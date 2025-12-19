категорически отказался
Одну з квартир, яку здаєш без оподаткування, здаси йому безкоштовно? 😅
Додано: П'ят 19 гру, 2025 02:51
Vadim_
Додано: П'ят 19 гру, 2025 03:27
Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:06
В договорі оренди повинно бути прописано шо всі знайдені недоліки, наприклад впродовж 2 тижнів, ремонтуються за рахунок орендодавця, потім вже за рахунок орендатора.
Усілякі меблі залишили, це дивлячись шо у договорі написано, якщо це спєцом залишили усілякий хлам, то при виїзді можуть сказать шо хата повинна буть повністю порожня, тобто абсолютно все викинуть, а це вже платно.
Інет, такі проблеми вирішуються покупкою місцевого мобільного зв`язку з 5G, плюс нормальний роутер з зовнішнім модемом. Бо Водафон у роумінгу це не те шо потрібно.
Шо там ще, сєточка на крані забилась, ну так викручувать та вихтряхувать періодично.
Працює онланй, оподаткування де? Хто там писав шо когось взяли за дупу та заставили сплачувать податки в Іспанії? Це ще буде відео.
А так вода водою.
Востаннє редагувалось Water в П'ят 19 гру, 2025 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:24
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:27
пряморукість
не у всіх же гуманітарійок є чоловік, і ще з "двома правими", як в обліківки Bolt
