Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3135313631373138 Додано: Пон 19 січ, 2026 06:45 adeges написав: Цікавий пост у пана Акурта. Зацікавиася питаннями про те, чому у нас і наспрааді в усій Європі не так. Поспілкувався з другом зранку. І ось що він мені розповів )



Іллінойс (США). Клімат холодний, але охолодження влітку часто потрібне, тому масовий стандарт — HVAC через повітроводи: газова furnace + центральний AC. Це конкурентно не тому, що “гріти повітря ефективніше за воду”, а тому, що газ зазвичай доступний і один набір повітроводів закриває і опалення, і кондиціювання. Паралельно, у новому будівництві зростає тренд на cold-climate теплові насоси + керовану вентиляцію (ERV/DOAS) як більш “future-proof” електрифікований варіант.

Україна. Історично домінує водяне опалення (стояки/радіатори/тепла підлога), а вентиляція часто робиться окремо. Газ для населення регульовано дешевший, але доступність/ризики постачання та регуляторика менш передбачувані, тому на практиці у новобудовах часто виглядають раціонально: будинкова котельня (менше втрат на трасах, сервіс на рівні будинку) або сучасні теплові насоси + низькотемпературна водяна система + рекуперація (якщо є можливість і грамотний проєкт).

Про “центральне тепло = завжди неконкурентне через втрати”. Це справедливо для багатьох старих тепломереж з великими втратами, але не є законом природи. У нових районах тепломережа може бути конкурентною, якщо вона низькотемпературна, з предізольованими трубами, високою щільністю споживачів і сучасними ІТП/обліком/автоматикою; плюс особливо вигідна, якщо джерело тепла — ТЕЦ/утилізація відпрацьованого тепла/біомаса тощо.

Висновок: США (Іллінойс) оптимізують під “опалення+AC через повітроводи” і доступний газ; Україна — під водяні системи та локальні/будинкові джерела, а “центральне” стає справді конкурентним тоді, коли мова про нові або модернізовані мережі, а не про спадщину старих трас. Цікавий пост у пана Акурта. Зацікавиася питаннями про те, чому у нас і наспрааді в усій Європі не так. Поспілкувався з другом зранку. І ось що він мені розповів )Іллінойс (США). Клімат холодний, але охолодження влітку часто потрібне, тому масовий стандарт — HVAC через повітроводи: газова furnace + центральний AC. Це конкурентно не тому, що “гріти повітря ефективніше за воду”, а тому, що газ зазвичай доступний і один набір повітроводів закриває і опалення, і кондиціювання. Паралельно, у новому будівництві зростає тренд на cold-climate теплові насоси + керовану вентиляцію (ERV/DOAS) як більш “future-proof” електрифікований варіант.Україна. Історично домінує водяне опалення (стояки/радіатори/тепла підлога), а вентиляція часто робиться окремо. Газ для населення регульовано дешевший, але доступність/ризики постачання та регуляторика менш передбачувані, тому на практиці у новобудовах часто виглядають раціонально: будинкова котельня (менше втрат на трасах, сервіс на рівні будинку) або сучасні теплові насоси + низькотемпературна водяна система + рекуперація (якщо є можливість і грамотний проєкт).Про “центральне тепло = завжди неконкурентне через втрати”. Це справедливо для багатьох старих тепломереж з великими втратами, але не є законом природи. У нових районах тепломережа може бути конкурентною, якщо вона низькотемпературна, з предізольованими трубами, високою щільністю споживачів і сучасними ІТП/обліком/автоматикою; плюс особливо вигідна, якщо джерело тепла — ТЕЦ/утилізація відпрацьованого тепла/біомаса тощо.Висновок: США (Іллінойс) оптимізують під “опалення+AC через повітроводи” і доступний газ; Україна — під водяні системи та локальні/будинкові джерела, а “центральне” стає справді конкурентним тоді, коли мова про нові або модернізовані мережі, а не про спадщину старих трас.



В США фактически каждый дом/билдинг сам решает как ему отапливаться.

ЦО нет абсолютно.

Про ту систему, которую Вы описали, не скажу, не сталкивался.

Но в НЙ в большинстве старого фонда стоят на дом бойлеры, которые греют воду до генерации определенного давления пара, тогда открывается клапан, который запускает пар в систему. Если система однотрубная, то на каждом радиаторе стоит эйрвалв, который при подаче пара в систему выпускает холодный воздух из систему в воздушное пространство помещения и при нагреве закрывается.

Бойлеры включаются/выключаются циклами. Когда цикл нагрева заканчивается, то конденсат от пара стекает со всего здания в бойлер обратно.

При двухтрубной системе пар может гоняться через радиаторы безостановочно.

Бойлеры работают или на газу или на ойле (типа мазута, но не совсем, когда-то был ойл#6, его уже вроде как даже не выпускают, вот это мазут, #4 это что-то среднее между мазутом и соляркой, а вот уже #2 - это почти солярка).

Есть еще и чисто электрические бойлеры и в НЙ приняли закон о переходе всех зданий к какому-то году только на электрику, но сомневаюсь, что это выполнимо.

Ни возможностей такой электрогенерации нет ни финансов для таких проектов по замене в каждом здании ни такого количества исполнителей.

Минусы нйской системы отопления по сравнению с украинской.

Некомфортность. Батареи нагреваются циклично, поэтому сначала идет сильный нагрев помещения, потом оно остывает, потом снова нагрев.

От перегрева очень сушится воздух.

Эйрвалвы надо менять раз в несколько лет. Их клинит. Если в открытом положении, то при подаче пара в хитинг юнит, он выходит в воздушное пространство помещения с громким шипением.

При заклинивании в закрытом положении, пар не может выдавить холодный воздух из юнита и тот остается холодным.

Паровое отопление довольно шумное. Как от самого пара так и от эйрвалва (даже те несколько секунд когда холодный воздух выходит из юнита и потом щелчок, когда эйрвалв закрывается). Также от постоянного нагрева/охлаждения сам метал системы расщиряется с потрескиванием (обычно жители старого фонда Украины такое слышат в начале отопительного сезона, когда запускается система).

Кроме того, фактически отсутствует регулировка.

Вы не можете уменьшить или увеличить температуру подваемого пара.

Вы можете только открыть или закрыть стопвалв на юните. ТО есть, или открыть или закрыть юнит отопления. Кое кто ошибочно думает, что если немного прикрыть стопвалв юнита (проще - кран на батарее), то так можно ослабить нагрев.

Пару достаточно любого открытия и он полностью заполнит батарею, а вот конденсат может не стечь и когда батарея наполнится конденсатом, пар уже не сможет заходить совсем и от воды клинит эйрвалв.

Ну а про американские вентсистемы...я несколько раз залазил смотреть ...не знаю как они правильно называются...там на входе такие системы с фильтрами...не думаю, что эти фильтры кто-то менял со времен монтажа.

Вот из этого забитого фильтром вентканала и дует под давлением воздух в помещение через нагревательный элемент.

Как-то гостил летом в доме сына своих знакомых в НДЖ, у него в той спальне, где спали мои дети, тарахтела решетка в потолке, откуда кондиционированный воздух заходил, я полез посмотреть...капец какие там лохмотья пыли и подозреваю молда (то есть плесени). Вот этим и дышали. И это ремонт в доме был за 2 года до этого.

Ну и помимо пыли, дико сушит воздух. В США фактически каждый дом/билдинг сам решает как ему отапливаться.ЦО нет абсолютно.Про ту систему, которую Вы описали, не скажу, не сталкивался.Но в НЙ в большинстве старого фонда стоят на дом бойлеры, которые греют воду до генерации определенного давления пара, тогда открывается клапан, который запускает пар в систему. Если система однотрубная, то на каждом радиаторе стоит эйрвалв, который при подаче пара в систему выпускает холодный воздух из систему в воздушное пространство помещения и при нагреве закрывается.Бойлеры включаются/выключаются циклами. Когда цикл нагрева заканчивается, то конденсат от пара стекает со всего здания в бойлер обратно.При двухтрубной системе пар может гоняться через радиаторы безостановочно.Бойлеры работают или на газу или на ойле (типа мазута, но не совсем, когда-то был ойл#6, его уже вроде как даже не выпускают, вот это мазут, #4 это что-то среднее между мазутом и соляркой, а вот уже #2 - это почти солярка).Есть еще и чисто электрические бойлеры и в НЙ приняли закон о переходе всех зданий к какому-то году только на электрику, но сомневаюсь, что это выполнимо.Ни возможностей такой электрогенерации нет ни финансов для таких проектов по замене в каждом здании ни такого количества исполнителей.Минусы нйской системы отопления по сравнению с украинской.Некомфортность. Батареи нагреваются циклично, поэтому сначала идет сильный нагрев помещения, потом оно остывает, потом снова нагрев.От перегрева очень сушится воздух.Эйрвалвы надо менять раз в несколько лет. Их клинит. Если в открытом положении, то при подаче пара в хитинг юнит, он выходит в воздушное пространство помещения с громким шипением.При заклинивании в закрытом положении, пар не может выдавить холодный воздух из юнита и тот остается холодным.Паровое отопление довольно шумное. Как от самого пара так и от эйрвалва (даже те несколько секунд когда холодный воздух выходит из юнита и потом щелчок, когда эйрвалв закрывается). Также от постоянного нагрева/охлаждения сам метал системы расщиряется с потрескиванием (обычно жители старого фонда Украины такое слышат в начале отопительного сезона, когда запускается система).Кроме того, фактически отсутствует регулировка.Вы не можете уменьшить или увеличить температуру подваемого пара.Вы можете только открыть или закрыть стопвалв на юните. ТО есть, или открыть или закрыть юнит отопления. Кое кто ошибочно думает, что если немного прикрыть стопвалв юнита (проще - кран на батарее), то так можно ослабить нагрев.Пару достаточно любого открытия и он полностью заполнит батарею, а вот конденсат может не стечь и когда батарея наполнится конденсатом, пар уже не сможет заходить совсем и от воды клинит эйрвалв.Ну а про американские вентсистемы...я несколько раз залазил смотреть ...не знаю как они правильно называются...там на входе такие системы с фильтрами...не думаю, что эти фильтры кто-то менял со времен монтажа.Вот из этого забитого фильтром вентканала и дует под давлением воздух в помещение через нагревательный элемент.Как-то гостил летом в доме сына своих знакомых в НДЖ, у него в той спальне, где спали мои дети, тарахтела решетка в потолке, откуда кондиционированный воздух заходил, я полез посмотреть...капец какие там лохмотья пыли и подозреваю молда (то есть плесени). Вот этим и дышали. И это ремонт в доме был за 2 года до этого.Ну и помимо пыли, дико сушит воздух. rjkz

Повідомлень: 18188 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8834 раз. Подякували: 5582 раз. Профіль 14 9 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 січ, 2026 06:51 2587715 написав: В современных частных американских домах отопление водяное - теплый пол. Что как бы намекает кто был прав В современных частных американских домах отопление водяное - теплый пол. Что как бы намекает кто был прав



Откровенно говоря, ни разу не встречал тут водяного теплого пола.

Ни в частных домах ни в не частных.

Допускаю, что оно есть, потому что тут есть все что угодно, но говорить о какой-то массовости не приходится.

Электрические теплые полы - есть, не спорю.

Опять-же, не массово.

Тут очень считают деньги, когда строят и не строят навека.

Прежде всего - картинка, которую надо продать, а начинка, которую не видно - то такое. Откровенно говоря, ни разу не встречал тут водяного теплого пола.Ни в частных домах ни в не частных.Допускаю, что оно есть, потому что тут есть все что угодно, но говорить о какой-то массовости не приходится.Электрические теплые полы - есть, не спорю.Опять-же, не массово.Тут очень считают деньги, когда строят и не строят навека.Прежде всего - картинка, которую надо продать, а начинка, которую не видно - то такое. rjkz

Повідомлень: 18188 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8834 раз. Подякували: 5582 раз. Профіль 14 9 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 січ, 2026 06:56 M-Audio написав: Vadim_ написав: M-Audio написав: Я вот иногда думаю, а почему никто не попытался сделать отопление на основе теплового насоса, который бы приводился в движение не электричеством, а сгораемым топливом? Типа паровой турбины для больших мощностей, или, может быть, двигателем Стирлига для более скромных показателей. Я вотТипа паровой турбины для больших мощностей, или, может быть, двигателем Стирлига для более скромных показателей. а не думали как это фсё интегрировать в существующую систему отопления хаты двухконтурным газовым котлом? а не думали как это фсё интегрировать в существующую систему отопления хаты двухконтурным газовым котлом? Так вроде большой разницы нет, как именно греется теплоноситель. Только в том, что такой агрегат явно побольше будет, чем простой газовый котёл. Если физически места нет -- что ж, не судьба. Но ведь дома строят и с нуля (не обязательно в Украине), где можно предусмотреть место. Так вроде большой разницы нет, как именно греется теплоноситель. Только в том, что такой агрегат явно побольше будет, чем простой газовый котёл. Если физически места нет -- что ж, не судьба. Но ведь дома строят и с нуля (не обязательно в Украине), где можно предусмотреть место.



Я уже писал, что в силу владения квартирой с газовым котлом и колонкой, интересовался когда-то чтобы поставить двухконтурный котел - размером с газовую колонку на стену вешается и все прекрасно работант.

Эстетично "дешево, надежно и практично" (с). Я уже писал, что в силу владения квартирой с газовым котлом и колонкой, интересовался когда-то чтобы поставить двухконтурный котел - размером с газовую колонку на стену вешается и все прекрасно работант.Эстетично "дешево, надежно и практично" (с). rjkz

Повідомлень: 18188 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8834 раз. Подякували: 5582 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 січ, 2026 08:05



News from USA



В неділю 18 січня відбулася чудова зустріч двох українців, які раніше мешкали в одному українському місті - а зустріч відбулася в San Francisco, в квартирі майже в самому центрі міста.

Один був в гостях у іншого.



Гість мешкає в цьому місті вже 10 років і зараз мешкає на півночі - фактично на приміській території - за мостом Golden Gate. Можна навіть сказати, що він мешкає і не в San Francisco, а в найближчому місті - супутнику.

Важливий факт: всі роки мешкає в орендованих квартирах, зараз мешкає в квартирі в 3-поверховому будинку. Квартира 1-bedroom, але досить великої площі - нібито 75 кв.м плюс чудовий балкон, на якому має комплекс барбекю.

Є паркувальні місця для двох автівок.

Орендна плата складає 3 700$ на місяць.



Хазяїн квартири, яку відвідав гість, мешкає в цьому місті аж (!) 3 місяці.

Мешкає фактично в самому центрі, приблизно - але не точно - тут.

https://maps.app.goo.gl/Qjy5xvkDpVxTtEFm9?g_st=ic

Квартира неймовірно малої площі, фактично це навіть не 1-bedroom, а одна велика кімната, в якій все є, але все неймовірно маленьке: така собі «кавалірка». Фактично половину кімнату займає кухонна стійка, є маленький обідній столик на 2 особи, два стільця, маленький робочий столик, за яким зазвичай працює жінка (чоловік працює в офісі).



Вибір цієї квартири в центрі міста був обумовлений розташуванням офісу поблизу, де працює чоловік. Квартира передана клієнту зовсім порожньою. Вже обжилися речами.

Орендна плата складає 3 700$ на місяць.



Обидва - і чоловік і жінка - працюють.

Гість спитав, чим займається жінка - сказали, що вона НЕ програміст, назвали щось приблизно «логістика в сфері транспорту та транспортних послуг».



Гостя пригощали чаєм та тістечками.



Хазяїн сказав приблизно так:

«В нас почала сходити на пуль величезна депресія, яка заполонила наш мозок. Перший та другий місяць нам не подобалося все і відразу (до цього мешкали в ЄС). Все було «не так» і все було погано. Зараз графік депресії має вигляд кривої лінії у=а в степені «х», причому «а» лежить в діапазоні від нуля до одиниці (графік в координатах хОу), яка поступово наближається до нуля… але ще не нуль…»



Гість сказав:

«Ну що ж, поживіть рік - та тоді приймете рішення, чи варто жити в центрі міста далі…» Еміграція, заробітчанствоNews from USAВ неділю 18 січня відбулася чудова зустріч двох українців, які раніше мешкали в одному українському місті - а зустріч відбулася в San Francisco, в квартирі майже в самому центрі міста.Один був в гостях у іншого.Гість мешкає в цьому місті вже 10 років і зараз мешкає на півночі - фактично на приміській території - за мостом Golden Gate. Можна навіть сказати, що він мешкає і не в San Francisco, а в найближчому місті - супутнику.Важливий факт: всі роки мешкає в орендованих квартирах, зараз мешкає в квартирі в 3-поверховому будинку. Квартира 1-bedroom, але досить великої площі - нібито 75 кв.м плюс чудовий балкон, на якому має комплекс барбекю.Є паркувальні місця для двох автівок.Орендна плата складає 3 700$ на місяць.Хазяїн квартири, яку відвідав гість, мешкає в цьому місті аж (!) 3 місяці.Мешкає фактично в самому центрі, приблизно - але не точно - тут.Квартира неймовірно малої площі, фактично це навіть не 1-bedroom, а одна велика кімната, в якій все є, але все неймовірно маленьке: така собі «кавалірка». Фактично половину кімнату займає кухонна стійка, є маленький обідній столик на 2 особи, два стільця, маленький робочий столик, за яким зазвичай працює жінка (чоловік працює в офісі).Вибір цієї квартири в центрі міста був обумовлений розташуванням офісу поблизу, де працює чоловік. Квартира передана клієнту зовсім порожньою. Вже обжилися речами.Орендна плата складає 3 700$ на місяць.Обидва - і чоловік і жінка - працюють.Гість спитав, чим займається жінка - сказали, що вона НЕ програміст, назвали щось приблизно «логістика в сфері транспорту та транспортних послуг».Гостя пригощали чаєм та тістечками.Хазяїн сказав приблизно так:«В нас почала сходити на пуль величезна депресія, яка заполонила наш мозок. Перший та другий місяць нам не подобалося все і відразу (до цього мешкали в ЄС). Все було «не так» і все було погано. Зараз графік депресії має вигляд кривої лінії у=а в степені «х», причому «а» лежить в діапазоні від нуля до одиниці (графік в координатах хОу), яка поступово наближається до нуля… але ще не нуль…»Гість сказав:«Ну що ж, поживіть рік - та тоді приймете рішення, чи варто жити в центрі міста далі…» akurt

Повідомлень: 11711 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4120 раз. Подякували: 1528 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 січ, 2026 10:38 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: Щодо згадуваного вище «теплового насоса» повітря-повітря , а по суті кондиціонера з зимовим пакетом та в кращому випадку збільшеним зовнішнім блоком.. (докинули кілька кг міді на радіатор)

При мінус 15 практичні заміри рідко покажуть коефіцієнт вище 1.5 . Зате при таких Т холодне масло суттєво навантажує вузли кондиціонера, особливо в моменти старту, дуже скорочуючи його ресурс.

Але в так звані «європейські зими», які були багато років до цього, це дійсно гарне рішення. Щодо згадуваного вище «теплового насоса» повітря-повітря , а по суті кондиціонера з зимовим пакетом та в кращому випадку збільшеним зовнішнім блоком.. (докинули кілька кг міді на радіатор)При мінус 15 практичні заміри рідко покажуть коефіцієнт вище 1.5 . Зате при таких Т холодне масло суттєво навантажує вузли кондиціонера, особливо в моменти старту, дуже скорочуючи його ресурс.Але в так звані «європейські зими», які були багато років до цього, це дійсно гарне рішення.

100%. Я його при температурах нижче -5 на обігрів ніколи не включаю (в т.ч. і зараз), саме тому є електроконвектор.

Для кімнати площею 18 м^2 потужності 2кВт більш ніж достатньо. І при такій потужності конвектор справді крутить 2 кВт від розетки, а кондиціонер, 0.7-0.8 кВт.

P.S. І я розумію, що десь в Казахстані, де централізоване опалення від вугілля шпариь так, що вікна треба відкривати, на дворі -20 по пів року, а куб газу дешевший за кіловат, то зовсім інші реалії. В США свої. А от в Чехії і Німеччині схожі умови до Закарпаття.

Але теплові насоси однозначно вигідні тим, що

а) ККД більше 100%

б) можна використовувати електроенергію від "зелених" джерел

тому за ними майбутнє, коли таки розум переможе війни і людство повернеться до екоповістки. 100%. Я його при температурах нижче -5 на обігрів ніколи не включаю (в т.ч. і зараз), саме тому є електроконвектор.Для кімнати площею 18 м^2 потужності 2кВт більш ніж достатньо. І при такій потужності конвектор справді крутить 2 кВт від розетки, а кондиціонер, 0.7-0.8 кВт.P.S. І я розумію, що десь в Казахстані, де централізоване опалення від вугілля шпариь так, що вікна треба відкривати, на дворі -20 по пів року, а куб газу дешевший за кіловат, то зовсім інші реалії. В США свої. А от в Чехії і Німеччині схожі умови до Закарпаття.Але теплові насоси однозначно вигідні тим, щоа) ККД більше 100%б) можна використовувати електроенергію від "зелених" джерелтому за ними майбутнє, коли таки розум переможе війни і людство повернеться до екоповістки. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 19 січ, 2026 10:54, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5845 З нами з: 29.07.22 Подякував: 928 раз. Подякували: 647 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 січ, 2026 16:39 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: Щодо згадуваного вище «теплового насоса» повітря-повітря , а по суті кондиціонера з зимовим пакетом та в кращому випадку збільшеним зовнішнім блоком.. (докинули кілька кг міді на радіатор) Щодо згадуваного вище «теплового насоса» повітря-повітря , а по суті кондиціонера з зимовим пакетом та в кращому випадку збільшеним зовнішнім блоком.. (докинули кілька кг міді на радіатор)

Строго говоря, обычный кондиционер без функции обогрева также является тепловым насосом. Просто перекачивать тепло он может только в одном направлении. Строго говоря, обычный кондиционер без функции обогрева также является тепловым насосом. Просто перекачивать тепло он может только в одном направлении. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9266 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6510 раз. Подякували: 21723 раз. Профіль 135 84 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 січ, 2026 16:58 Сибарит написав: Hotab написав: Щодо згадуваного вище «теплового насоса» повітря-повітря , а по суті кондиціонера з зимовим пакетом та в кращому випадку збільшеним зовнішнім блоком.. (докинули кілька кг міді на радіатор) Щодо згадуваного вище «теплового насоса» повітря-повітря , а по суті кондиціонера з зимовим пакетом та в кращому випадку збільшеним зовнішнім блоком.. (докинули кілька кг міді на радіатор)

Строго говоря, обычный кондиционер без функции обогрева также является тепловым насосом. Просто перекачивать тепло он может только в одном направлении. Строго говоря,также является тепловым насосом. Просто перекачивать тепло он может только в одном направлении.

такие уже не выпускают даже самые дешманские конторы лет 15 наверное, там нету чего то овер дорогого , установлен типа трёхходовой клапан и всё

у меня Митсубиши Электрик инверторный обогревал и при -20 а ему уже 12 лет и работает , но это не комфортное отопление, масляный радиатор комфортнее но мы сейчас говорим про отключения и отсутствие ЭЭ... такие уже не выпускают даже самые дешманские конторы лет 15 наверное, там нету чего то овер дорогого , установлен типа трёхходовой клапан и всёу меня Митсубиши Электрик инверторный обогревал и при -20 а ему уже 12 лет и работает , но это не комфортное отопление, масляный радиатор комфортнее но мы сейчас говорим про отключения и отсутствие ЭЭ... Vadim_

Повідомлень: 4528 З нами з: 23.05.14 Подякував: 642 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 січ, 2026 17:12



News from France



Я зараз в аеропорту Тулузи - відлітаю в Рим, а перед відлітом зранку почав смикати французьких посадовців щодо податку на мою нерухомість. Щоби не бути нічого нікому повинним.

А то повернуся: а чекає штраф…

В минулому році я платив за рік 705€.



Отримав таке розʼяснення: треба чекати поштою доставку квитанції.

«Можете не хвилюватися: термін доставки такого листа в 2026 році - серпень або навіть вересень.»

Ну що ж податки ніхто не хоче платити, але встановлювати податки та збирати податки - то безперечна прерогатива держави.

Багато чи мало: 705€.

Мінімалка у Франції якщо не помиляюся десь 1400 €.

Не хочеш платити - не володій.

Се ля ві.



P.S. Прямо цирк: літак рейсу Тулуза - Рим (Boeing 737 - 33 ряди крісел по 6 осіб) забито: немає жодного вільного місця. І куди всі летять?

Цирк номер 2: в Римі є податок на туристів: 6€ на добу з особи.

Ну ось і черговий приклад прерогативи держави: не хочеш платити - сиди вдома. Еміграція, заробітчанствоNews from FranceЯ зараз в аеропорту Тулузи - відлітаю в Рим, а перед відлітом зранку почав смикати французьких посадовців щодо податку на мою нерухомість. Щоби не бути нічого нікому повинним.А то повернуся: а чекає штраф…В минулому році я платив за рік 705€.Отримав таке розʼяснення: треба чекати поштою доставку квитанції.«Можете не хвилюватися: термін доставки такого листа в 2026 році - серпень або навіть вересень.»Ну що ж податки ніхто не хоче платити, але встановлювати податки та збирати податки - то безперечна прерогатива держави.Багато чи мало: 705€.Мінімалка у Франції якщо не помиляюся десь 1400 €.Не хочеш платити - не володій.Се ля ві.P.S. Прямо цирк: літак рейсу Тулуза - Рим (Boeing 737 - 33 ряди крісел по 6 осіб) забито: немає жодного вільного місця. І куди всі летять?Цирк номер 2: в Римі є податок на туристів: 6€ на добу з особи.Ну ось і черговий приклад прерогативи держави: не хочеш платити - сиди вдома. Востаннє редагувалось akurt в Пон 19 січ, 2026 17:36, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11711 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4120 раз. Подякували: 1528 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 січ, 2026 17:35 Vadim_





такие уже не выпускают даже самые дешманские конторы лет 15 наверное





Для ринків жарких країн все ще є Для ринків жарких країн все ще є Hotab Форумчанин року Повідомлень: 17647 З нами з: 15.02.09 Подякував: 403 раз. Подякували: 2561 раз. Профіль 6 6 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3135313631373138 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless