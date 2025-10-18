Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2990299129922993 Додано: Суб 18 жов, 2025 17:20 BIGor написав: rjkz написав: Мирошниченко оплачивает аренду дома, обеспечивает семью, жена не работает, так как 3-е маленьких детей.

Ю4Ю пока тупиковая программа. В какой-то момент ему придется выезжать из страны.

Нафига ему та карьера?

Зарабатывает свои 200-300-400 долларов в день и молодец.

С Ютуба что-то капает.

Кажется в Польше еще сдает что-то.

Дуже дивно таке чути, у нас в команія яка з США є дофіга колег тамтешніх, вони помішані (іноді навіть чокнуті) на роботі на хазяїна/карьєрі і просуванню вверх. Звичайно через це часто вигорають і просто звалюють з компанії. Дуже дивно таке чути, у нас в команія яка з США є дофіга колег тамтешніх, вони помішані (іноді навіть чокнуті) на роботі на хазяїна/карьєрі і просуванню вверх. Звичайно через це часто вигорають і просто звалюють з компанії.



Разные есть, у меня был препод в Киеве по Инглишу из США, ему в жизни главное - жить без стресса.

Ну а то, что тут надо хоть в носу ковыряться с таким видом, как-будто ты не ел и не спал всю жизнь и еще чуть-чуть и сдохнешь, но счастливый, что это произойдет потому что ты много работаешь на великого работодателя. Разные есть, у меня был препод в Киеве по Инглишу из США, ему в жизни главное - жить без стресса.Ну а то, что тут надо хоть в носу ковыряться с таким видом, как-будто ты не ел и не спал всю жизнь и еще чуть-чуть и сдохнешь, но счастливый, что это произойдет потому что ты много работаешь на великого работодателя. rjkz

Профанацією счастливой западной жизни наши власти просто выдавливали бедный люд из страны, так как его тут было слишком много. есть разные товары, в том числе и цифровые, не обязательно ширпотреб. Но даже просто пообщавшись с людьми из разных стран легко понять где есть деньги и какая-то бизнес-активность, а где только социал.



Профанацией счастливой западной жизни наши власти просто выдавливали бедный люд из страны, так как его тут было слишком много. есть разные товары, в том числе и цифровые, не обязательно ширпотреб. Но даже просто пообщавшись с людьми из разных стран легко понять где есть деньги и какая-то бизнес-активность, а где только социал.

Щось дуже дивно, видавили бідних закордон, а в Україні лишились тільки багатії? Брєд. Щось дуже дивно, видавили бідних закордон, а в Україні лишились тільки багатії? Брєд.



На самом деле чувак гонит по полной, конечно, власти ничего не профанировали.

В век Интернета можно узнать многое о жизни в забугорье не вставая с дивана.

Это в 70-е,80-е и даже 90-е люди ехали в полнейшую неизвестность.

И сразу после 2МВ много украинцев уехало в Канаду и США. Что они могли знать о них? Только то, что хуже чем в совке там врядли будет.

Конечно, в Украине кто живет, сам знает ее недостатки. И узнав плюсы и минусы жизни в забугорье уже делает более осознанный самостоятельный выбор.

А чувак, такое ощущение что откуда-то из раши пишет. На самом деле чувак гонит по полной, конечно, власти ничего не профанировали.В век Интернета можно узнать многое о жизни в забугорье не вставая с дивана.Это в 70-е,80-е и даже 90-е люди ехали в полнейшую неизвестность.И сразу после 2МВ много украинцев уехало в Канаду и США. Что они могли знать о них? Только то, что хуже чем в совке там врядли будет.Конечно, в Украине кто живет, сам знает ее недостатки. И узнав плюсы и минусы жизни в забугорье уже делает более осознанный самостоятельный выбор.А чувак, такое ощущение что откуда-то из раши пишет. rjkz

Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В век Интернета можно узнать многое о жизни в забугорье не вставая с дивана.

Это в 70-е,80-е и даже 90-е люди ехали в полнейшую неизвестность. В век Интернета можно узнать многое о жизни в забугорье не вставая с дивана.Это в 70-е,80-е и даже 90-е люди ехали в полнейшую неизвестность.

Это в 70-е,80-е и даже 90-е люди ехали в полнейшую неизвестность. В век Интернета можно узнать многое о жизни в забугорье не вставая с дивана.Это в 70-е,80-е и даже 90-е люди ехали в полнейшую неизвестность. Кейс Заруцкой это капля в море. Есть районы в США, где перестрелки происходят каждый вечер. Посмотрите на ютубе камеры полицейских, где они убивают людей при задержании - вам жизни не хватит, чтоб все пересмотреть. Почитайте фейсбук о том как лечат наших военных в Германии (погуглите кейс Евгении Дудки - спикерши ДСНС, которой в немецкой клинике даже перевязки отказывались менять - и это была чиновница, а не простой рядовой солдат). Поверьте, есть уйма вещей на Западе, которые не попадают в сми и которые не заканчивались бы трагически, будь это Украина. Просто вам удобно верить лишь в ту "правду", которая оправдывает ваш выбор.



Запад хорошо научился надувать щеки и рисовать красивые картинки. Но туризм и эмиграция вещи абсолютно разные. BIGor написав: Але є таке - бідні люди дуже часто безініціативні - більшість бідних так нікуди і не виїде. Але є таке - бідні люди дуже часто безініціативні - більшість бідних так нікуди і не виїде. Это не имеет особого значения. Большинство и там и тут все равно будут кормить злыдни. Такова природа социума, что хорошо в нем живут лишь 20%, а остальные 80% обеспечивают хорошую жизнь для этих 20%. Куда б безземельный крестьянин не сбежал - его судьба пахать от зари до зари и быть в долгах. А для того чтоб вырваться в эти счастливые 20% таланта и напористости мало, нужно еще везение. Кейс Заруцкой это капля в море. Есть районы в США, где перестрелки происходят каждый вечер. Посмотрите на ютубе камеры полицейских, где они убивают людей при задержании - вам жизни не хватит, чтоб все пересмотреть. Почитайте фейсбук о том как лечат наших военных в Германии (погуглите кейс Евгении Дудки - спикерши ДСНС, которой в немецкой клинике даже перевязки отказывались менять - и это была чиновница, а не простой рядовой солдат). Поверьте, есть уйма вещей на Западе, которые не попадают в сми и которые не заканчивались бы трагически, будь это Украина. Просто вам удобно верить лишь в ту "правду", которая оправдывает ваш выбор.Запад хорошо научился надувать щеки и рисовать красивые картинки. Но туризм и эмиграция вещи абсолютно разные.Это не имеет особого значения. Большинство и там и тут все равно будут кормить злыдни. Такова природа социума, что хорошо в нем живут лишь 20%, а остальные 80% обеспечивают хорошую жизнь для этих 20%. Куда б безземельный крестьянин не сбежал - его судьба пахать от зари до зари и быть в долгах. А для того чтоб вырваться в эти счастливые 20% таланта и напористости мало, нужно еще везение. 2587715

Повідомлень: 208 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 7 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 жов, 2025 21:02 Мені здається, ви занадто песимістичні…

Он у Львові в гнилому сараї знайшли авто Майбах випуску 2006 року, яких було випущено на весь світ 450 штук та ціна була 1 мільйон доларів. Притрушений товстим шаром пилюки, дуже брудний та спущені балони пневмопідвіски.

Номери Дніпра….



Натомість я тут спілкувався з мером одного французького міста: він десь в 2017 році здійснив справжній подвиг: за кермом свого Pegout з двома дверми проіхав сам (!) 3400 км, щоби попасти із Тулузи в Дніпро, де в нього були сімейні справи.

Я тоді його зустрічав у Львові по дорозі туди і назад. По дорозі нащадки в нього були проблеми з акумулятором - то я особисто вирішував ту проблему з заміною у Львові.

А це ось в 2025 спитав: а де те авто мера міста?

- Я його продав.

- Да? Несподівано, за скільки?

- За 100€.

- за 100€?????

- Так. Цікаво, що проїжджаю мимо фермера Покупця - бачу своє авто - то воно так і стоїть під пилом вже два чи три роки.

Я сказав так:

- Мабуть зберігають як рарітет історичний: «На цьому авто мер французького міста, бажаючи побити рекорд французького письменника Оноре де Бальзака, який був не далі Вінниці, проїхав значно далі - до міста на березі Дніпра».

Повідомлень: 11386 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4044 раз. Подякували: 1509 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 жов, 2025 21:08 akurt написав: Мені здається, ви занадто песимістичні…

Он у Львові в гнилому сараї знайшли авто Майбах випуску 2006 року, яких було випущено на весь світ 450 штук та ціна була 1 мільйон доларів. Притрушений товстим шаром пилюки, дуже брудний та спущені балони пневмопідвіски.

Номери Дніпра…. Мені здається, ви занадто песимістичні…Он у Львові в гнилому сараї знайшли авто Майбах випуску 2006 року, яких було випущено на весь світ 450 штук та ціна була 1 мільйон доларів. Притрушений товстим шаром пилюки, дуже брудний та спущені балони пневмопідвіски.Номери Дніпра….

Якщо довго стоїть, то гумові вироби не тільки в підвісці тойво))

Кажуть, що з колесами все ОК, а ось там пневмопідвіска, то можливо резині хана.

Але автівка в хазяйстві непогана.

Вона більше 6 м в довжину, можна з лісу деревину букову на дрова возити.

Ніби то можна вже купити всього за 120 000 $.

То така валюта улюблена в українців - долЯри.

Але автівка в хазяйстві непогана.

Вона більше 6 м в довжину, можна з лісу деревину букову на дрова возити.

Ніби то можна вже купити всього за 120 000 $.

То така валюта улюблена в українців - долЯри. akurt

Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: туризм и эмиграция вещи абсолютно разные. туризм и эмиграция вещи абсолютно разные.



Про це так всі і говорять, правда не всі слухають. І тут про це пишуть постійно. Добавляйте свої цікаві дописаи як про лікаря то цікаво пошукаю. А на різні дискусії не приймайте близько.



Прості запитання.

На районі під бедронкой є 2 алкоголіки местні, коли їх не побачу - самі щасливі люди яких бачив за день.

Приїздив недавно 'родич' каже - у харькові стоїш на перехресті 10 хв - 2 тесли 1 порш.



Класика:

В польщі до лякаря запис 2 роки, але недайбог що вилікують.

В Україні до лікаря хоч завтра, але якщо що і хату продаси.



Таких питань багато, це тільки в піснях їх питань немає. Про це так всі і говорять, правда не всі слухають. І тут про це пишуть постійно. Добавляйте свої цікаві дописаи як про лікаря то цікаво пошукаю. А на різні дискусії не приймайте близько.Прості запитання.На районі під бедронкой є 2 алкоголіки местні, коли їх не побачу - самі щасливі люди яких бачив за день.Приїздив недавно 'родич' каже - у харькові стоїш на перехресті 10 хв - 2 тесли 1 порш.Класика:В польщі до лякаря запис 2 роки, але недайбог що вилікують.В Україні до лікаря хоч завтра, але якщо що і хату продаси.Таких питань багато, це тільки в піснях їх питань немає. BeneFuckTor Повідомлень: 386 З нами з: 21.11.19 Подякував: 265 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 жов, 2025 22:36 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Мабуть зберігають як рарітет історичний: «На цьому авто мер французького міста, бажаючи побити рекорд французького письменника Оноре де Бальзака, який був не далі Вінниці, проїхав значно далі - до міста на березі Дніпра». Мабуть зберігають як рарітет історичний: «На цьому авто мер французького міста, бажаючи побити рекорд французького письменника Оноре де Бальзака, який був не далі Вінниці, проїхав значно далі - до міста на березі Дніпра». BeneFuckTor написав: В польщі до лякаря запис 2 роки, але недайбог що вилікують.

Це все лише надування щок. Як я казав - вони майстри торгувати благородними пиками та розповідати як вони вилікують кого завгодно. Але правда трохи інша - вилікують лише того в кого є гроші. В кого нема - на тому будуть тренуватися інтерни і не завжди вдало. Але навіть якщо є гроші, та нема з ким порадитись - можна і гроші втратити і здоров'я. Кейсів де нейтіви з мільйонними статками судяться зі шпеталями через загиблих з вини лікарів родичів не так вже й мало. Нормальних лікарів дуже мало в будь-якій країні. Просто в нас була концепція низьких зарплат, щоб в медицину йшли лише за покликанням. А на Заході це дуже грошовита професія, і туди відповідно багато хто йде лише заради грошей.

2587715 написав: Це все лише надування щок. Це все лише надування щок.

Все так. Врачи особо и не могут ничего,никакие и нигде, ну может хирурги талантливые, и то,как пойдет.



Все так. Врачи особо и не могут ничего,никакие и нигде, ну может хирурги талантливые, и то,как пойдет.

Но семья моего товарища -ухилянта ездит в Днепр даже к гинекологу, я уже молчу про стоматологию.Сам ухилянт ликуется удаленно гомеопатией, у днепровского гомеопата

Там п*дц, ото хрюква в бедронке и шматье как у нас. Остальное в разы дороже и хуже,особенно сервис. ж*** с стула поднять лень в государстве развитого социализма.

Я уже молчу при сервисы почт,доставок, приложения.. Каменный век. Даже Дии и Резерва нет Все так. Врачи особо и не могут ничего,никакие и нигде, ну может хирурги талантливые, и то,как пойдет.Но семья моего товарища -ухилянта ездит в Днепр даже к гинекологу, я уже молчу про стоматологию.Сам ухилянт ликуется удаленно гомеопатией, у днепровского гомеопатаТам п*дц, ото хрюква в бедронке и шматье как у нас. Остальное в разы дороже и хуже,особенно сервис. ж*** с стула поднять лень в государстве развитого социализма.Я уже молчу при сервисы почт,доставок, приложения.. Каменный век. Даже Дии и Резерва нет Господар Вельзевула

Re: Еміграція, заробітчанство Господар Вельзевула написав: Но семья моего товарища -ухилянта ездит в Днепр даже к гинекологу, я уже молчу про стоматологию. Но семья моего товарища -ухилянта ездит в Днепр даже к гинекологу, я уже молчу про стоматологию. Один умный еврей из НЙ решил организовывать мед-туры в СНГ из США, просто чтоб люди у кого нет денег могли сделать МРТ, полечить зубы, поставить брекеты детям, по ценам в 10 раз ниже. Проплатил рекламу, открыл сайт, юр.лицо - так его там мафиози местные чуть не убили.

