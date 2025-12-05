|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:23
Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5760
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор