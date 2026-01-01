RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 13:15

соціалізм

  BIGor написав:
  Bobua написав:Сценарій успіху описаний в 3х томах книги “Атлант розправив плечі” Айн Ренд.

Давно дуже читав, але там радше описаний сценарій "неуспіху". Відтік мізків і повальний соціалізм призводить до розвалу країни. Загалом цю книгу треба додавати в шкільну програму.

До розвали країни приводить не соціалізм (як приклад В'єтнам, КНР ... ).
Це хибне уявлення про причини. От в неньці капіталізм. А BIGor в соціалістичному ЄС. Як так? Поліз на халяву?
1
4
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 13:41

  flyman написав:
  BIGor написав:
  Bobua написав:Сценарій успіху описаний в 3х томах книги “Атлант розправив плечі” Айн Ренд.

Давно дуже читав, але там радше описаний сценарій "неуспіху". Відтік мізків і повальний соціалізм призводить до розвалу країни. Загалом цю книгу треба додавати в шкільну програму.

До розвали країни приводить не соціалізм (як приклад В'єтнам, КНР ... ).
Це хибне уявлення про причини. От в неньці капіталізм. А BIGor в соціалістичному ЄС. Як так? Поліз на халяву?

А чого ти забув про Кубу чи КНДР? Память відшибло? І ЄС щоб ти знав весь різний, в Польщі дуже мало соціалізму, можеш це перевірити і полізти на халяву, але про халяву часто дебіли пишуть які в житті ніде небули.
1
2
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 13:48

  BIGor написав:А чого ти забув про Кубу чи КНДР? Память відшибло?

вони розвались?
1
4
