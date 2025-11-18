RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3045304630473048
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 06:47

  Wirująświatła написав:


Посмотрел немного.
Не очень заинтересовало, да, есть разница в акцентах, но в видосе (по крайней мере первые несколько минут его особо нет).
Чтобы понять насколько велика разница в произношении в разных штатах...
во время первого президентства Трампа, были слушания в Конгрессе по его импичменту. Выступала конгрессвумен из НЙ. Я понимал примерно 80% от того, что она говорила. Через некоторое время выступал чувак от Техаса. Я не понимал ничего. Абсолютно.
Другой пример, один хороший человек, приехавший в США в 1992 году и работавший на инженерной позиции в НЙ был послан с коренным американцем в командировку в Техас. Во время паузы в переговорах он говорит напарнику, "чего ты молчишь, я его не понимаю совершенно" - "а я его тоже понять не могу" "кто из нас американец, я или ты?"
Кстати, сегодня позвонили по телефону и оставили голосовое сообщение.
Я ничего разобрать не мог, очевидно, звонивший - индус. Позвал ребенка, у которого с Инглишем проблем нет, и он смог разобрать очень немного.
Пока не включили транслейтор, нем могли понять абсолютно ничего. Оказалось все очень просто. Речь шла о том, во сколько он завтра приедет.
Но разобрать было нереально.
Ну, если об акцентах речь зашла и Инглише
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18035
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8786 раз.
Подякували: 5538 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 09:14

  rjkz написав:Кто на самом деле нищий? "Успешный" чувак на красненькой машинке, с домом с зеленой лужайкой или прагматичный "нищеброд"?

За что Вы так не любите красные машины? Это самый безопасный цвет (есть соответствующая статистика и логичное обоснование), а стоят они также, как и аналоги любых других цветов 😁
Только живя в НЙ, можно сохранить постсоветское представление об автомобиле как предмете статуса. Это даже у нас проходит. А в американском городке без тротуаров, где до магазина напротив нужно проехать 20 миль, а при ещё 30, чтобы вернуться, вопрос, покупать ли автомобиль вообще не стоит.
Давайте ещё пылесосами меняться 😁

Вопрос жить сегодня в кредит или копить на потом, это не вопрос финансовой грамотности. Это философия отношения к жизни. Ни один из вариантов не может быть ни правильным, ни неправильным.

В Вашем примере лёгкая недостача легко перекрывается отказом от одного отпуска.

Давайте лучше обсудим, почему подавляющее большинство американцев всю жизнь живёт в маленьких городках, уже нет ни высокооплачиваемой работы, ни перспектив ее получения. Почему ещё не всё съехались в НЙ?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9104
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6504 раз.
Подякували: 21690 раз.
 
Профіль
 
135
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 09:19

  akurt написав:Такі справи, малята…


ну як кажуть, це чисто щоб до__ придраться.

беремо польщу, курс зміцнився, а щоб там хто не писав але інфляція точно +50% і не потрібні мені ваші статистики і гпт.
молоко було 2 зараз 4.
рядом хата була 600к зара 1,2млн.
а всі пишуть інфляція 2.8% хаха, 2.8%, ні це не помилка, 2.8%.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 404
З нами з: 21.11.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3045304630473048
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5148)
18.11.2025 09:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.