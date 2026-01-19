Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3135313631373138 Додано: Пон 19 січ, 2026 06:45 adeges написав: Цікавий пост у пана Акурта. Зацікавиася питаннями про те, чому у нас і наспрааді в усій Європі не так. Поспілкувався з другом зранку. І ось що він мені розповів )



Іллінойс (США). Клімат холодний, але охолодження влітку часто потрібне, тому масовий стандарт — HVAC через повітроводи: газова furnace + центральний AC. Це конкурентно не тому, що “гріти повітря ефективніше за воду”, а тому, що газ зазвичай доступний і один набір повітроводів закриває і опалення, і кондиціювання. Паралельно, у новому будівництві зростає тренд на cold-climate теплові насоси + керовану вентиляцію (ERV/DOAS) як більш “future-proof” електрифікований варіант.

Україна. Історично домінує водяне опалення (стояки/радіатори/тепла підлога), а вентиляція часто робиться окремо. Газ для населення регульовано дешевший, але доступність/ризики постачання та регуляторика менш передбачувані, тому на практиці у новобудовах часто виглядають раціонально: будинкова котельня (менше втрат на трасах, сервіс на рівні будинку) або сучасні теплові насоси + низькотемпературна водяна система + рекуперація (якщо є можливість і грамотний проєкт).

Про “центральне тепло = завжди неконкурентне через втрати”. Це справедливо для багатьох старих тепломереж з великими втратами, але не є законом природи. У нових районах тепломережа може бути конкурентною, якщо вона низькотемпературна, з предізольованими трубами, високою щільністю споживачів і сучасними ІТП/обліком/автоматикою; плюс особливо вигідна, якщо джерело тепла — ТЕЦ/утилізація відпрацьованого тепла/біомаса тощо.

Висновок: США (Іллінойс) оптимізують під “опалення+AC через повітроводи” і доступний газ; Україна — під водяні системи та локальні/будинкові джерела, а “центральне” стає справді конкурентним тоді, коли мова про нові або модернізовані мережі, а не про спадщину старих трас. Цікавий пост у пана Акурта. Зацікавиася питаннями про те, чому у нас і наспрааді в усій Європі не так. Поспілкувався з другом зранку. І ось що він мені розповів )Іллінойс (США). Клімат холодний, але охолодження влітку часто потрібне, тому масовий стандарт — HVAC через повітроводи: газова furnace + центральний AC. Це конкурентно не тому, що “гріти повітря ефективніше за воду”, а тому, що газ зазвичай доступний і один набір повітроводів закриває і опалення, і кондиціювання. Паралельно, у новому будівництві зростає тренд на cold-climate теплові насоси + керовану вентиляцію (ERV/DOAS) як більш “future-proof” електрифікований варіант.Україна. Історично домінує водяне опалення (стояки/радіатори/тепла підлога), а вентиляція часто робиться окремо. Газ для населення регульовано дешевший, але доступність/ризики постачання та регуляторика менш передбачувані, тому на практиці у новобудовах часто виглядають раціонально: будинкова котельня (менше втрат на трасах, сервіс на рівні будинку) або сучасні теплові насоси + низькотемпературна водяна система + рекуперація (якщо є можливість і грамотний проєкт).Про “центральне тепло = завжди неконкурентне через втрати”. Це справедливо для багатьох старих тепломереж з великими втратами, але не є законом природи. У нових районах тепломережа може бути конкурентною, якщо вона низькотемпературна, з предізольованими трубами, високою щільністю споживачів і сучасними ІТП/обліком/автоматикою; плюс особливо вигідна, якщо джерело тепла — ТЕЦ/утилізація відпрацьованого тепла/біомаса тощо.Висновок: США (Іллінойс) оптимізують під “опалення+AC через повітроводи” і доступний газ; Україна — під водяні системи та локальні/будинкові джерела, а “центральне” стає справді конкурентним тоді, коли мова про нові або модернізовані мережі, а не про спадщину старих трас.



В США фактически каждый дом/билдинг сам решает как ему отапливаться.

ЦО нет абсолютно.

Про ту систему, которую Вы описали, не скажу, не сталкивался.

Но в НЙ в большинстве старого фонда стоят на дом бойлеры, которые греют воду до генерации определенного давления пара, тогда открывается клапан, который запускает пар в систему. Если система однотрубная, то на каждом радиаторе стоит эйрвалв, который при подаче пара в систему выпускает холодный воздух из систему в воздушное пространство помещения и при нагреве закрывается.

Бойлеры включаются/выключаются циклами. Когда цикл нагрева заканчивается, то конденсат от пара стекает со всего здания в бойлер обратно.

При двухтрубной системе пар может гоняться через радиаторы безостановочно.

Бойлеры работают или на газу или на ойле (типа мазута, но не совсем, когда-то был ойл#6, его уже вроде как даже не выпускают, вот это мазут, #4 это что-то среднее между мазутом и соляркой, а вот уже #2 - это почти солярка).

Есть еще и чисто электрические бойлеры и в НЙ приняли закон о переходе всех зданий к какому-то году только на электрику, но сомневаюсь, что это выполнимо.

Ни возможностей такой электрогенерации нет ни финансов для таких проектов по замене в каждом здании ни такого количества исполнителей.

Минусы нйской системы отопления по сравнению с украинской.

Некомфортность. Батареи нагреваются циклично, поэтому сначала идет сильный нагрев помещения, потом оно остывает, потом снова нагрев.

От перегрева очень сушится воздух.

Эйрвалвы надо менять раз в несколько лет. Их клинит. Если в открытом положении, то при подаче пара в хитинг юнит, он выходит в воздушное пространство помещения с громким шипением.

При заклинивании в закрытом положении, пар не может выдавить холодный воздух из юнита и тот остается холодным.

Паровое отопление довольно шумное. Как от самого пара так и от эйрвалва (даже те несколько секунд когда холодный воздух выходит из юнита и потом щелчок, когда эйрвалв закрывается). Также от постоянного нагрева/охлаждения сам метал системы расщиряется с потрескиванием (обычно жители старого фонда Украины такое слышат в начале отопительного сезона, когда запускается система).

Кроме того, фактически отсутствует регулировка.

Вы не можете уменьшить или увеличить температуру подваемого пара.

Вы можете только открыть или закрыть стопвалв на юните. ТО есть, или открыть или закрыть юнит отопления. Кое кто ошибочно думает, что если немного прикрыть стопвалв юнита (проще - кран на батарее), то так можно ослабить нагрев.

Пару достаточно любого открытия и он полностью заполнит батарею, а вот конденсат может не стечь и когда батарея наполнится конденсатом, пар уже не сможет заходить совсем и от воды клинит эйрвалв.

Ну а про американские вентсистемы...я несколько раз залазил смотреть ...не знаю как они правильно называются...там на входе такие системы с фильтрами...не думаю, что эти фильтры кто-то менял со времен монтажа.

Вот из этого забитого фильтром вентканала и дует под давлением воздух в помещение через нагревательный элемент.

Как-то гостил летом в доме сына своих знакомых в НДЖ, у него в той спальне, где спали мои дети, тарахтела решетка в потолке, откуда кондиционированный воздух заходил, я полез посмотреть...капец какие там лохмотья пыли и подозреваю молда (то есть плесени). Вот этим и дышали. И это ремонт в доме был за 2 года до этого.

Ну и помимо пыли, дико сушит воздух. В США фактически каждый дом/билдинг сам решает как ему отапливаться.ЦО нет абсолютно.Про ту систему, которую Вы описали, не скажу, не сталкивался.Но в НЙ в большинстве старого фонда стоят на дом бойлеры, которые греют воду до генерации определенного давления пара, тогда открывается клапан, который запускает пар в систему. Если система однотрубная, то на каждом радиаторе стоит эйрвалв, который при подаче пара в систему выпускает холодный воздух из систему в воздушное пространство помещения и при нагреве закрывается.Бойлеры включаются/выключаются циклами. Когда цикл нагрева заканчивается, то конденсат от пара стекает со всего здания в бойлер обратно.При двухтрубной системе пар может гоняться через радиаторы безостановочно.Бойлеры работают или на газу или на ойле (типа мазута, но не совсем, когда-то был ойл#6, его уже вроде как даже не выпускают, вот это мазут, #4 это что-то среднее между мазутом и соляркой, а вот уже #2 - это почти солярка).Есть еще и чисто электрические бойлеры и в НЙ приняли закон о переходе всех зданий к какому-то году только на электрику, но сомневаюсь, что это выполнимо.Ни возможностей такой электрогенерации нет ни финансов для таких проектов по замене в каждом здании ни такого количества исполнителей.Минусы нйской системы отопления по сравнению с украинской.Некомфортность. Батареи нагреваются циклично, поэтому сначала идет сильный нагрев помещения, потом оно остывает, потом снова нагрев.От перегрева очень сушится воздух.Эйрвалвы надо менять раз в несколько лет. Их клинит. Если в открытом положении, то при подаче пара в хитинг юнит, он выходит в воздушное пространство помещения с громким шипением.При заклинивании в закрытом положении, пар не может выдавить холодный воздух из юнита и тот остается холодным.Паровое отопление довольно шумное. Как от самого пара так и от эйрвалва (даже те несколько секунд когда холодный воздух выходит из юнита и потом щелчок, когда эйрвалв закрывается). Также от постоянного нагрева/охлаждения сам метал системы расщиряется с потрескиванием (обычно жители старого фонда Украины такое слышат в начале отопительного сезона, когда запускается система).Кроме того, фактически отсутствует регулировка.Вы не можете уменьшить или увеличить температуру подваемого пара.Вы можете только открыть или закрыть стопвалв на юните. ТО есть, или открыть или закрыть юнит отопления. Кое кто ошибочно думает, что если немного прикрыть стопвалв юнита (проще - кран на батарее), то так можно ослабить нагрев.Пару достаточно любого открытия и он полностью заполнит батарею, а вот конденсат может не стечь и когда батарея наполнится конденсатом, пар уже не сможет заходить совсем и от воды клинит эйрвалв.Ну а про американские вентсистемы...я несколько раз залазил смотреть ...не знаю как они правильно называются...там на входе такие системы с фильтрами...не думаю, что эти фильтры кто-то менял со времен монтажа.Вот из этого забитого фильтром вентканала и дует под давлением воздух в помещение через нагревательный элемент.Как-то гостил летом в доме сына своих знакомых в НДЖ, у него в той спальне, где спали мои дети, тарахтела решетка в потолке, откуда кондиционированный воздух заходил, я полез посмотреть...капец какие там лохмотья пыли и подозреваю молда (то есть плесени). Вот этим и дышали. И это ремонт в доме был за 2 года до этого.Ну и помимо пыли, дико сушит воздух. rjkz

Повідомлень: 18187 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8834 раз. Подякували: 5580 раз. Профіль 13 8 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 січ, 2026 06:51 2587715 написав: В современных частных американских домах отопление водяное - теплый пол. Что как бы намекает кто был прав В современных частных американских домах отопление водяное - теплый пол. Что как бы намекает кто был прав



Откровенно говоря, ни разу не встречал тут водяного теплого пола.

Ни в частных домах ни в не частных.

Допускаю, что оно есть, потому что тут есть все что угодно, но говорить о какой-то массовости не приходится.

Электрические теплые полы - есть, не спорю.

Опять-же, не массово.

Тут очень считают деньги, когда строят и не строят навека.

Прежде всего - картинка, которую надо продать, а начинка, которую не видно - то такое. Откровенно говоря, ни разу не встречал тут водяного теплого пола.Ни в частных домах ни в не частных.Допускаю, что оно есть, потому что тут есть все что угодно, но говорить о какой-то массовости не приходится.Электрические теплые полы - есть, не спорю.Опять-же, не массово.Тут очень считают деньги, когда строят и не строят навека.Прежде всего - картинка, которую надо продать, а начинка, которую не видно - то такое. rjkz

Повідомлень: 18187 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8834 раз. Подякували: 5580 раз. Профіль 13 8 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 січ, 2026 06:56 M-Audio написав: Vadim_ написав: M-Audio написав: Я вот иногда думаю, а почему никто не попытался сделать отопление на основе теплового насоса, который бы приводился в движение не электричеством, а сгораемым топливом? Типа паровой турбины для больших мощностей, или, может быть, двигателем Стирлига для более скромных показателей. Я вотТипа паровой турбины для больших мощностей, или, может быть, двигателем Стирлига для более скромных показателей. а не думали как это фсё интегрировать в существующую систему отопления хаты двухконтурным газовым котлом? а не думали как это фсё интегрировать в существующую систему отопления хаты двухконтурным газовым котлом? Так вроде большой разницы нет, как именно греется теплоноситель. Только в том, что такой агрегат явно побольше будет, чем простой газовый котёл. Если физически места нет -- что ж, не судьба. Но ведь дома строят и с нуля (не обязательно в Украине), где можно предусмотреть место. Так вроде большой разницы нет, как именно греется теплоноситель. Только в том, что такой агрегат явно побольше будет, чем простой газовый котёл. Если физически места нет -- что ж, не судьба. Но ведь дома строят и с нуля (не обязательно в Украине), где можно предусмотреть место.



Я уже писал, что в силу владения квартирой с газовым котлом и колонкой, интересовался когда-то чтобы поставить двухконтурный котел - размером с газовую колонку на стену вешается и все прекрасно работант.

Эстетично "дешево, надежно и практично" (с). Я уже писал, что в силу владения квартирой с газовым котлом и колонкой, интересовался когда-то чтобы поставить двухконтурный котел - размером с газовую колонку на стену вешается и все прекрасно работант.Эстетично "дешево, надежно и практично" (с). rjkz

Повідомлень: 18187 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8834 раз. Подякували: 5580 раз. Профіль 13 8 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3135313631373138 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless