RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12692126931269412695
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 21:19

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:
Купит дачу, дом неподалеку в селе, оборудует его генератором,печью и запасом топлива, озаботится скважиной.
к даче нужна охрана иначе вынесут оттуда всё включая электропроводку.

Виталька, ты уже перешел на вынос дач ? Денег перестало хватать

типа на дачах держат деньги. с логикой у тебя всегда было того...не очень
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31277
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2533 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 00:01

  Wirująświatła написав:типа на дачах держат деньги. с логикой у тебя всегда было того...не очень


Так ти колготи заштопала ? Франт писав що ти в дирявих панчохах на самокаті їздила
Востаннє редагувалось Хомякоид в Сер 21 січ, 2026 00:10, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2759
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3163 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 00:03

https://kyiv.tsn.ua/kyiv/z-kyyeva-vze-vyyikhalo-600-tys-liudey-klychko-pro-nayvazchu-zymu-v-istoriyi-mista-3004316.html

"Київ переживає найважчу зиму в історії: місто покинуло 600 тис. людей. Кличко радить решті зробити те саме і попереджає про загрозу колапсу."

Ну это 20%.
Как бы немало.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12692126931269412695
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25355 17465949
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 січ, 2026 18:43
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6865635
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 87958
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.