Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Так вирішили не США и не Путин, это объективная реальность.

ИМХО Ви недооцінюєте роль особистості. Був би адекват при владі в США - вся війна б закінчилась би за кілька тижнів. І всі війни б закінчувалися дуже швидко і значно менше їх би починалось. Але ж при владі то імпотентний дід, до кращий друг диктатора.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 05 гру, 2025 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5732
З нами з: 29.07.22
Подякував: 915 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:13

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  Xenon написав:похоже США решили что Миру пора вернуться во времена дикого средневековья - когда прав кто сильнее; когда можно захватывать силой другие страны/государства/народы;

имхо - возврат к рабству, официальная торговля людьми и тп уже совсем не за горами..

Дні, коли США тримали на своїх плечах весь світовий порядок, мов Атлант, – завершилися, – Білий дім.

Це не США так вирішили, так вирішив путін.
У вас в усьому винуватий путін, але в питаннях коли він дійсно винуватий - у вас винуваті ... США. :D
Плохо, что сейчас нет такого предмета как истмат.
Так вирішили не США и не Путин, это объективная реальность.

Все так. Але саме путін - перший порушив світовий порядок, тобто показав цю "объективну реальність" в реальності!
Бо одна справа коли ми просто говоримо про нову реальність(балакаємо), а інша коли ця реальність реально наступає - коли рвуться снаряди і силою міняються кордони.

*Хоча не перший а другий. Перший був Садам, але тоді відповідь США була гідною, або просто там була нафта а у нас її немає.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7072
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:17

  Letusrock написав:А взагалі то найкраще викласти відео з боді-камер... Чи тцк бояться що на відео буде чергова спроба влаштувати підозрюваному "приступ епілепсії" ?

Відео було би доречно:
Григорій Кедрук заявив, що того вечора його зупинили військовослужбовці ТЦК на вулиці для перевірки документів.
«Я надав документи для перевірки по базі. Викликав адвоката і чекав на адвоката. Під’їхав бус, відкрились двері, я отримав в лице, мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам’ятаю, – мене три-чотири працівники у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам’ятаю, як відчиняю двері додому й намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя», – розповів підозрюваний журналістам.
https://zaxid.net/pidozryuvaniy_u_vbivs ... u_n1625319
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7190
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1142 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:маю надію, що більше не буду читати тут про чергового бевзя, який вистрибнув з машини на ходу...

Трохи дивно таке читати від людини яка за жодних умов не піде на фронт. Ви навіть на посаду бухгалтера ВЧ засцяли піти.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10353
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:26

  Ой+ написав:
  Letusrock написав:А взагалі то найкраще викласти відео з боді-камер... Чи тцк бояться що на відео буде чергова спроба влаштувати підозрюваному "приступ епілепсії" ?

Відео було би доречно:
Григорій Кедрук заявив, що того вечора його зупинили військовослужбовці ТЦК на вулиці для перевірки документів.
«Я надав документи для перевірки по базі. Викликав адвоката і чекав на адвоката. Під’їхав бус, відкрились двері, я отримав в лице, мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам’ятаю, – мене три-чотири працівники у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам’ятаю, як відчиняю двері додому й намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя», – розповів підозрюваний журналістам.
https://zaxid.net/pidozryuvaniy_u_vbivs ... u_n1625319

Даю 100% гарантію що відео не буде.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10353
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:41

  BIGor написав:
  Ой+ написав:
  Letusrock написав:А взагалі то найкраще викласти відео з боді-камер... Чи тцк бояться що на відео буде чергова спроба влаштувати підозрюваному "приступ епілепсії" ?

Відео було би доречно:
Григорій Кедрук заявив, що того вечора його зупинили військовослужбовці ТЦК на вулиці для перевірки документів.
«Я надав документи для перевірки по базі. Викликав адвоката і чекав на адвоката. Під’їхав бус, відкрились двері, я отримав в лице, мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам’ятаю, – мене три-чотири працівники у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам’ятаю, як відчиняю двері додому й намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя», – розповів підозрюваний журналістам.
https://zaxid.net/pidozryuvaniy_u_vbivs ... u_n1625319

Даю 100% гарантію що відео не буде.


"Тут помню, тут не помню" (с)
Григорій Кедрук визнав, що ніж, яким було вбито військовослужбовця ТЦК, належить йому. На запитання, чи він убив військового, підозрюваний відповів: «Судячи з усього, так».
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12816
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:46

  fox767676 написав:нові покоління українців просто не зрозуміють що за євродурню наробили їх батьки

Единственная дурость - недооценка людоедства кремля, который как оказалось готов любой свой провал в внешней политики затыкать войной не считаясь с жертвами и разрушениями.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:59

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Так вирішили не США и не Путин, это объективная реальность.

ИМХО Ви недооцінюєте рол особистості. Був би адекват при владі в США - вся війна б закінчилась би за кілька тижнів. І всі війни б закінчувалися дуже швидко і значно менше їх би починалось. Але ж при владі то імпотентний дід, до кращий друг диктатора.
Роль личности, конечно, есть.
Возможно, что если бы нам в 2022-начале 2023 дали всё, что необходимо (если это "всё" было в реальности), то сегодня "реалии на земле" выглядели по-другому. Но только "возможно".
Во время 2МВ Союзу давали всё без всяких ограничений, тем не менее, война не закончилась "за кілька тижнів", а тянулась 4 года. И это при том, что союзники тоже воевали, а не просто помогали.
Точно так же, возможно, что более решительное поведение Запада могло предотвратить войну, а, может, и нет.
Точно так же, возможно, что эта война вполне устраивала Запад и отвечала его интересам. Не знаю, как результаты. Вряд ли. Хотя хз (хтозна).
Войны в истории человечества происходят постоянно и при всех "личностях".
К сожалению, в истории невозможно "повторить эксперимент" при других условиях. Так что маємо те, що маємо.

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Плохо, что сейчас нет такого предмета как истмат.
Так вирішили не США и не Путин, это объективная реальность.

что будет с Украиной когда уйдут старики типа нас с вами...
гетьманщина свинопасов и козачков
Думаете, ещё не так? 8)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37826
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:02

  alex_dvornichenko написав:
  fox767676 написав:нові покоління українців просто не зрозуміють що за євродурню наробили їх батьки

Единственная дурость - недооценка людоедства кремля, который как оказалось готов любой свой провал в внешней политики затыкать войной не считаясь с жертвами и разрушениями.
Какие провалы внешней политики они решили заткнуть войной?
И не забывайте, что когда они начинали войну, на такие жертвы и разрушения они не рассчитывали. Планировали лёгкую прогулку. СВО.
Поэтому мне несколько смешно читать нашего бывшего главкома о гениальности Герасимова.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 05 гру, 2025 16:09, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37826
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:К сожалению, в истории невозможно "повторить эксперимент" при других условиях. Так что маємо те, що маємо.

Поки ми впевнено йдемо по граблях 1930-х.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5732
З нами з: 29.07.22
Подякував: 915 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
 
1
