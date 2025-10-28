RSS
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:49

Бігору на замітку. 3 квартири, 2 в УА одна в Італії

Бігору на замітку. 3 квартири, 2 в УА одна в Італії
1
3
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 16:06

  flyman написав:Бігору на замітку. 3 квартири, 2 в УА одна в Італії

Так що в відео? Дві квартири в Березані? А третья де? В мене немає вільних пів-години на це відео.
1
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 17:38

BIGor
Вже є.
5
4
4
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:09

Там на 01:40 є викладення геніального методу життя - саме на них і звернув увагу flyman.
Ні, не про те, якого кольору губна помада.
Там людина викладає універсальний мудрий спосіб про те, що якщо хочеш якусь чергову дурню утворити, то сам собі повинен задати питання:
А МЕНІ ЦЕ ПОТРІБНО?

На 11:20 інший мудрий метод: купувати якусь річ, якщо реально є гроші.
Гроші, які реально існують, а не ті, які можливо колись заробиш.
Правда, цей мудрий метод є актуальним ТІЛЬКИ для України, ніде в світі за цією інструкцією не живуть.
Просто з тієї причини, що жити треба зараз, а не в потойбічному світі з красивими розами та балконами над Всесвітом.
1
2
6
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:29

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Надіслав я фото, як я з маскою та ластами іду в море Середземне плавати - в Канаду.
Нашому хлопцю, який мешкав до листопада 2022 в Анталії - а з листопада мешкає в Канаді.
Типу для нього - "ностальгічне" для спогадів...
А він у зворотному напрямку - мені фото з дуже знайомою ситуацією: колесо автівки, в яке "вжився" саморіз під хрестоподібну викрутку.
О, знайома річ: у Франції почав поступово знижуватися тиск в шині - заплатив 15 євро за ремонт.

А мій канадський респондент розказує, що в Канаді все НЕ так.
Це на ту тему, що наші люди намагаються наполегливо вчити інші народи, як ім жити.
В нього авто (нове із салону брав - марка КІА) - на гарантії.
Та якщо саморізи в колесі - гарантійний випадок. Заміна колеса повністю на нове (!).

О 07:30 часу в місті Вінніпег він вже на СТО - перед роботою.
Наступне фото: він сидить на СТО п"є каву, а на задньому плані його авто вже на підйомнику: реально заміна шини колеса. Не встояло перед саморізом...
Ось так: вчити можна безкінечно мешканців інших країн, а живуть вони реально "НЕ ТАК".

P.S. До речі, спитав про зарплатню: ставка 21 долар на годину. Для Канади це дуже дуже непогано.
Додав, що у вихідні та інколи вечорами після роботи ще й потроху підробляє на UBER. Доставка.
Відосики про зошити у пані поважного віку не дивиться: нема коли маячнею займатися.
1
2
6
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:30

наратор в наморднику

  Bolt написав:Довольно таки занимательный канал, созданный с определённый целью.
https://youtu.be/jqt27Qd7_lk?si=5pnA__N01hH6nEYc

А для чего наратор в наморднику?
1
3
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:39

Є такий метод "показати товар лицем". Щоби звернули увагу.
У мене є гарний перевірений приятель - то він на співбесіду з метою влаштуватися хоч на якусь роботу завжди одягав кашкет капітана корабля.
Все має бути "чин-чином": хочеш, щоби взяли на роботу підсобником, вантажником або на галеру - то все має бути в наявності: околиш, кокарда, тулля, рант, мізки, кант і козирок.
1
2
6
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:45

Горяч!!

akurt


завжди одягав кашкет капітана корабля.


Один наш спільний знайомий такий лук на Тіндері розміщував.
5
4
4
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:50

  flyman написав:
  Bolt написав:Довольно таки занимательный канал, созданный с определённый целью.
https://youtu.be/jqt27Qd7_lk?si=5pnA__N01hH6nEYc

А для чего наратор в наморднику?

Чтобы по морде не настучвли. Хотя мне кажется, что он сгенерирован ИИ.
1
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:52

  akurt написав:колесо автівки, в яке "вжився" саморіз під хрестоподібну викрутку.
О, знайома річ: у Франції почав поступово знижуватися тиск в шині - заплатив 15 євро за ремонт.
саморізи в колесі - гарантійний випадок.

Якщо там купуєш нову гуму, в залежності від продавця, йде або в комплекті гарантія від проколів, або додатково.
Те шо відремонтували, це дуже повезло, або дірка була маленька.
Бо в основному таке колесо йде на утилізацію.
Також зараз пропонують перед встановленням гуми заливать якійсь спеціальний герметик.
