Додано: Пон 29 гру, 2025 21:00 Re: Еміграція, заробітчанство BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав: елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.



така просто річ, яку НЕ ХОЧУТЬ зробити.

Підтвердження завжди. Ну точно є різниця при оплаті коли карту прикладаєш і коли вводиш свв. Ні не хочуть, і всеодно мені чи це мсв дозволяє чи королева британії. Якого біса фейсбуку можна знімати з карти по 1к дол, коли до цього я ніколи там нічого не оплачував. або якимось г2к чи як воно там.

І ще прикол. Не можна щоб в браузері гугл пея були карти, а коли додаєш в телефоні вона і там додається автоматично. А як платити підписку ютуба? Ніяк. Краще купити самсунг з андроїдом і завантажити ревансед.

Одразу 3 плюси:

+не платити піписку

+не вкрадуть бабуляси

+не айфон

але і мінус

така просто річ, яку НЕ ХОЧУТЬ зробити.

Підтвердження завжди. Ну точно є різниця при оплаті коли карту прикладаєш і коли вводиш свв. Ні не хочуть, і всеодно мені чи це мсв дозволяє чи королева британії. Якого біса фейсбуку можна знімати з карти по 1к дол, коли до цього я ніколи там нічого не оплачував. або якимось г2к чи як воно там.

І ще прикол. Не можна щоб в браузері гугл пея були карти, а коли додаєш в телефоні вона і там додається автоматично. А як платити підписку ютуба? Ніяк. Краще купити самсунг з андроїдом і завантажити ревансед.

Одразу 3 плюси:

+не платити піписку

+не вкрадуть бабуляси

+не айфон

але і мінус

-камера не як в айфона.

То ви ще не бачили як Амазон списує бабло

Додано: Пон 29 гру, 2025 22:51 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Амазон списує бабло



Надіюсь що і не побачу. Стараюсь берегтись, але воно завжди трапляється в самий неочікуваний момент, саме коли не потрібно))



така просто річ, яку НЕ ХОЧУТЬ зробити.

Підтвердження завжди. Ну точно є різниця при оплаті коли карту прикладаєш і коли вводиш свв. Ні не хочуть, і всеодно мені чи це мсв дозволяє чи королева британії. Якого біса фейсбуку можна знімати з карти по 1к дол, коли до цього я ніколи там нічого не оплачував. або якимось г2к чи як воно там.

І ще прикол. Не можна щоб в браузері гугл пея були карти, а коли додаєш в телефоні вона і там додається автоматично. А як платити підписку ютуба? Ніяк. Краще купити самсунг з андроїдом і завантажити ревансед.

Одразу 3 плюси:

+не платити піписку

+не вкрадуть бабуляси

+не айфон

але і мінус

така просто річ, яку НЕ ХОЧУТЬ зробити.

Підтвердження завжди. Ну точно є різниця при оплаті коли карту прикладаєш і коли вводиш свв. Ні не хочуть, і всеодно мені чи це мсв дозволяє чи королева британії. Якого біса фейсбуку можна знімати з карти по 1к дол, коли до цього я ніколи там нічого не оплачував. або якимось г2к чи як воно там.

І ще прикол. Не можна щоб в браузері гугл пея були карти, а коли додаєш в телефоні вона і там додається автоматично. А як платити підписку ютуба? Ніяк. Краще купити самсунг з андроїдом і завантажити ревансед.

Одразу 3 плюси:

+не платити піписку

+не вкрадуть бабуляси

+не айфон

але і мінус

-камера не як в айфона.

То ви ще не бачили як Амазон списує бабло

почему пластиковая линза камері в телепоне так важна если есть Никон або Кенон с Лейкой стекляніе

почему пластиковая линза камері в телепоне так важна если есть Никон или Кенон с Лейкой стекляніе почему пластиковая линза камері в телепоне так важна если есть Никон или Кенон с Лейкой стекляніе Vadim_

Додано: Пон 29 гру, 2025 23:23 Re: Еміграція, заробітчанство Vadim_ написав: почему пластиковая линза камері в телепоне так важна если есть Никон або Кенон с Лейкой стекляніе



така просто річ, яку НЕ ХОЧУТЬ зробити.

Підтвердження завжди. Ну точно є різниця при оплаті коли карту прикладаєш і коли вводиш свв. Ні не хочуть, і всеодно мені чи це мсв дозволяє чи королева британії. Якого біса фейсбуку можна знімати з карти по 1к дол, коли до цього я ніколи там нічого не оплачував. або якимось г2к чи як воно там.

І ще прикол. Не можна щоб в браузері гугл пея були карти, а коли додаєш в телефоні вона і там додається автоматично. А як платити підписку ютуба? Ніяк. Краще купити самсунг з андроїдом і завантажити ревансед.

Одразу 3 плюси:

+не платити піписку

+не вкрадуть бабуляси

+не айфон

але і мінус

така просто річ, яку НЕ ХОЧУТЬ зробити.

Підтвердження завжди. Ну точно є різниця при оплаті коли карту прикладаєш і коли вводиш свв. Ні не хочуть, і всеодно мені чи це мсв дозволяє чи королева британії. Якого біса фейсбуку можна знімати з карти по 1к дол, коли до цього я ніколи там нічого не оплачував. або якимось г2к чи як воно там.

І ще прикол. Не можна щоб в браузері гугл пея були карти, а коли додаєш в телефоні вона і там додається автоматично. А як платити підписку ютуба? Ніяк. Краще купити самсунг з андроїдом і завантажити ревансед.

Одразу 3 плюси:

+не платити піписку

+не вкрадуть бабуляси

+не айфон

але і мінус

-камера не як в айфона.

То ви ще не бачили як Амазон списує бабло

почему пластиковая линза камері в телепоне так важна если есть Никон або Кенон с Лейкой стекляніе

Я не несу відповідальності за ваш телефон, якщо що

почему пластиковая линза камері в телепоне так важна если есть Никон или Кенон с Лейкой стекляніе[/quote]Я не несу відповідальності за ваш телефон, якщо що почему пластиковая линза камері в телепоне так важна если есть Никон или Кенон с Лейкой стекляніе[/quote]Я не несу відповідальності за ваш телефон, якщо що Faceless

Додано: Вів 30 гру, 2025 05:55 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав: Та хоча б купили горілку в АТБ, чи скоріш закупились на якомусь китайському Тему... В Україні люблять на картці друкувати CVV код, якого достатньо для онлайн покупок...

В США тоже.



В США тоже. В США тоже.

Для онлайн покупок обычно нужно дополнительное подтверждение транзакции в приложении банка. У вас разве не так?

А еще с недавнего времени мой банк сделал динамический CVV код, который действует лишь несколько часов.

Но есть нюанс: некоторые сайты списывают деньги без подтверждений. Кажется, несколько лет назад так на AirBnB было. И читал, что именно так и выводили деньги с скомпроментированных карт: проводили оплату каких-то апартаментов за охулиард в сутки. Для онлайн покупок обычно нужно дополнительное подтверждение транзакции в приложении банка. У вас разве не так?А еще с недавнего времени мой банк сделал динамический CVV код, который действует лишь несколько часов.Но есть нюанс: некоторые сайты списывают деньги без подтверждений. Кажется, несколько лет назад так на AirBnB было. И читал, что именно так и выводили деньги с скомпроментированных карт: проводили оплату каких-то апартаментов за охулиард в сутки.



Нет, не всегда.

Очень редко присылается код.

Обычно достаточно ввести код на карте.

Нет, не всегда.

Очень редко присылается код.

Обычно достаточно ввести код на карте.

Никаких подтверждений через апп не требуется.

Додано: Вів 30 гру, 2025 06:04 The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: Но есть нюанс: некоторые сайты списывают деньги без подтверждени

в цьому й біда. Достатньо 1 такого сервісу щоб красти з чужих рахунків. Кілька сторінок тому викладав скріни як з мого Революта хотіли оплатити якісь поїздки на таксі і покупки в Китаї... Проблема в тому, що не знайшов жодного банку який би зробив елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.

в цьому й біда. Достатньо 1 такого сервісу щоб красти з чужих рахунків. Кілька сторінок тому викладав скріни як з мого Революта хотіли оплатити якісь поїздки на таксі і покупки в Китаї... Проблема в тому, що не знайшов жодного банку який би зробив елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок. в цьому й біда. Достатньо 1 такого сервісу щоб красти з чужих рахунків. Кілька сторінок тому викладав скріни як з мого Революта хотіли оплатити якісь поїздки на таксі і покупки в Китаї... Проблема в тому, що не знайшов жодного банку який би зробив елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.

У мене також була ситуація, забув вже чи в Сенсі, чи в Моно - оплатив якісь послуги в інтернеті, а вони мені підписку оформили без мого відома. І виявляється, що для всіх платежів я хоч і налаштував 2х-факторку, тобто має прийти смс з кодом підтвердження, але для підписок її не можна оформити. І так пройшло без мого відома пару платежів, а виявив коли на рахунку не було коштів і прийшла смс, що платіж не проходить.

Банк сказав, що навіть якщо видалити з підписок, то все рівно кошти можуть списувати. Треба або перевипускати карту, або домовлятися з онлайн-платформою, що списує кошти. Там їх назва у деталях платежу взагалі не співпадає з назвою платформи, ледь вичислив хто це і знайшов у них на сайті непомітний пункт про підписку і можливість відмови від неї У мене також була ситуація, забув вже чи в Сенсі, чи в Моно - оплатив якісь послуги в інтернеті, а вони мені підписку оформили без мого відома. І виявляється, що для всіх платежів я хоч і налаштував 2х-факторку, тобто має прийти смс з кодом підтвердження, але для підписок її не можна оформити. І так пройшло без мого відома пару платежів, а виявив коли на рахунку не було коштів і прийшла смс, що платіж не проходить.Банк сказав, що навіть якщо видалити з підписок, то все рівно кошти можуть списувати. Треба або перевипускати карту, або домовлятися з онлайн-платформою, що списує кошти. Там їх назва у деталях платежу взагалі не співпадає з назвою платформи, ледь вичислив хто це і знайшов у них на сайті непомітний пункт про підписку і можливість відмови від неї



Такая фигня в США на каждом шагу, все хотят чтобы вы оформляли мембершипы, подписки, автосписания.

От этого потом очень тяжело отделаться.

Мембершипы могут даже не списывать деньги, а накапливать долги пока они не станут критическими и подать коллекторам.

Это портит кредитную историю и кредитскор.

Автосписание дает доступ сервисов к вашим кредиткам и прямым счетам.

Например, условно, интернет стоит 100 долларов в месяц, с автосписанием со счета 90 долларов. Вроде как финансово грамотный ход - 10% каждый месяц экономить, но риски - ппц.

Такая фигня в США на каждом шагу, все хотят чтобы вы оформляли мембершипы, подписки, автосписания.

От этого потом очень тяжело отделаться.

Мембершипы могут даже не списывать деньги, а накапливать долги пока они не станут критическими и подать коллекторам.

Это портит кредитную историю и кредитскор.

Автосписание дает доступ сервисов к вашим кредиткам и прямым счетам.

Например, условно, интернет стоит 100 долларов в месяц, с автосписанием со счета 90 долларов. Вроде как финансово грамотный ход - 10% каждый месяц экономить, но риски - ппц.

Я для таких платежей открыл счет в другом банке, на котором держу не более 1 куе. Но тоже геммор, периодичски следить чтобы там был нормальный уровень.

Додано: Вів 30 гру, 2025 12:51 rjkz написав: The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав: в цьому й біда. Достатньо 1 такого сервісу щоб красти з чужих рахунків. Кілька сторінок тому викладав скріни як з мого Революта хотіли оплатити якісь поїздки на таксі і покупки в Китаї... Проблема в тому, що не знайшов жодного банку який би зробив елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.

У мене також була ситуація, забув вже чи в Сенсі, чи в Моно - оплатив якісь послуги в інтернеті, а вони мені підписку оформили без мого відома. І виявляється, що для всіх платежів я хоч і налаштував 2х-факторку, тобто має прийти смс з кодом підтвердження, але для підписок її не можна оформити. І так пройшло без мого відома пару платежів, а виявив коли на рахунку не було коштів і прийшла смс, що платіж не проходить.

Банк сказав, що навіть якщо видалити з підписок, то все рівно кошти можуть списувати. Треба або перевипускати карту, або домовлятися з онлайн-платформою, що списує кошти. Там їх назва у деталях платежу взагалі не співпадає з назвою платформи, ледь вичислив хто це і знайшов у них на сайті непомітний пункт про підписку і можливість відмови від неї

У мене також була ситуація, забув вже чи в Сенсі, чи в Моно - оплатив якісь послуги в інтернеті, а вони мені підписку оформили без мого відома. І виявляється, що для всіх платежів я хоч і налаштував 2х-факторку, тобто має прийти смс з кодом підтвердження, але для підписок її не можна оформити. І так пройшло без мого відома пару платежів, а виявив коли на рахунку не було коштів і прийшла смс, що платіж не проходить.

Банк сказав, що навіть якщо видалити з підписок, то все рівно кошти можуть списувати. Треба або перевипускати карту, або домовлятися з онлайн-платформою, що списує кошти. Там їх назва у деталях платежу взагалі не співпадає з назвою платформи, ледь вичислив хто це і знайшов у них на сайті непомітний пункт про підписку і можливість відмови від неї У мене також була ситуація, забув вже чи в Сенсі, чи в Моно - оплатив якісь послуги в інтернеті, а вони мені підписку оформили без мого відома. І виявляється, що для всіх платежів я хоч і налаштував 2х-факторку, тобто має прийти смс з кодом підтвердження, але для підписок її не можна оформити. І так пройшло без мого відома пару платежів, а виявив коли на рахунку не було коштів і прийшла смс, що платіж не проходить.Банк сказав, що навіть якщо видалити з підписок, то все рівно кошти можуть списувати. Треба або перевипускати карту, або домовлятися з онлайн-платформою, що списує кошти. Там їх назва у деталях платежу взагалі не співпадає з назвою платформи, ледь вичислив хто це і знайшов у них на сайті непомітний пункт про підписку і можливість відмови від неї



Такая фигня в США на каждом шагу, все хотят чтобы вы оформляли мембершипы, подписки, автосписания.

От этого потом очень тяжело отделаться.

Мембершипы могут даже не списывать деньги, а накапливать долги пока они не станут критическими и подать коллекторам.

Это портит кредитную историю и кредитскор.

Автосписание дает доступ сервисов к вашим кредиткам и прямым счетам.

Например, условно, интернет стоит 100 долларов в месяц, с автосписанием со счета 90 долларов. Вроде как финансово грамотный ход - 10% каждый месяц экономить, но риски - ппц.

Такая фигня в США на каждом шагу, все хотят чтобы вы оформляли мембершипы, подписки, автосписания.

От этого потом очень тяжело отделаться.

Мембершипы могут даже не списывать деньги, а накапливать долги пока они не станут критическими и подать коллекторам.

Это портит кредитную историю и кредитскор.

Автосписание дает доступ сервисов к вашим кредиткам и прямым счетам.

Например, условно, интернет стоит 100 долларов в месяц, с автосписанием со счета 90 долларов. Вроде как финансово грамотный ход - 10% каждый месяц экономить, но риски - ппц.

Я для таких платежей открыл счет в другом банке, на котором держу не более 1 куе. Но тоже геммор, периодичски следить чтобы там был нормальный уровень.

4200грн за интернет? Это спутниковый?

За какие подписки можно платить 1куе в мес? Ну кроме вип-пакета на онлифанс и вебкам?

4200грн за интернет? Это спутниковый?

За какие подписки можно платить 1куе в мес? Ну кроме вип-пакета на онлифанс и вебкам? 4200грн за интернет? Это спутниковый?За какие подписки можно платить 1куе в мес? Ну кроме вип-пакета на онлифанс и вебкам? 2587715

Додано: Вів 30 гру, 2025 13:08 2587715 написав: 4200грн за интернет? Это спутниковый?

Американские провайдеры не знают, что $100 - это 4200грн 😁

Американские провайдеры не знают, что $100 - это 4200грн 😁 Американские провайдеры не знают, что $100 - это 4200грн 😁 Сибарит

Додано: Вів 30 гру, 2025 13:36 Сибарит написав: 2587715 написав: 4200грн за интернет? Это спутниковый?

Американские провайдеры не знают, что $100 - это 4200грн 😁

Переплачивать в 10 раз за интернет? По-моему там нет таких цен

Американские провайдеры не знают, что $100 - это 4200грн 😁 Американские провайдеры не знают, что $100 - это 4200грн 😁

Переплачивать в 10 раз за интернет? По-моему там нет таких цен Переплачивать в 10 раз за интернет? По-моему там нет таких цен 2587715

Додано: Вів 30 гру, 2025 14:08 2587715

это вы еще не знаете прикол с тарифами на интернет для бизнеса в Украине. такой же интернет, как и для простых людей, но в раз 20 дороже



это вы еще не знаете прикол с тарифами на интернет для бизнеса в Украине. такой же интернет, как и для простых людей, но в раз 20 дороже smdtranz

