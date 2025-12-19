Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3087308830893090 Додано: П'ят 19 гру, 2025 02:51 Vadim_ категорически отказался

Одну з квартир, яку здаєш без оподаткування, здаси йому безкоштовно? 😅

Видимо у него было хорошее настроение

Видимо у него было хорошее настроение військові за фахом повинні боронити Державу , вчителя навчати ...

Vadim_ написав: Видимо у него было Видимо у нео было Він і клаву подарував?

Він і клаву подарував? Він і клаву подарував? Water Повідомлень: 3720 З нами з: 06.03.12 Подякував: 68 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:06 flyman написав: пригоди Робінзони в Іспанії пригоди Робінзони в Іспанії

В договорі оренди повинно бути прописано шо всі знайдені недоліки, наприклад впродовж 2 тижнів, ремонтуються за рахунок орендодавця, потім вже за рахунок орендатора.

Усілякі меблі залишили, це дивлячись шо у договорі написано, якщо це спєцом залишили усілякий хлам, то при виїзді можуть сказать шо хата повинна буть повністю порожня, тобто абсолютно все викинуть, а це вже платно.

Інет, такі проблеми вирішуються покупкою місцевого мобільного зв`язку з 5G, плюс нормальний роутер з зовнішнім модемом. Бо Водафон у роумінгу це не те шо потрібно.

Шо там ще, сєточка на крані забилась, ну так викручувать та вихтряхувать періодично.

Працює онланй, оподаткування де? Хто там писав шо когось взяли за дупу та заставили сплачувать податки в Іспанії? Це ще буде відео.

В договорі оренди повинно бути прописано шо всі знайдені недоліки, наприклад впродовж 2 тижнів, ремонтуються за рахунок орендодавця, потім вже за рахунок орендатора. Усілякі меблі залишили, це дивлячись шо у договорі написано, якщо це спєцом залишили усілякий хлам, то при виїзді можуть сказать шо хата повинна буть повністю порожня, тобто абсолютно все викинуть, а це вже платно. Інет, такі проблеми вирішуються покупкою місцевого мобільного зв`язку з 5G, плюс нормальний роутер з зовнішнім модемом. Бо Водафон у роумінгу це не те шо потрібно. Шо там ще, сєточка на крані забилась, ну так викручувать та вихтряхувать періодично. Працює онланй, оподаткування де? Хто там писав шо когось взяли за дупу та заставили сплачувать податки в Іспанії? Це ще буде відео. А так вода водою.

С 2.30.

Bolt написав: Прикольно. Блогерша десятмиллионница приехала в отель в котором я отдыхал 9 раз. С 2.30. https://youtu.be/fVL0S4urHVQ?si=qP7yVG47tujJGcy6

відео 2 міс., всього 43к переглядів

якась онажємать гєроіня, вони що всім таборому в 1бедрум всі як роми?

в чому фішка відоса, що той самий готель?

відео 2 міс., всього 43к переглядів якась онажємать гєроіня, вони що всім таборому в 1бедрум всі як роми? в чому фішка відоса, що той самий готель? ти навмисне шукав таке відео?

