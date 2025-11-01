Расисти?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лис, 2025 09:31
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 01 лис, 2025 09:42
Ну позор - не позор, але забезпечує своїм працівникам ІТ-никам достойне життя та більш, ніж достойну зарплатню.
Правда за це вимагає напружену роботу.
Я не далі місяця тому наводив тут приклади досвіду роботи наших українців саме на компанію Amazon.
Стисло:
Приклад 1. Наш українець почав працювати з компанією на умовах купи-продай. Це було років 10 тому. Зараз має окремий підрозділ під дахом Амазон, в якому на нього працює 97 (девʼяносто сім) працівників. Більшість - українці, та є офіс в одному обласному центрі. Давно не питав, але ще 3…5 років тому там було в штаті 3 співробітника із зарплатнею в 5 000$. Скільки зараз в тому офісі працівників і яка зарплатня не питав - мабуть але більше. Сам приділяю роботі не більше 3-х годин на день: сідає за MacBook, коли жінка на найновішому електричному BMW поїхала до парикмаХерши, та як я розумію контролює процеси. Працювати діти не заважають, бо тримає садівника, дві няні та повара.
Ну позор він і такий буває… солодкий та ситий…
Приклад 2. Наш українець звільнився з Amazon в травні - перейшов в більш відому компанію з дуже гарної позиції на таку ж (!) гарну позицію. На моє запитання сказав так: «на новому місці значно спокійніше працювати, немає безкінечного смикання та безкінечних «мітингів» які забирають до 80% часу».
Приклад 3. Наш українець - випускник університету в США. Працівник Amazon.
Зарплатня на рік 400 000$.
З них: 190 000$ - на рахунок в банку, 210 000 - акціями компанії з правом розпорядження на свій розсуд.
Тут погоджуюсь: прямо позор якийсь. Невже не можна було замість 400 000$ на рік платити хоча б 1 400 000$ на рік.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 01 лис, 2025 09:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 лис, 2025 09:53
Re: Еміграція, заробітчанство
Який совок у вас в голові - то капець)) Ніхто нікому не забезпечує достойне життя - кожен заробляє скільки може там де може. Якщо комусь з кимось вдалось домовитись об'єднати зусилля заради сукупного прибутку - вони то і мають. А якщо вам не вдалось ні з ким ні про що домовитись - то це ваші проблеми, незалежно від того в якій країні ви мешкаєте. Ніхто вам нічого не винен
Додано: Суб 01 лис, 2025 09:55
А ви знаєте, я вірю.
Саме в це.
І підтримую кожне слово, особливо ось ці слова:
«…кожен заробляє скільки може там де може».
|