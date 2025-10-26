|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:31
iva64 написав: 2587715 написав: rjkz написав:
В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся.
В Европе дизелей тьма. Берут в основном ради маленького расхода
Майстри на СТО справедливо зазначають, що дизель економить паливо, але не економить гроші
Зате тесла ну дуже економить)
-
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:35
2587715 написав:
А чому українці не можуть відпочивати де завгодно та обирають саме Гаваї?
Українці це хто саме?
Сім`я моєї знайомої відпочиває в основному в USA, це не тільки море на Гавайях, а ще й риболовля або охота десь у горах. Тому для поїздок у гори мають додатково Hummer. Чому саме у USA, тому-що вони вважають шо відпочиваючи в USA вони допомагають розвитку USA, плюс сервіс на рівні. Сказали без питань можуть злітать до Мексики, але не хочуть, бо хтось з їх знайомих відпочивав у Мексиці, сказали сервіс не дуже, гроші на вітер, але дешевше.
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:40
2587715 написав: Water написав:
О, все до Ойропи з дизелем дістались. Ви вже поміняли газову KIA в USA на дизельне авто в Ойропі і таксуєте? Європа це саме де?
В 2024 году во Франции зарегистрировано около 20,5 миллиона дизельных легковых автомобилей. Это составляет примерно 52–53% от общего парка легковых авто (около 38,9 миллиона единиц).
Тобто, ви таксуєте на дизелі у Франції?
А як жеш газова KIA, не в кредиті в USA?
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:43
Water написав:
Сім`я моєї знайомої відпочиває в основному в USA, це не тільки море на Гавайях, а ще й риболовля або охота десь у горах. Тому для поїздок у гори мають додатково Hummer. Чому саме у USA, тому-що вони вважають шо відпочиваючи в USA вони допомагають розвитку USA, плюс сервіс на рівні. Сказали без питань можуть злітать до Мексики, але не хочуть, бо хтось з їх знайомих відпочивав у Мексиці, сказали сервіс не дуже, гроші на вітер, але дешевше.
А афроамериканці літають до Мексики чи ловлять рибу в USA? І чи у багатьох афроамериканців є Hummer задля цього?
Просто цікаво. Ніколи не бачив афроамериканців з вудками на відпочинку
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:48
Water написав:
Тобто, ви таксуєте на дизелі у Франції?
А як жеш газова KIA, не в кредиті в USA?
Так, я афроамериканець, який таксує у Франції на дизельній теслі. Ви вгадали)..а невиїздний тому що в мене в Штатах прострочений кредит за газову КІА
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:17
Water написав: 2587715 написав: rjkz написав:
В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся.
В Европе дизелей тьма. Берут в основном ради маленького расхода
О, все до Ойропи з дизелем дістались. Ви вже поміняли газову KIA в USA на дизельне авто в Ойропі і таксуєте? Європа це саме де?
Ну, он по США на газовой КИА ехал с пассажиром, начал газ заканчиваться, он завернул в Европу, чтобы заправиться.
Пассажир был не очень доволен, что пришлось заезжать на заправку и не оставил ему типс (чаевые).
Потом он проснулся и пошел искать бенз во Владивостоке.
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:25
rjkz написав: Water написав: 2587715 написав:
В Европе дизелей тьма. Берут в основном ради маленького расхода
О, все до Ойропи з дизелем дістались. Ви вже поміняли газову KIA в USA на дизельне авто в Ойропі і таксуєте? Європа це саме де?
Ну, он по США на газовой КИА ехал с пассажиром, начал газ заканчиваться, он завернул в Европу, чтобы заправиться.
Пассажир был не очень доволен, что пришлось заезжать на заправку и не оставил ему типс (чаевые).
Потом он проснулся и пошел искать бенз во Владивостоке.
Киа ж на газу и Владивосток не Европа - что-то вы плывете на косвенных
Додано: Нед 26 жов, 2025 20:54
Faceless написав: 2587715 написав: rjkz написав:
И это при том, что на той тесле ездиться по 3-4 часа в день только на работу/с работы.
4 часа с работы и на работу? Нихера себе! Живут же люди - тут в неделю если полчаса-час за рулем- уже праздник)
Що вас дивує - це досить типові витрати часу на дорогу що в США що в Канаді
Дивує те, що з 3-4 годинами на день на дорогу до роботи і назад нарід якось встигає на якісь Гаваї на відпочинок літати. Особливо знаючи "необов'язкове" ставлення в США до щорічних відпусток. Баланс вільного часу якось не б'ється. Тільки якщо припустити, що люди, які витрачають щоденно 3-4 години на дорогу, і люди, які літають відпочивати на Гаваї -- це все ж різні люди.
