Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 14:09

  барабашов написав:Я тоже хочу в Калифорнию на такую же зарплату

В СА $500К
flyman
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 15:27

  rjkz написав:Ну вот, к примеру это:


Жесть, якщо чесно - 2080 дол США на члена родини щорічно виклади. І я ще жалуюсь на Польщу - оплата на внесок - 85-170 дол США, виготовлення карти 28 дол. На побит треба подавати раз в 3 роки по роботі, на пмж раз в житті.
BIGor
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 15:30

  Bolt написав:Бухгалтерам будет нелегко нашёл тут бложек поляка долго живущего в бундесе :
Если вкратце налоговая служба начинает внедрение ИИ в начисление налогов в тч с доходов граждан, тоесть ИИ на основании данных о тебе будет вычислить сколько нужно, платить, а ты с этим соглашается или нет. Соответственно куча налоговых инспектора и с другой стороны финансовых консультантов которые помагали в заполнении декларации на мороз.
Раньше кризисы на рынке труда были бо просто не было роботы, а теперь работа будет, просто её будут выполнять роботы и ИИ. И даже ХЗ как к этому готовиться.Так, что гарантированый базовый доход онли. И то до поры пока роботы не решат, что пора перестать кормить кожаные мешки. 😏

Я чесно заявляю - базового доходу не буде в більшості країн. Це мені ШІ розказав на хвилиночку.
BIGor
