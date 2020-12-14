Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 20 січ, 2026 21:19
pesikot написав: Wirująświatła написав:
Купит дачу, дом неподалеку в селе, оборудует его генератором,печью и запасом топлива, озаботится скважиной.
к даче нужна охрана иначе вынесут оттуда всё включая электропроводку.
Виталька, ты уже перешел на вынос дач ? Денег перестало хватать
типа на дачах держат деньги. с логикой у тебя всегда было того...не очень
Wirująświatła
Додано: Сер 21 січ, 2026 00:01
Wirująświatła написав:
типа на дачах держат деньги. с логикой у тебя всегда было того...не очень
Так ти колготи заштопала ? Франт писав що ти в дирявих панчохах на самокаті їздила
Хомякоид
Додано: Сер 21 січ, 2026 00:03
https://kyiv.tsn.ua/kyiv/z-kyyeva-vze-vyyikhalo-600-tys-liudey-klychko-pro-nayvazchu-zymu-v-istoriyi-mista-3004316.html
"Київ переживає найважчу зиму в історії: місто покинуло 600 тис. людей. Кличко радить решті зробити те саме і попереджає про загрозу колапсу."
Ну это 20%.
Как бы немало.
Господар Вельзевула
