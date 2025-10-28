Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Якщо там купуєш нову гуму, в залежності від продавця, йде або в комплекті гарантія від проколів, або додатково.
Економічні закони, згідно яких відомо навіть школярам, що нічого в житті безкоштовного не буває, кажуть, що мабуть це закладене в ціну самої шини?)) Тобто купити десь у менш іменитого постачальника буде на 15-20% дешевше?) А там кожен сам вирішить, чи потрібні йому якісь гарантії) Бо за винятком ситуації, коли я вночі перед Кременчуком влетів на в хлам розбиту дорогу і з ходу порвав одну, і ще на трьох зібрав глибокі порізи (не скрізні), то в принципі за пів мільйона км, які маю досвіду , я колов шини разів зо 2-3…)) . І мені такі гарантії були б економічно недоцільні))
за 2-3 дня до окончания гарантии закручиваешь 4 самореза в колеса и едешь к продавцу, гарантия ёпт...и получаешь 4 новых колеса) "не ну а чё"(с), "рабочая схема"))) Акурту в разработку, передать лайфхак своим бесконечным "друзьям" в разных странах, мне роялти всего 10% от выгоды)))