Також чекаю відповіді де відпочивають багатії взимку на морі в Європі замість Єгипту.
Додано: Сер 31 гру, 2025 06:10
Також чекаю відповіді де відпочивають багатії взимку на морі в Європі замість Єгипту.
Додано: Сер 31 гру, 2025 06:26
Фокс каже що в ібіпти/турції, як і в Чорногорію, теж не можна, там русня відпочиває.
Куди летіти? Де нема русні?
Занзібар? Був. На раз годно, але летіти з Європи далеко. Що ще? Домінікана? Шрі Ланка?
Додано: Сер 31 гру, 2025 06:47
Re: Еміграція, заробітчанство
