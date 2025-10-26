Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3004300530063007> Додано: Нед 26 жов, 2025 13:59 akurt написав: Бідному женитися - і дня мало!

(Українська приказка)



В ці дні, коли людство вирішує глобальні проблеми споживання автівками корейського виробництва якогось там LPG, ще й невідомо де, звичайна проста людина вирішує питання складніші та більш важливі для життя.



Щойно виліз із реально теплого Середземного моря, прийняв прісний душ та розказую про проблему, про яку вчора розмовляв в офісі однієї турецької компанії - вони роблять фото на документи, ксерокопії та таке інше.

У Франції роздрукувати 1 сторінку - в такому ж офісі вартує 0,25€. Тут 10 лір або менше 10 євро центів.

В той же час фото на документи у Франції вартує 8€ і тут така ж ціна - 400 лір або близько 8€.

Але не це саме цікаве.

Працює там один хлопець, ось з ним трохи поспілкувалися і буде дуже цікаво для панства, яке зможе зрозуміти, що пошуки АЗС в Каліфорнії (жодного разу не бачив) це дрібничка.



Перше здивування, яке я отримав, стоячі перед співробітником, це те, що йому 20 років. Реально виглялає на 30. Можливо із-за чорної досить акуратної бороди.

Взагалі еталон чоловічої статі: хоч зараз на обкладинку глянсового журналу.

Саме це спонукало мене задати непристойне запитання: «Ви - турок?»

- Я турок - ахиска. (Ахиска - вони ж Турки-месхетинці - тюркомовні мусульмани, що походять з області Месхетія на південному заході Грузії.)

Я народився на росії - моїх предків було свого часу вислано у віддалені райони тієї ненажерливої країни, зараз переїхав в Туреччину, тому що вважаю, що я справжній турок, а не «переводняк» як всі турки тут: вони ж продуктом різних «змішаних шлюбів».

- Ну тобі тоді треба тобі оженитися та так, щоби від тебе народилися мінімум три сини / носії генів такої унікальної нації.

- А ось оженитися я й не можу.

- Тут прошу з подробицями, якщо це не стосується гендерно-генітального питання.



Розповідь турка ахиски.

1. Щоби оженитися я повинен мати 1 000 000 лір (1 000 000 гривень). Саме на таку суму я повинен купити золотих виробів як нареченій, так і її матері.

2. Я - як і більшість працівників сусідніх магазинів та офісів - отримую на руки «мінімалку» тобто 22 000 лір (мінімалка в Туреччині чистими дійсно 22 000 гривень, що трохи перевищує оголошену МОН України нову зарплатню професора в Україні, яку він буде отримувати щ січня 2026 року).

Тобто на обовʼязковий платіж за наречену мені треба працювати 1 000 000/20 000=50 місяців.

Або близько 4,5 років.

3. Реально днпсно більше, тому що за оренду квартири, в якій я мешкаю щ батьками ми платимо 23 000 лір.

Тут він рукою широким жестом показав на два мікрорайони Hurma та Liman в Анталії в раптом сказав як завзятий рієлтор: «Тут всюди оренда квартир від 23000 до 35000 лір!»

(Саме тут я подумав, що я мудро зробив, купивши у вересні 2017 року квартиру за 49500$, де і диву зараз. Жінка але не хоче повертатися у Францію).

4. Їдемо далі: ви знаєте, як тут проходить Весілля? - Та знаю. Танцюють без перерви цілу добу.

- Це точно. Танцюють як підірвані. Це при тому, що ніхто нікого НЕ годує і ніхто не пʼє ніякої горілки, та не лаку бʼю вінегретом, як я бачив на росії. Так ось: треба запросили те менше 300 гостей в залу/павільйон, за оренду якого я повинен заплатити 150 000 за день.



х. Х. Х. Х.

Тут я зрозумів, що:

- мені вже треба закінчувати цю розмову, бо я не знаю, чим ті би я зміг допомогти хлопцеві 20 років. Хоча ні: я йому сказав, що знаю випадки, коли турецькі Жора ці оженилися на українських дівчатах. - Мені цього не можна. За нашими звичаями я повинен оженитися виключно на дівчині нашої нації. І не інакше.

- я подумав, що нашим хлопцям так повезло, що треба перехреститися: сьогодні перестав / завтра оженився. Все безкоштовно. Хіба що трета час перерахувати придане: квартири, автівки, дачі, ВАТ та заводи…

- я зрозумів тих хлопців, які пограбували Лувр: у них не було іншого вибору, як скористатися прикрасами французькоі імператриці.



Це все добре, а тепер розкажіть скільки грошей треба мати афроамериканцю щоб оженитись? А то ви лише про турків та українців тіки. А афроамериканці хіба не люди? Це все добре, а тепер розкажіть скільки грошей треба мати афроамериканцю щоб оженитись? А то ви лише про турків та українців тіки. А афроамериканці хіба не люди? 2587715

Повідомлень: 255 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 14:08 Про афроамериканців шановне панство чекає відповідь від вас. Вже не перший день всі затамували подих. То вас те питання хвилює.

Думки фоудера передбачити заздалегідь важко.



Я пишу про українців в різних країнах тому що тому що сам українець і з українцями спілкуюся щодня.

Про турків написав тому, що із середи перебуваю в Туреччині де активно спілкуюся з юридичних та практичних питань.

Все логічно, все зрозуміло і все відповідає темі гілки.

Чому росіянина, який випадково залетів на цей форум, хвилює відпочинок афроамериканців, яких я думаю, він ніколи в житті не бачив - цікава загадка для всіх. Востаннє редагувалось akurt в Нед 26 жов, 2025 14:23, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11420 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4049 раз. Подякували: 1510 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 14:18 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Про афроамериканців шановне панство чекає відповідь від вас. Вже не перший день всі затамували подих. То вас те питання хвилює. Про афроамериканців шановне панство чекає відповідь від вас. Вже не перший день всі затамували подих. То вас те питання хвилює. Так а звідки мені знати? Я невиїздний, по Гаваях та турціях не вештаюсь

Повідомлень: 255 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 14:24 В такому випадку моя мама - полтавчанка - казали:

«Ну то сиди мовчки!»



Тема гілки: «Еміграція, заробітчанство»

Ця гілка, завдячуючи дописувачу з цифровим ніком 2587715, починає нагадувати «КВН»: на «київській» гілці він такі «коні мочить», що кияни від сміху та здивування покотом на підлогу падають…

Тут він нас розважає своєю пристрастю до чорношкірих людей, а киянам відкриває взагалі «технічні» секрети типу того, що «дівчину, як і машину, треба брати із салону».

Кияни висловлюють припущення, що це салони погодинного прокату дівчат… питають адреси та паролі… akurt

Повідомлень: 11420 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4049 раз. Подякували: 1510 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 16:10 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: В такому випадку моя мама - полтавчанка - казали:

«Ну то сиди мовчки!» В такому випадку моя мама - полтавчанка - казали:«Ну то сиди мовчки!» То що, про афроамериканців доповіді не буде? То що, про афроамериканців доповіді не буде? 2587715

Повідомлень: 255 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 17:00 2587715 написав: akurt написав: В такому випадку моя мама - полтавчанка - казали:

«Ну то сиди мовчки!» В такому випадку моя мама - полтавчанка - казали:«Ну то сиди мовчки!» То що, про афроамериканців доповіді не буде? То що, про афроамериканців доповіді не буде?

А почєму ви спграшиваєтє?

Давайте ваш досвід розмитнення, покупки нової KIA на газу в USA для роботи у таксі замість Тесли, бо дешевше на 50% за галон. А почєму ви спграшиваєтє?Давайте ваш досвід розмитнення, покупки нової KIA на газу в USA для роботи у таксі замість Тесли, бо дешевше на 50% за галон. Water Повідомлень: 3484 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 17:22 Re: Еміграція, заробітчанство Water написав: Давайте ваш досвід розмитнення, покупки нової KIA на газу в USA для роботи у таксі замість Тесли, бо дешевше на 50% за галон. Давайте ваш досвід розмитнення, покупки нової KIA на газу в USA для роботи у таксі замість Тесли, бо дешевше на 50% за галон. Между Ю.Кореей и США нет торговых пошлин. Гуглите KORUS FTA



Хотелось бы услышать про афроамериканцев - они вообще существуют в вашем мире? Между Ю.Кореей и США нет торговых пошлин. Гуглите KORUS FTAХотелось бы услышать про афроамериканцев - они вообще существуют в вашем мире? 2587715

Повідомлень: 255 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 17:33 Water написав: 2587715 написав: akurt написав: В такому випадку моя мама - полтавчанка - казали:

«Ну то сиди мовчки!» В такому випадку моя мама - полтавчанка - казали:«Ну то сиди мовчки!» То що, про афроамериканців доповіді не буде? То що, про афроамериканців доповіді не буде?

А почєму ви спграшиваєтє?

Давайте ваш досвід розмитнення, покупки нової KIA на газу в USA для роботи у таксі замість Тесли, бо дешевше на 50% за галон. А почєму ви спграшиваєтє?Давайте ваш досвід розмитнення, покупки нової KIA на газу в USA для роботи у таксі замість Тесли, бо дешевше на 50% за галон.



Да хватит.

Чувак или веселится или из-за поребрика.

Такой гон, шо сквозняк.

Никто не парится.

Тут все любят обсуждать цену бенза (о чем-то ж надо поговорить, шорт/смолл ток, местное проявление вежливости. Про погоду, про цену бенза. Про политику нельзя, про зарплаты нельзя, про любые проявления дискриминации нельзя,про работу нельзя. Ну вот и остается - погода и бенз), но факт тот, что в расходах американцев бенз занимает очень небольшой %%, поэтому в принципе расходы на него не сильно чувствуются. Может за исключением безработных, которых сейчас все больше. Я на газу еше ни разу не видел машины, равно как и газовых заправок.

Да, газ тут очень дешевый. Но страховки дорогие и если-бы он был действительно разрешен, то на такие машины страховка была-бы совершенно конская.

А если говорить об экономии по сравнению с теслой - не знаю о чем это.

Семья моих знакомых владее теслами, зарядка на одну машину плюс иногда на вторую машину - примерно 100 долларов в месяц (это правда при зарядке дома.при мне билл распечатывался летом прошлого года). И это при том, что на той тесле ездиться по 3-4 часа в день только на работу/с работы. Я не знаю куда дальше экономить. Это уже итак вроде нашару. Я повторюсь, разница между украинцами в Украине и американцами.

В Украине расстояния измеряются в километрах, тут во времени. Их не парит расход и милляж, их интересует время.

И еще, они меня все агитировали взять теслу и перебраться к ним в НДж (вернее наоборот). Там возврат этого налога прямо в момент покупки. И получается странная вещь, платишь несколько сот долларов, тебе привозят под дом теслу и тут-же падает 7,5 куе возврата налога.

Но я еще не такой американец, я привык считать эквити. И это мне не показалось выгодным. Хотя на тот момент я только начал юзать брокерский счет, может сейчас был-бы умнее, хз. Да хватит.Чувак или веселится или из-за поребрика.Такой гон, шо сквозняк.Никто не парится.Тут все любят обсуждать цену бенза (о чем-то ж надо поговорить, шорт/смолл ток, местное проявление вежливости. Про погоду, про цену бенза. Про политику нельзя, про зарплаты нельзя, про любые проявления дискриминации нельзя,про работу нельзя. Ну вот и остается - погода и бенз), но факт тот, что в расходах американцев бенз занимает очень небольшой %%, поэтому в принципе расходы на него не сильно чувствуются. Может за исключением безработных, которых сейчас все больше. Я на газу еше ни разу не видел машины, равно как и газовых заправок.Да, газ тут очень дешевый. Но страховки дорогие и если-бы он был действительно разрешен, то на такие машины страховка была-бы совершенно конская.А если говорить об экономии по сравнению с теслой - не знаю о чем это.Семья моих знакомых владее теслами, зарядка на одну машину плюс иногда на вторую машину - примерно 100 долларов в месяц (это правда при зарядке дома.при мне билл распечатывался летом прошлого года). И это при том, что на той тесле ездиться по 3-4 часа в день только на работу/с работы. Я не знаю куда дальше экономить. Это уже итак вроде нашару. Я повторюсь, разница между украинцами в Украине и американцами.В Украине расстояния измеряются в километрах, тут во времени. Их не парит расход и милляж, их интересует время.И еще, они меня все агитировали взять теслу и перебраться к ним в НДж (вернее наоборот). Там возврат этого налога прямо в момент покупки. И получается странная вещь, платишь несколько сот долларов, тебе привозят под дом теслу и тут-же падает 7,5 куе возврата налога.Но я еще не такой американец, я привык считать эквити. И это мне не показалось выгодным. Хотя на тот момент я только начал юзать брокерский счет, может сейчас был-бы умнее, хз. rjkz

Повідомлень: 17953 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8756 раз. Подякували: 5529 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 17:44 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: И это при том, что на той тесле ездиться по 3-4 часа в день только на работу/с работы. И это при том, що на той тесле ездиться по 3-4 часа в день только на работу/с работы. 4 часа с работы и на работу? Нихера себе! Живут же люди - тут в неделю если полчаса-час за рулем- уже праздник)

Повідомлень: 255 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 17:47 2587715 написав: Water написав: Давайте ваш досвід розмитнення, покупки нової KIA на газу в USA для роботи у таксі замість Тесли, бо дешевше на 50% за галон. Давайте ваш досвід розмитнення, покупки нової KIA на газу в USA для роботи у таксі замість Тесли, бо дешевше на 50% за галон. Между Ю.Кореей и США нет торговых пошлин. Гуглите KORUS FTA Между Ю.Кореей и США нет торговых пошлин. Гуглите KORUS FTA

Тобто, ви завезли з Південної Кореї KIA, розмитнили з 0 мита і таксуєте з 50% економією на галоні порівняно з Теслою, чого і іншим бажаєте. Я все вірно зрозумів?

Хотелось бы услышать про афроамериканцев - они вообще существуют в вашем мире?

