цитати) akurt

Повідомлень: 11374 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4039 раз. Подякували: 1509 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 14:45 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: ⚡️ Парадокс:

«Дома из палок» оказались долговечнее — в человеческом смысле.

Они позволяют большинству жить в своём доме, а не в клетке.

Мы строили “вечное” — и застряли в нём.

Они строят “временное” — и живут, обновляясь. ⚡️ Парадокс:«Дома из палок» оказались долговечнее — в человеческом смысле.Они позволяют большинству жить в своём доме, а не в клетке.Мы строили “вечное” — и застряли в нём.Они строят “временное” — и живут, обновляясь.

flyman

Повідомлень: 41179 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1616 раз. Подякували: 2861 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата

