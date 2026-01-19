adeges написав:Цікавий пост у пана Акурта. Зацікавиася питаннями про те, чому у нас і наспрааді в усій Європі не так. Поспілкувався з другом зранку. І ось що він мені розповів )
Іллінойс (США). Клімат холодний, але охолодження влітку часто потрібне, тому масовий стандарт — HVAC через повітроводи: газова furnace + центральний AC. Це конкурентно не тому, що “гріти повітря ефективніше за воду”, а тому, що газ зазвичай доступний і один набір повітроводів закриває і опалення, і кондиціювання. Паралельно, у новому будівництві зростає тренд на cold-climate теплові насоси + керовану вентиляцію (ERV/DOAS) як більш “future-proof” електрифікований варіант.
Україна. Історично домінує водяне опалення (стояки/радіатори/тепла підлога), а вентиляція часто робиться окремо. Газ для населення регульовано дешевший, але доступність/ризики постачання та регуляторика менш передбачувані, тому на практиці у новобудовах часто виглядають раціонально: будинкова котельня (менше втрат на трасах, сервіс на рівні будинку) або сучасні теплові насоси + низькотемпературна водяна система + рекуперація (якщо є можливість і грамотний проєкт).
Про “центральне тепло = завжди неконкурентне через втрати”. Це справедливо для багатьох старих тепломереж з великими втратами, але не є законом природи. У нових районах тепломережа може бути конкурентною, якщо вона низькотемпературна, з предізольованими трубами, високою щільністю споживачів і сучасними ІТП/обліком/автоматикою; плюс особливо вигідна, якщо джерело тепла — ТЕЦ/утилізація відпрацьованого тепла/біомаса тощо.
Висновок: США (Іллінойс) оптимізують під “опалення+AC через повітроводи” і доступний газ; Україна — під водяні системи та локальні/будинкові джерела, а “центральне” стає справді конкурентним тоді, коли мова про нові або модернізовані мережі, а не про спадщину старих трас.
В США фактически каждый дом/билдинг сам решает как ему отапливаться.
ЦО нет абсолютно.
Про ту систему, которую Вы описали, не скажу, не сталкивался.
Но в НЙ в большинстве старого фонда стоят на дом бойлеры, которые греют воду до генерации определенного давления пара, тогда открывается клапан, который запускает пар в систему. Если система однотрубная, то на каждом радиаторе стоит эйрвалв, который при подаче пара в систему выпускает холодный воздух из систему в воздушное пространство помещения и при нагреве закрывается.
Бойлеры включаются/выключаются циклами. Когда цикл нагрева заканчивается, то конденсат от пара стекает со всего здания в бойлер обратно.
При двухтрубной системе пар может гоняться через радиаторы безостановочно.
Бойлеры работают или на газу или на ойле (типа мазута, но не совсем, когда-то был ойл#6, его уже вроде как даже не выпускают, вот это мазут, #4 это что-то среднее между мазутом и соляркой, а вот уже #2 - это почти солярка).
Есть еще и чисто электрические бойлеры и в НЙ приняли закон о переходе всех зданий к какому-то году только на электрику, но сомневаюсь, что это выполнимо.
Ни возможностей такой электрогенерации нет ни финансов для таких проектов по замене в каждом здании ни такого количества исполнителей.
Минусы нйской системы отопления по сравнению с украинской.
Некомфортность. Батареи нагреваются циклично, поэтому сначала идет сильный нагрев помещения, потом оно остывает, потом снова нагрев.
От перегрева очень сушится воздух.
Эйрвалвы надо менять раз в несколько лет. Их клинит. Если в открытом положении, то при подаче пара в хитинг юнит, он выходит в воздушное пространство помещения с громким шипением.
При заклинивании в закрытом положении, пар не может выдавить холодный воздух из юнита и тот остается холодным.
Паровое отопление довольно шумное. Как от самого пара так и от эйрвалва (даже те несколько секунд когда холодный воздух выходит из юнита и потом щелчок, когда эйрвалв закрывается). Также от постоянного нагрева/охлаждения сам метал системы расщиряется с потрескиванием (обычно жители старого фонда Украины такое слышат в начале отопительного сезона, когда запускается система).
Кроме того, фактически отсутствует регулировка.
Вы не можете уменьшить или увеличить температуру подваемого пара.
Вы можете только открыть или закрыть стопвалв на юните. ТО есть, или открыть или закрыть юнит отопления. Кое кто ошибочно думает, что если немного прикрыть стопвалв юнита (проще - кран на батарее), то так можно ослабить нагрев.
Пару достаточно любого открытия и он полностью заполнит батарею, а вот конденсат может не стечь и когда батарея наполнится конденсатом, пар уже не сможет заходить совсем и от воды клинит эйрвалв.
Ну а про американские вентсистемы...я несколько раз залазил смотреть ...не знаю как они правильно называются...там на входе такие системы с фильтрами...не думаю, что эти фильтры кто-то менял со времен монтажа.
Вот из этого забитого фильтром вентканала и дует под давлением воздух в помещение через нагревательный элемент.
Как-то гостил летом в доме сына своих знакомых в НДЖ, у него в той спальне, где спали мои дети, тарахтела решетка в потолке, откуда кондиционированный воздух заходил, я полез посмотреть...капец какие там лохмотья пыли и подозреваю молда (то есть плесени). Вот этим и дышали. И это ремонт в доме был за 2 года до этого.
Ну и помимо пыли, дико сушит воздух.