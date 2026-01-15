Я відверто радію, що ви звернули увагу в моєму дописі саме на цю фразу.
Я її не даремно прикріпив.
Дякую.
Додано: Сер 14 січ, 2026 20:27
Додано: Сер 14 січ, 2026 21:36
кукен-квакен
це якийсь повний кукен-квакен
Додано: Сер 14 січ, 2026 22:14
Додано: Сер 14 січ, 2026 22:25
Даже в моем уже очень далеко детстве этот процесс уже был автоматизирован.
У нас был вот такой замечательный полотно:
А восковая мастика была вполне доступна по цене.
Додано: Чет 15 січ, 2026 13:03
Еміграція, заробітчанство
News from UK
Вчора моє просте інформаційне повідомлення про те, як живе один з українських емігрантів в Польщі, а живе з проблемою - немає де жити, бо мешкає в оренді в квартирі ринковою ціною в 300 000€, викликало неабиякий інтерес та ажіотажне обговорення, наче це я призначив ціну.
Я всього-навсього описав цікавий - можливо і не типовий, але реальний варіант.
А ціну призначив ринок - так і сказав мій співрозмовник, що «українці суттєво підняли ціни»…
Я ту саму інформацію обговорив з приятелем, який мешкає в еміграції у Великій Британії.
Йому краківська ціна теж не сподобалася: дорого.
Ну я намагався пояснити, що це @гарна локація@, нове та комплекс преміум-класу, а він сказав: у Великій Британії можна купити краще та дешевше.
І дав таке посилання:
Гадаю, варто подивитися - там є багато фото.
300 000 британських фунтів це майже 350 000€.
Ну, правда, не Краків: це досить далеко від Лондона, можна сказати село на краю міста з назвою Peterborough. Коротка відстань від Північного моря нехай не надихає на плавання в морі: не будете там плавати. Холодне море. Північне.
Боюсь і написати це слово. Воно реально страшне.
Ну через силу напишу: «іпотека»…. На 25 років…
Рекомендую подивитися фото: досить цікаво, як жили англійці, а тепер - українці.
Обидва українців працюють.
Перший внесок в 20% надали батьки.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 січ, 2026 14:21, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 15 січ, 2026 14:42
Не зрозуміло: що саме в Англії кращє та дешевше? Кавалірки в ЖК преміум-класу в Лондоні? Будинки в селах?
Не впевнений, що у тому англійському містечку доходи людей вище, ніж в Кракові. А якщо дивитися на польські містечка та села, то такий будинок можна тисяч за 120 євро знайти. Десь у іпєнях.
Додано: Чет 15 січ, 2026 16:08
Суперовий ваш допис та питання.
Питання підтримую.
Але ви ж знаєте, що сотні тисяч а то в мільйонів українців опинилися в різних країнах, інколи екзотичних.
Наприклад, мене дивують наша в Єгипті або на Канарсьеих островах, де виявилося що можна досить дешево жити.
Ну, шукають люди… у випадку про UK - наскільки мені відомо - спрацювало таке:
- шлях проклали родичі моїх приятелів: в них дочка із чоловіком мешкають там на півночі UK вже більше 10 років;
- діти тих людей знайшли роботу;
- вибір місця обумовлений ціною - як я розумію, для UK ціна за будинок в 350 000€ такий собі «стандарт».
- батьки переїхали до дітей та забезпечили перший внесок за рахунок проданого в Україні майна.
- банк погодився як українцям надати кредит на житло;
- чоловік подружжя три рази на тиждень їздить на роботу в офіс в Лондон - електричка в дорозі 1 годину.
Тобто доволі все логічно.
З вашими питаннями погоджуюсь: вони теж логічні.
