Додано: Сер 14 січ, 2026 17:08

https://redf.in/ILMvL2

The average salary in Iowa City, Iowa, as of December 2025, is $25.93 an hour or $53930 per year.

тело и грудь, стіни,фундамент с комуникациями и крішей...стоят или вялые ? тело и грудь, стіни,фундамент с комуникациями и крішей...стоят или вялые ?

Будинки продаються повністю готові «під ключ», з меблями в кухні, прихожих. Повністю обладнані санвузли. Земельна ділянка - передається власнику з газонами. Та щ повністю готовим гаражем на 2 авто. Брама електрична. Парканів ні в кого немає.

Цікава система опалення: в кладовці встановлено газовий котел, який підігріває повітря та по трубам діаметром приблизно 150…200 мм розводиться по всім кімнатам (в стелі ж спеціальні решітки).

Є пульт керування та встановлення температури.

Приблизно так роблять в Україні , коли забирають тепло від мудро зробленого каміна: розподіл гарячого повітря по всіх кімнатах,

Але там - газовий котел для повітря.

Додано: Сер 14 січ, 2026 17:12

Ввечері в готелі буду можу виставити фото.

Він НЕ під лак.

Я натираю поліролями для паркету виробництва France.

Банка 1 л коштує 17€. Натирати треба 2 рази з інтервалом в 1/2 годину.

Після висихання колір паркету приємно темнішає та блищить.

Vadim_

Додано: Сер 14 січ, 2026 18:49

Ввечері в готелі буду можу виставити фото.

Він НЕ під лак.

Я натираю поліролями для паркету виробництва France.

Банка 1 л коштує 17€. Натирати треба 2 рази з інтервалом в 1/2 годину.

Після висихання колір паркету приємно темнішає та блищить.

Це спеціальна олія типу такої:

Додано: Сер 14 січ, 2026 18:58

А я беру на основі натурального воску (cire) ось такий:

Додано: Сер 14 січ, 2026 19:21

А я беру на основі натурального воску (cire) ось такий:

UPD:

А, нє, схоже віск є Hydrocarbures

Додано: Сер 14 січ, 2026 19:35

В самому верху на коричньовому фоні на звороті металевої банки перша фраза в перекладі з французької звучить так:

«Формула, багата на віск, ідеально підходить…» і далі за текстом.

Другий рядок: «Надає або відновлює теплу патину…» і далі за текстом.



Там віск природного походження. Я роблю так: банку (металева) покладу в умивальник душової в теплу воду. Зміст банки хвилин через 10 стає досить рідкий (менша густина). Тоді трохи наливаю на паркет на невеликі ділянки та ретельно розтираю ганчіркою - як в інструкції.

Є невеликий запах розчинника - отой 1%, що ви прочитали.

Залишаю на 1/2 години.

Воно трохи застигає та просихає.



Тоді полірую чистою бавовняною ганчіркою.

Результат реально відмінний. Рекомендую.

Взагалі реально шикарний засіб. Я їм обробляю періодично всі вікна (деревʼяні - однокамерні склопакети), вхідні двері (portes à panneaux, фільончасті двері) та деякі меблі.



Додано: Сер 14 січ, 2026 20:01

В самому верху на коричньовому фоні на звороті металевої банки перша фраза в перекладі з французької звучить так:

Я це бачив, але це не склад, склад знизу написаний, під сосною:

Danger. Contient:

І розчинник з сосни це скипидар.

Там віск природного походження.

Який саме віск виробник не вказав.

Залишаю на 1/2 години.

Написано година.

Рекомендую.

P.S. Для використання цього засобу треба мати натуральний паркет в житловому приміщенні.

В мене так в квартирі у Львові - там паркет з карпатського дуба оброблено лаком.

Я з ним нічого не робив за останні 7 років. Весь час як новий.

Що за лак не знаю, підбирав львівський майстер Георгій.

А то найкращій майстер Львова. Він взагалі спеціалізується не на укладанні паркету, а на його відновлення в «польських люксах».

Мені просто повезло: була якась пауза в роботі і він уклав паркет в моїй 2-к квартирі - там 74 кв.м. akurt

Додано: Сер 14 січ, 2026 20:05

На эту тему и проведя параллель с тем что в эти дни происходит в Украине, вспомнил:

"И сидел наш начальник, товарищ Беня Крик, крепко задумавшись. И спросил я у него:

— Обо что вы думаете?

И он мне отвечал:

— Не мешай, я думаю об половую проблему.

И так как я знал, что он ужасно образованный, то я засунул себе свои губы обратно в рот и ничего с него не стал спрашивать.

И тогда поднялся товарищ Беня Крик, красный боец за пролетарскую революцию, который, между прочим, бывший марвихер с Тираспольской улицы, но мы об этом уже не будем говорить, потому что он расстрелян, смерть жулику, за липовые свои мандаты, и тогда поднялся, говорю я, товарищ Беня Крик, и вынул своей верной шашки, и начал рубать половицу за половицей с того пола, на котором мы сидели, и швырять их в печку на чём свет стоит.

И вспыхнула печка на всю гостиную, как революция на всю Россию.

Так мы с товарищем Беней Криком во время страшного холода, когда нечем было топить, освещали половую проблему".

Я її не даремно прикріпив.

Дякую. akurt

