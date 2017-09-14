ЛАД написав:Так вирішили не США и не Путин, это объективная реальность.
ИМХО Ви недооцінюєте роль особистості. Був би адекват при владі в США - вся війна б закінчилась би за кілька тижнів. І всі війни б закінчувалися дуже швидко і значно менше їх би починалось. Але ж при владі то імпотентний дід, до кращий друг диктатора.
Xenon написав:похоже США решили что Миру пора вернуться во времена дикого средневековья - когда прав кто сильнее; когда можно захватывать силой другие страны/государства/народы;
имхо - возврат к рабству, официальная торговля людьми и тп уже совсем не за горами..
Дні, коли США тримали на своїх плечах весь світовий порядок, мов Атлант, – завершилися, – Білий дім.
Це не США так вирішили, так вирішив путін. У вас в усьому винуватий путін, але в питаннях коли він дійсно винуватий - у вас винуваті ... США.
Плохо, что сейчас нет такого предмета как истмат. Так вирішили не США и не Путин, это объективная реальность.
Все так. Але саме путін - перший порушив світовий порядок, тобто показав цю "объективну реальність" в реальності! Бо одна справа коли ми просто говоримо про нову реальність(балакаємо), а інша коли ця реальність реально наступає - коли рвуться снаряди і силою міняються кордони.
*Хоча не перший а другий. Перший був Садам, але тоді відповідь США була гідною, або просто там була нафта а у нас її немає.
Letusrock написав:А взагалі то найкраще викласти відео з боді-камер... Чи тцк бояться що на відео буде чергова спроба влаштувати підозрюваному "приступ епілепсії" ?
Відео було би доречно:
Григорій Кедрук заявив, що того вечора його зупинили військовослужбовці ТЦК на вулиці для перевірки документів. «Я надав документи для перевірки по базі. Викликав адвоката і чекав на адвоката. Під’їхав бус, відкрились двері, я отримав в лице, мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам’ятаю, – мене три-чотири працівники у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам’ятаю, як відчиняю двері додому й намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя», – розповів підозрюваний журналістам. https://zaxid.net/pidozryuvaniy_u_vbivs ... u_n1625319
Даю 100% гарантію що відео не буде.
"Тут помню, тут не помню" (с)
Григорій Кедрук визнав, що ніж, яким було вбито військовослужбовця ТЦК, належить йому. На запитання, чи він убив військового, підозрюваний відповів: «Судячи з усього, так».
ЛАД написав:Так вирішили не США и не Путин, это объективная реальность.
ИМХО Ви недооцінюєте рол особистості. Був би адекват при владі в США - вся війна б закінчилась би за кілька тижнів. І всі війни б закінчувалися дуже швидко і значно менше їх би починалось. Але ж при владі то імпотентний дід, до кращий друг диктатора.
Роль личности, конечно, есть. Возможно, что если бы нам в 2022-начале 2023 дали всё, что необходимо (если это "всё" было в реальности), то сегодня "реалии на земле" выглядели по-другому. Но только "возможно". Во время 2МВ Союзу давали всё без всяких ограничений, тем не менее, война не закончилась "за кілька тижнів", а тянулась 4 года. И это при том, что союзники тоже воевали, а не просто помогали. Точно так же, возможно, что более решительное поведение Запада могло предотвратить войну, а, может, и нет. Точно так же, возможно, что эта война вполне устраивала Запад и отвечала его интересам. Не знаю, как результаты. Вряд ли. Хотя хз (хтозна). Войны в истории человечества происходят постоянно и при всех "личностях". К сожалению, в истории невозможно "повторить эксперимент" при других условиях. Так что маємо те, що маємо.
fox767676 написав:
ЛАД написав:Плохо, что сейчас нет такого предмета как истмат. Так вирішили не США и не Путин, это объективная реальность.
что будет с Украиной когда уйдут старики типа нас с вами... гетьманщина свинопасов и козачков
fox767676 написав:нові покоління українців просто не зрозуміють що за євродурню наробили їх батьки
Единственная дурость - недооценка людоедства кремля, который как оказалось готов любой свой провал в внешней политики затыкать войной не считаясь с жертвами и разрушениями.
Какие провалы внешней политики они решили заткнуть войной? И не забывайте, что когда они начинали войну, на такие жертвы и разрушения они не рассчитывали. Планировали лёгкую прогулку. СВО. Поэтому мне несколько смешно читать нашего бывшего главкома о гениальности Герасимова.
