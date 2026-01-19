akurt написав:Скопіював з «київської гілки».
Не буду коментувати.
Ера «плінтусів прихованого монтажу», «модних МОПів» та сусального золота на стінах пройшла…smdtranz написав:…
так то если разобраться, нафиг вообще жить в большом городе? толкаться с такими же в пробках на унылых дорогах и в метро? жить в человейнике, вокруг которого гаражи и заброшки? нюхать бесконечные выхлопы и сажу от корчей? возить детей в школу через полгорода?
бежать быстрее других, чтобы за полжизни накопить на ячейку в сотне таких же?
ну тут конечно каждому свое
может конечно формат жить в 40-60 км от города и ездить туда иногда с семьей за покупками и развлечениями, а остальное время кайфовать на природе, не так уж и плох, если есть такая возможность. заниматься каким то сельским хозяйством и тд
Кеша , вы несёте очередную теоретическую чуш.
это не совместимые вещи