RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3043304430453046>
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 11:22

Еміграція, заробітчанство

News from USA

"Ця жахлива, жахлива, жахлива іпотека..."
(варіант назви сценарію другої частини відомого фільму
"Цей божевільний, божевільний, божевільний світ...")

Гадаю, коли учасники форуму начиталися жахів про монстра з кривавим зубами під назвою "іпотека", коли наслухалися стогін людей, які помирають, не маючи даху над головою, коли всі їх гаманці вже перемацали жадібні товстуни-банкіри, витягуючи останню гривню, тобто останній цент та останню 100 доларову купюру без синьої смужки, а ще - не дай Боже видно тріщинку на згині купюри або мікроскопічну - не дай Боже! - пляму), вже можна підвести рисочку під спробами умовити громадян - і не тільки громадян США, а й емігрантів, НЕ жити по-людськи, купуючи житло в іпотеку на 30 років.

РЕАЛЬНІ ЦИФРИ.
НЕ дам реальну - а тільки приблизну - локацію, хоча маю точну - ви розумієте - приватна інформація про реальних людей. Не дам фото - хоча маю фото всіх приміщень.

1. Суб"єкт: подружжя чоловік та жінка. 30+ років. Мешкають в США вже 3 роки. Працюють. За фахом. Орієнтир зарплатні чоловіка 60 000$+, скільки заробляє жінка не питав - питання не скромне, але не думаю, що більше.
2. Спосіб життя до 25 липня 2025 року: оренда квартири в дуже пристойному ЖК - 2 bedroom - за 1350 (запам"ятайте цифру) на місяць.
3. Саме 25 липня 2025 року взяли в іпотеку окремий житловий будинок.
Площа будинка: 1390 кв. футів (близько 125 кв. м). Дані з сайту: 3 bd (три спальні) 2 br (2 санвузла).
Підлога - ламінат або натуральне дерево (дивлюсь на фото - в мене 10 фото). Камін. Вихід на другий поверх, там в кімнаті також є камін.
Стіни - фарбування в світло-сірий колір. Оздоблення - білий колір.
Пральна машина та машина для сушки білизни. Меблі санвузлів - натуральне дероево + морілка+лак.
З тильного боку 1-го поверху будинка - вихід на відкрите патіо, з другого поверху - вихід на балкон (натуральне дерево під лак) розмірами по патіо першого поверху (одночасно грає роль навісу). Невеличкий газон. Загальна площа ділянки близько 5 соток.
В будинку є вбудований гараж.
За американською традицією з фасаду немає ніяких парканів - а збоку та ззаду - сітчастий паркан.
Локація: (не хочу розкривати приватну інформацію) чисто для орієнтиру: штат Iowa.
Приблизно 3 години на авто від Чикаго на захід.
https://maps.app.goo.gl/cUuXKsE4YEGJ4LwL9
Ринкова ціна будинка: $241,000
4. Про ціну - дані з сайту продажів:
Estimated sale price $235,000 – $285,000. Вторинний ринок. Нові аналогічні $300,000 – $350,000.
Sell confidently with a local market expert.
5. Перший внесок 20% - $48 200 (Примітка: погодьтеся, рідко в якого емігранта в кишені немає такоє суми, а якщо людина живе та праціює в США - так точно є).
6. Податок на нерухомість (важко повірити, але в США люди платять податки): $3,292 на рік.
7. Виплата по іпотеці: (нервовим прохання не дивитися та заплющити очі).

Заплющили?
...ну тоді ОК:
$1,600 в ці гроші входить: податок+страховка+виплата за іпотекою.

Для порівняння: платили за орендоване житло $1,350.
Плани поверхів:
Зображення
Питяння є? - Питань нема! (с)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11529
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4066 раз.
Подякували: 1518 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 17:20

Не берусь судить об американской ипотеке, но я недавно приводил цитату на другой ветке о ситуации в США.
Средний возраст впервые покупающих жилье в США достиг рекордных 40 лет, поскольку стремительный рост цен и ставок по ипотеке за последние несколько лет отсрочил приобретение жилья миллионами американцев.

По данным исследования Национальной ассоциации риелторов, проведённого с июля 2024 года по июнь 2024 года, возраст, в котором люди приобретают свой первый дом, стремительно растёт с 2021 года, когда медиана составляла 33 года. В 1981 году, когда исследование впервые проводилось, медиана составляла 29 лет.
........
NAR предупредил, что потеря десятилетнего владения недвижимостью может обойтись американцам примерно в 150 000 долларов в качестве основного капитала при покупке типичного жилья начального уровня. Медианная цена существующего жилья в настоящее время составляет 415 200 долларов , что более чем на 50% больше, чем в 2019 году. В то же время ставки по ипотеке примерно вдвое выше, чем в конце 2021 года.
........
За последний год доля покупателей, впервые приобретающих жилье, составила 21% рынка, что является самым низким показателем с тех пор, как NAR начал собирать такие данные в 1981 году, и составляет примерно половину от нормы до 2008 года.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-04/us-first-time-homebuyers-age-rises-to-40-on-high-prices-mortgage-rates
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37485
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 13:59

Колі з NY на замітку про "пенсію"

Колі з NY на замітку про "пенсію"

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41476
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 15:01

  ЛАД написав:Не берусь судить об американской ипотеке, но я недавно приводил цитату на другой ветке о ситуации в США.
Средний возраст впервые покупающих жилье в США достиг рекордных 40 лет, поскольку стремительный рост цен и ставок по ипотеке за последние несколько лет отсрочил приобретение жилья миллионами американцев.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-04/us-first-time-homebuyers-age-rises-to-40-on-high-prices-mortgage-rates

Щось тут не так, ріст цін означає (правило попит-пропозиція) що стало більше платоспроможного попиту. Незрозуміло чого плач і зрада?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10311
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1486 раз.
Подякували: 1894 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 16:05

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  ЛАД написав:Не берусь судить об американской ипотеке, но я недавно приводил цитату на другой ветке о ситуации в США.
Средний возраст впервые покупающих жилье в США достиг рекордных 40 лет, поскольку стремительный рост цен и ставок по ипотеке за последние несколько лет отсрочил приобретение жилья миллионами американцев.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-04/us-first-time-homebuyers-age-rises-to-40-on-high-prices-mortgage-rates

Щось тут не так, ріст цін означає (правило попит-пропозиція) що стало більше платоспроможного попиту. Незрозуміло чого плач і зрада?
Якщо вже про теорію, то ріст цін може бути через падіння пропозиції
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36955
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8269 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 16:15

  BIGor написав:Щось тут не так, ріст цін означає (правило попит-пропозиція) що стало більше платоспроможного попиту. Незрозуміло чого плач і зрада?

Якщо ви помітили, то "плач і зрада" йде тільки від людей, які нічого в США не брали в іпотеку.

Все простіше, і викладено вище мною на прикладі конкретному і свіжому:
- подружжя взяло в іпотеку 25 липня будинок. Реально непоганий. Саме там, де живуть та працюють.
- я навів всі точні цифри. Виплата в місяць за все про все - враховуючи погашення іпотеки, страховку та питому вагу податку на нерухомість складає 1 600 доларів.
- я точно знаю, де чоловік з подружжя працює і там чоловік заробляє не менше за 69 000 на рік. Гадаю що він отримує більше, бо є стаж роботи в США.
Скільки жінка заробляє, я реально не питав - незручне запитання.
- тепер беремо калькулятор: з 69 000 доларів на рік чистими на руки в тому штаті чоловік отримає десь 55 000 доларів.
Або 55000/12=4583,33 долари США на місяць.
- навіть якщо жінка НЕ працює, то він вже може сплачувати іпотеку без проблем.
Так що це страшилки наших людей про ту іпотеку.

Я ще наводив цифри: на сьогодні проблеми з виплатою мають аж 36 000 домогосподарств.
А всього їх в США 100 000 000. Це 36000х100/100000000=0,036 частка.

Так хто кому дохТур? Кого і від чого лікувати від тих сліз?

P.S. Не слід розуміти так, що я проти життя в орендованому. Я знаю мінімум чотири родини українців в США, які живуть в орендованому та дуже задоволені. Там є свої "плюси".
Сам я ніколи не жив би в орендованому, але ж люди живуть.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11529
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4066 раз.
Подякували: 1518 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 08:21

  flyman написав:Колі з NY на замітку про "пенсію"



Ой, ну я тут проповедую то-же самое.
Но секта ценителей новеньких красненьких машинок и зелененьких газонов мое мнение не разделяет.
Чувак дело говорит, хотя и нудно и не всегда оно соответствует действительности, но в целом - да.
И именно так я и поступаю.
Хотя и у меня и у супруги недешевая парфюмерия, но моей бутылке Шанель аллюр наверное лет ...не помню, кажется я ее еще из Украины привез.
Пользуюсь этой продукцией лет 20 и за это время бутылки 4-5 у меня ушло.
Тут вообще моветон, когда от человека несет чем-то. Обычно антиперспирантами ограничиваются. И да, если сильный запах парфюма, то это бывшие "наши".
Места очень знакомые. Начало ролика на Шипсхедбее, когда он стоял, у него справа (в кадр не попал) американский супермаркет стапэндшап, потом он выехал на эвеню Х, доехал до оушен парквей (слева был госпиталь Кони Айленд), повернул на юг, пересек Брайтон-бич эвеню, поехал по Серф эвеню на Кони Айленд, слева был Аквариум и Луна парк. Проехал мимо закусочной Натанс, где более 100 лет назад изобрели хот-доги и сейчас там раз в год (на День Независимости) проходят чемпионаты по скоростному поеданию хот-догов.
Потом он поехал дальше в сторону Сигейта, не доехал.
Насчет пенсии и страховок - все правда, только он не уточнил, что медикер как и сошиал секьюрити пенсия - это не для всех, а для тех, кто легально отработал и платил налоги в течении 40 кварталов минимум. И медикер не бесплатная, там есть и доплаты. Вскользь упомянул про брокерские счета, да 7 куе в год можно откладывать на пенсионный брокерский счет, со следующего года 7,5 куе и 8 (8510 по новому) если исполнилось 50 лет. Снимать эти деньги можно еще до выхода на пенсию с 59 лет. Но можно на обычный брокерский счет загонять сколько угодно.
Не знаю что он имел ввиду про то, что первое поколение эмигрантов не будет "богатыми". Это зависит от способности зарабатывать в первую очередь и то, о чем он говорит - финансовая дисциплина - тоже важно, но еще и финансовая грамотность. Можно много зарабатывать и все тратить, как некоторые тут проповедуют. Можно, как этот чувак советует "копить". Можно хорошо зарабатывать, разумно тратить и оставшееся грамотно размещать. Тогда это будет более результативно.
Когда-то тут срач был по поводу очков "кавалли" за 300 уе - это не про финансовую дисциплину и финансовую грамотность.
Кстати, я встретил того чувака, про которого когда-то писал.
Напомню, чувак работал мувером, потом пошел на парттайм на простую работу с зп 22 доллара в час, но работал 32 часа в неделю, 4 дня в неделю. И 2-3 дня в неделю работал мувером, порядка 350-500 долларов в день наличными, которые он нигде не показывал и не платил налоги. Потом он решил, что надо-бы работать не в тягость и ушел с мувинга. В финансовых привычках была цирюльня 2 раза в месяц за 40 долларов за один раз, очки за 350 долларов, выходы в океан на рыбалку на яхте 80 долларов за один выход, он приехал на несколько лет позже меня, но в отпуск и довольно дорогой слетал на пару лет раньше моего первого отпуска. Потом он решил отдохнуть и уволился. На момент увольнения у него было 6 куе и 800 долларов аренды на Сигейте комнаты.
Через полгода у него закончились деньги и он очутился в шелтере для бездомных.
Через какое-то время подвернулась работа тракером на бокстраке, не требующая СДЛ, которая приносила в среднем 2,5 куе в неделю. И арендовал юнит (спальня, санузел и кухня) в Стейтен Айленде за 1 куе в месяц. Чудесно. Но он уходит с трака и переезжает обратно в Бруклин. Работа на 19 долларов в час. Не знаю сколько рент. Говорит, что теперь экономит на всем, в том числе на еде (буквально было сказано "по самому минимуму"), заросший как орангутанг.
К чему я все это написал?
Он вполне мог еще работая на 2-х работах, включая мувинг, отложить несколько десятков куе. Положить эти деньги на СД как минимум, в стоки как максимум (тогда были очень хорошие цены на технокомпании (эйай еще только обсуждался, в глаза его никто не видел) или хотя-бы в СП500.
Мог купить, как вариант, свой бокстрак или вэн и найдя себе помощника всегда иметь доход от мувинга, благо опыт был и как оно функционирует знает.
Но привычка спускать все и прекращать работу как насобирает незначительную сумму никогда не выведет его никуда.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18030
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8784 раз.
Подякували: 5537 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 08:23

  BIGor написав:
  ЛАД написав:Не берусь судить об американской ипотеке, но я недавно приводил цитату на другой ветке о ситуации в США.
Средний возраст впервые покупающих жилье в США достиг рекордных 40 лет, поскольку стремительный рост цен и ставок по ипотеке за последние несколько лет отсрочил приобретение жилья миллионами американцев.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-04/us-first-time-homebuyers-age-rises-to-40-on-high-prices-mortgage-rates

Щось тут не так, ріст цін означає (правило попит-пропозиція) що стало більше платоспроможного попиту. Незрозуміло чого плач і зрада?


Не совсем так.
Цены растут на все, инфляция.
На недвижимость - растут, но не везде.
В целом, в лонгтерм растут в долларе, в золоте цены снижаются.
Но рост зарплат существенно отстает от реальной инфляции.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18030
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8784 раз.
Подякували: 5537 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 09:31

Цікавий допис від rjkz вище.
Те відео, яке обговорюється, відіслав свому племіннику: нехай вчиться економити.
Реально: саме такі слова йому сказали наші досвідчені українці, які мешкають не один рік в San Francisco. Вони так в сказали: нехай спочатку навчиться «виходити в нуль» за підсумками року.
Тобі побачить, що $200К - це не так і багато.
А то третій день, як прибув з Європи, де орендував квартиру в центрі однієї із столиць за 1500$, в але хотів вселитися в «канхвєтку» за 4000$.
Послухав досвідчених… заїхав в квартиру за 3 600$: наші люди оцінили позитивно: район хороший, будинки - з нових, до роботи 10 хвилин на ровері (автівку поки не буде купувати). А матрац в порожню квартиру (навіть стільців ще немає) купив не за 500$, а за 2000$… Ну, ортопедичний матрац - то святе..,
Зараз буду питати, ким його жінка працює.
Оженитися минулого року: обом ще немає 30…

P.S. Якщо уважно почитати приклади роботи людей вище, то знову приїдемо до висновку, що «правильна» освіта, «правильна» та висока кваліфікація - це єдине, що є цінним в наш важкий час. А то будеш працювати на чужого пана по 10 годин на день з балансом 300 робочих годин на місяць.
Час думати про це, якщо але і не про себе, то про своїх дітей…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11529
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4066 раз.
Подякували: 1518 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 09:56

  rjkz написав:
  BIGor написав:Щось тут не так, ріст цін означає (правило попит-пропозиція) що стало більше платоспроможного попиту. Незрозуміло чого плач і зрада?


Не совсем так.
Цены растут на все, инфляция.
На недвижимость - растут, но не везде.
В целом, в лонгтерм растут в долларе, в золоте цены снижаются.
Но рост зарплат существенно отстает от реальной инфляции.

Не зовсім так, інфляція означає що відбувається перерозподіл грошей. Ріст цін на нерухомість означають що у людей грошей все більше і більше, так би мовити на нерухомість йде аукціон на підвищення. Якщо грошей стало менше у американців котрим 25-35 років, то скоріше грошей набагато більше стало у інших американців, які і кинулись скупляти житло. Так що зрада відміняється.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10311
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1486 раз.
Подякували: 1894 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 3043304430453046>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15215)
17.11.2025 10:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.