Додано: Вів 28 жов, 2025 18:29

Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Надіслав я фото, як я з маскою та ластами іду в море Середземне плавати - в Канаду.

Нашому хлопцю, який мешкав до листопада 2022 в Анталії - а з листопада мешкає в Канаді.

Типу для нього - "ностальгічне" для спогадів...

А він у зворотному напрямку - мені фото з дуже знайомою ситуацією: колесо автівки, в яке "вжився" саморіз під хрестоподібну викрутку.

О, знайома річ: у Франції почав поступово знижуватися тиск в шині - заплатив 15 євро за ремонт.



А мій канадський респондент розказує, що в Канаді все НЕ так.

Це на ту тему, що наші люди намагаються наполегливо вчити інші народи, як ім жити.

В нього авто (нове із салону брав - марка КІА) - на гарантії.

Та якщо саморізи в колесі - гарантійний випадок. Заміна колеса повністю на нове (!).



О 07:30 часу в місті Вінніпег він вже на СТО - перед роботою.

Наступне фото: він сидить на СТО п"є каву, а на задньому плані його авто вже на підйомнику: реально заміна шини колеса. Не встояло перед саморізом...

Ось так: вчити можна безкінечно мешканців інших країн, а живуть вони реально "НЕ ТАК".



P.S. До речі, спитав про зарплатню: ставка 21 долар на годину. Для Канади це дуже дуже непогано.

Додав, що у вихідні та інколи вечорами після роботи ще й потроху підробляє на UBER. Доставка.

Відосики про зошити у пані поважного віку не дивиться: нема коли маячнею займатися.