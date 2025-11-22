Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3048304930503051> Додано: Чет 20 лис, 2025 22:55 flyman написав: BIGor написав: akurt написав: Американець аналогічно не повірить, що мій приятель Володимир в ці дні і прямо зараз чудово себе відчуває в великому місті "Харків", де здає аж дві квартири орендарям - обидві 3-к - одну здає за 5 000 гривень, а іншу за 8 000 гривень - повністю щасливий, бо того вистачає НЕ працювати та утримувати родину... Американець аналогічно не повірить, що мій приятель Володимир в ці дні і прямо зараз чудово себе відчуває в великому місті "Харків", де здає аж дві квартири орендарям - обидві 3-к - одну здає за, а іншу за- повністю щасливий, бо того вистачає НЕ працювати та утримувати родину...

Не наш знайомий? Бо 13 000 грн, це всього 310 дол. США на сімью. Тобто харчування печеною картоплею засмаженою на сонці. Не наш знайомий? Бо 13 000 грн, це всього 310 дол. США на сімью. Тобто харчування печеною картоплею засмаженою на сонці.

знайомому на Філіпінах знайомому на Філіпінах

Подивився, це він цей бомжатник орендує?

Те шо він купив, це буде коштувать такі самі гроші у якійсь найдорожчій країні, тунець біля 0.5 ойро банка, макарони 0.7 ойро 0.5 кг, фарш десь 5 ойро кіло.

Бурячки, рибу, рис він не купує, бо дорого.

Схоже він не тільки до стоматолога не ходе, бо дорого, а ще й зубну пасту не купує, бо теж дорого.

Дівчині бюджет на їжу помножить на 3, ось реальний бюджет, десь біля 300-400 ойро на місяць на людину.

Не знаю скільки він сплачує за бомжатник, але криси там точно є.

Хотів би подивиться на ту дівчину, яка погодиться з тим товаріСЧем там жить. Гадаю дівчини ніякої нема, не було і нє нада, бо дорого.

Це конєшно 3.14 і це є мрія flyman'а?

Це конєшно 3.14 і це є мрія flyman'а?

News from Turkey



Наші в Анталії… на пляжі зустрів одного з наших форумчан, який з двома синами мешкає тут вже 5 (!) років. Родина з Бучі.

Зірок з неба не хапають, але все у них нормально за «емігрантськими мірками»:

- всі роки орендували 3-к квартиру з діапазоном цін від 400 до 800$. Зараз 800. Квартира з меблями, мікрорайон гарний - «ЛЛЛ».

- два сина ростуть як на дріжджах - старшому мабуть вже 15.

- сини навчаються в нашій українській он-лайн школі. Я був здивований тим, що активно вивчають і алгебру, і геометрію, і фізику. Щось допомагають мама, щось - тато.

akurt

Повідомлень: 11552 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4070 раз. Подякували: 1520 раз.

Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:44

Подивився, це він цей бомжатник орендує?

Те шо він купив, це буде коштувать такі самі гроші у якійсь найдорожчій країні, тунець біля 0.5 ойро банка, макарони 0.7 ойро 0.5 кг, фарш десь 5 ойро кіло.

Бурячки, рибу, рис він не купує, бо дорого.

Схоже він не тільки до стоматолога не ходе, бо дорого, а ще й зубну пасту не купує, бо теж дорого.

Дівчині бюджет на їжу помножить на 3, ось реальний бюджет, десь біля 300-400 ойро на місяць на людину.

Не знаю скільки він сплачує за бомжатник, але криси там точно є.

Хотів би подивиться на ту дівчину, яка погодиться з тим товаріСЧем там жить. Гадаю дівчини ніякої нема, не було і нє нада, бо дорого.

Це конєшно 3.14 і це є мрія flyman'а?

мух в подвале Бучи жирует на $140/мес (4.66/день) в ожидании филипинки на "зеленом диване" с мусорки и просто стебается)))

Те шо він купив, це буде коштувать такі самі гроші у якійсь найдорожчій країні, тунець біля 0.5 ойро банка, макарони 0.7 ойро 0.5 кг, фарш десь 5 ойро кіло.

Бурячки, рибу, рис він не купує, бо дорого.

Схоже він не тільки до стоматолога не ходе, бо дорого, а ще й зубну пасту не купує, бо теж дорого.

Дівчині бюджет на їжу помножить на 3, ось реальний бюджет, десь біля 300-400 ойро на місяць на людину.

Не знаю скільки він сплачує за бомжатник, але криси там точно є.

Хотів би подивиться на ту дівчину, яка погодиться з тим товаріСЧем там жить. Гадаю дівчини ніякої нема, не було і нє нада, бо дорого.

Це конєшно 3.14 і це є мрія flyman'а?

Там в коментарях він пише, що платить 65дол за "апартаменти" - це кімната в 3х-поверховому будинку на 12 "апартаментів", де вдень нереально дочекатися черги в душ або на кухню, тому він лише вночі туди ходить. Цікаво скільки буде вартувати повноцінне житло на цьому острові. Де можна спокійно, без черги і коли припече піти в туалет, ванну або кухню. Бо я ще розумію коли на заробітках так жити, або на навчанні в общазі тощо, але ж на Філіппіни їдуть тіпа "чілити" і насолоджуватися життям. А там приходиться цілими днями слухати караоке цієї орави з 12 кімнат (напевно людей там ще більше, бо не всі по одному в кімнаті живуть).

Ночкін, наскільки я пам'ятаю подивившись у сумі десь півтора його відео, то орендує за 300 дол. якесь окреме бунгало, а не кімнату в общазі. The_Rebel

Повідомлень: 852 З нами з: 01.06.19 Подякував: 123 раз. Подякували: 220 раз.

Упс.. 12 кімнат на поверх, а не на будинок The_Rebel

Повідомлень: 852 З нами з: 01.06.19 Подякував: 123 раз. Подякували: 220 раз.

Повідомлень: 852 З нами з: 01.06.19 Подякував: 123 раз. Подякували: 220 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:59 The_Rebel написав: Цікаво скільки буде вартувати повноцінне житло на цьому острові. Де можна спокійно, без черги і коли припече піти в туалет, ванну або кухню. Цікаво скільки буде вартувати повноцінне житло на цьому острові. Де можна спокійно, без черги і коли припече піти в туалет, ванну або кухню.

Глянув на airbnb, ціна біля 600 ойро на місяць.

Глянув на airbnb, ціна біля 600 ойро на місяць.

Недоліки- висока вологість повітря, особисто я цього не люблю коли жарко і дуже волого. Ще я зрозумів шо там брудно. Якість продуктів неясно, схоже не дуже. Water

Повідомлень: 3560 З нами з: 06.03.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 238 раз.

Додано: Суб 22 лис, 2025 00:18

Так конд це хіба проблема поставити?)

В порівняні з Польщею, в Гешпаніі дійсно важко з роботою. Оце справді проблема . Не для вас, на віддаленій, а наприклад вашої дружини Так конд це хіба проблема поставити?)В порівняні з Польщею, в Гешпаніі дійсно важко з роботою. Оце справді проблема . Не для вас, на віддаленій, а наприклад вашої дружини

В ЄС можуть бути заборони на зміну фасадів, хоча Слономаг вже відповів.



ПС я до речі з офісу працюю, зараз мало хто з знайомих віддалено працює - хіба що на українські фірми - такий бонус напевно вони мають, бо багато працює з закордону або щоб не бусифікували. Кого знаю з ЄС або повний офіс або гібрид. В ЄС можуть бути заборони на зміну фасадів, хоча Слономаг вже відповів.ПС я до речі з офісу працюю, зараз мало хто з знайомих віддалено працює - хіба що на українські фірми - такий бонус напевно вони мають, бо багато працює з закордону або щоб не бусифікували. Кого знаю з ЄС або повний офіс або гібрид.

В Варшаве мне не рекомендовали ставить кондер, потому что слетает гарантия на фасады и ещё что-то. У них реально это работает. Треснет где-то штукатурка, они бесплатно малярку делают Бетон

Повідомлень: 5713 З нами з: 17.12.22 Подякував: 203 раз. Подякували: 465 раз.

Додано: Суб 22 лис, 2025 07:02

Повідомлень: 5713 З нами з: 17.12.22 Подякував: 203 раз. Подякували: 465 раз. Профіль 3 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лис, 2025 07:02 akurt написав: BIGor написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Turkey

Як можна зрозуміти, ніхто з цих прибутків не платить ніяких податків. News from TurkeyЯк можна зрозуміти,

Це серйозно? А якже тоді Туреччина фінансує свою інфрастуктуру, дороги, тунелі, армію (яка доволі велика) ітд? Чи місцеві платять, а наші ні? Це серйозно? А якже тоді Туреччина фінансує свою інфрастуктуру, дороги, тунелі, армію (яка доволі велика) ітд? Чи місцеві платять, а наші ні?



Іноземець повинен платити податки тільки з доходів/прибутків, які отримані на території Туреччини. Тут виникає цікава юридична колізія. Іноземець повинен платити податки тільки з доходів/прибутків, які отримані на території Туреччини. Тут виникає цікава юридична колізія.



Цікава ситуація, якщо відверто...

Я не є фахівцем з турецького міграційного законодавства, але можу припустити що перебування на території Туреччини регламентується схожим чином, як і в інших країнах Європи: якщо мігрант не має гуманітарних підстав (родинні, навчання), то має чи офіційно працювати (вести підприємницьку діяльність) на території турецької республіки, чи пакувати помалу валізи і з закінченням тимчасового захисту мандрувати кудись далі...



Такі перспективи, як бачу, і вони будуть стосуватися всіх, хто працює віддалено/фріланс/ІТ/моряки... тобто переважної більшості мігрантів що проживають в Туреччині, Грузії, Албанії, Румунії, Болгарії та Молдові.



Не платиш податки, не влаштований офіційно на місцевого роботодавця - не маєш тоді і підстав на ВНЖ.



І ще не зрозуміла подальша доля навіть тих, хто проживає в Західній Європі: країнах БеНеЛюкс, Франції, Німеччині та Ю.К. - навіть офіційне працевлаштування "на мінімалці" навряд чи убереже від втрати дозволу на проживання, бо здебільшого за загальним правилами є жорсткі вимоги до кваліфікації (підтвердженої), сфери зайнятості та зп...



Тож, думаю, побачимо суттєві зміни в мігації українців в Європі вже за рік mazurkevych

Повідомлень: 94 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 54 раз.

Додано: Суб 22 лис, 2025 08:59 Re: Еміграція, заробітчанство

Повідомлень: 94 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 54 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лис, 2025 08:59 Re: Еміграція, заробітчанство mazurkevych написав: Я не є фахівцем з турецького міграційного законодавства, але можу припустити що перебування на території Туреччини регламентується схожим чином, як і в інших країнах Європи: якщо мігрант не має гуманітарних підстав (родинні, навчання), то має чи офіційно працювати (вести підприємницьку діяльність) на території турецької республіки, чи пакувати помалу валізи і з закінченням тимчасового захисту мандрувати кудись далі... Я не є фахівцем з турецького міграційного законодавства, але можу припустити що перебування на території Туреччини регламентується схожим чином, як і в інших країнах Європи: якщо мігрант не має гуманітарних підстав (родинні, навчання), то має чи офіційно працювати (вести підприємницьку діяльність) на території турецької республіки, чи пакувати помалу валізи і з закінченням тимчасового захисту мандрувати кудись далі...

Вы точно не фахивець.

В Турции нет и никогда не было "временной зашиты" для украинцев.

А вот получить ВНЖ можно на разных основаниях. Самое простое - оренда квартиры в соответствующем регионе. Но такое ВНЖ (по недвижимости) запрещает работу в Турции.

IT, работающие удаленно, могут оформить ВНЖ на другом основании - "цифровой кочевник" TUR

Повідомлень: 246 З нами з: 05.04.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 55 раз.

Додано: Суб 22 лис, 2025 09:12

Повідомлень: 246 З нами з: 05.04.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лис, 2025 09:12 До вашого тексту, пане mazurkevych, треба обовʼязково додати пояснення.

Це нормально: не знати все.

На досить важливі тези звернув увагу пан TUR.



Тому пояснення:

1. Туреччина не входить до ЄС, тому тут немає такого, як у всіх країнах ЄС: надання статусу «Тимчасовий захист».

2. Туреччина майже без проблем надавала та надає Вид на проживання будь-якому іноземцю.

Підставою є або володіння нерухомістю, або оренда нерухомості. Порядок надання періодично змінювався, додаючи певні обмеження. Наприклад: якщо іноземець володіє нерухомістю, то Вид на проживання надається на 2 роки з правом його продовження на пільгових умовах на наступні 2 роки. Якщо такий Вид на проживання іноземець отримав 4 рази підряд (4х2) - отримує так званий «Постійний Вид на проживання» (за 8 років період відсутності на території Туреччини не повинен перевищувати - цифра по памʼяті - 3 роки в цілому (сума періодів)). Якщо Вид на проживання отримав іноземець на підставі оренди нерухомості, то оновлення на тих же пільгових умовах - щорічне.

Якщо іноземець мав Вид на проживання 5 років і за цей час був відсутній певними періодами не більше 1 року - має право отримати громадянство. Але після здачі екзамену на знання мови.

Крім того: він на себе бере суттєві зобов"язання: обов"язково приймати участь у голосуваннях та обов"язикова служба в армії.

Також має право отримати громадянство, якщо куплена нерухомість кадастровою ціною в 400 000$ (як правило це квартири 3+1 в престижних ЖК).

3. Є певний аналог «Субсидарного захисту» по аналогії з ЄС: його отримують іноземці, які погоджуються жити тільки в даній провінції і не виїжджати за її межі без дозволу Міграційної служби. І тим більше НЕ виїжджати з Туреччини. Якщо хочете «класичний біженець», який повинен 1 раз на 2 тижня ще й відмічатися в поліції. Але має суттєву пільгу: зовсім безоплатне медичне обслуговування в державних лікарнях, які оснащені значно краще у порівнянні з численними приватними лікарнями. Як правило, такий вид захисту оформлюють для своїх стареньких батьків наші українці.

4. У випадку отримання Виду на проживання за фактом володіння нерухомістю або його оренди іноземець НЕ має право працювати на території Туреччини. Щоби працювати треба оформити «Робочу візу». Ось саме цим і користується іноземці - наші і не наші - апріорі вони є безробітними і саме тому не платять ніяких податків.



Свого роду "мовчазний" «податковий рай» для певної категорії людей: в тому числі згаданих вами моряків та ІТ-ників. Ну реально ж вони НЕ працюють на території Туреччини - і тому і реально не порушують закони.

В Туреччині - в Анталії - живуть дуже багато моряків, я з багатьма товаришую. Звісно, це не матроси, а скажімо, капітани суден, перші помічника капітана або старші механіки. Є радісти.

Тобто ті моряки, які мають досить високу зарплатню в походах - скажімо по 3 500...10 000$ на місяць.



Згадані мною в дописі раніше спортивні тренери або репетитори точних наук теоретично працюють на території Туреччини і теоретично повинні декларувати свої доходи.

На практиці цього ніхто не робить, мені не відомі такі випадки.



Звісно, що ні копійці український моряк не платитиме податків ні Україні, ні в Туреччині.

Це правда, вплине на його пенсію: буде отримувати передбачену законом "мінімалку" в сумі 3 038 гривень.

Ну а що робити?

Той же ІТ-ник, який мешкає в Туреччині, а працює на американського роботодавця, і те не буде отримувати… akurt

Повідомлень: 11552 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4070 раз. Подякували: 1520 раз.

