Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 січ, 2026 06:53
akurt написав:
Скопіював з «київської гілки».
Не буду коментувати.
Ера «плінтусів прихованого монтажу», «модних МОПів» та сусального золота на стінах пройшла…
smdtranz написав:
…
так то если разобраться, нафиг вообще жить в большом городе? толкаться с такими же в пробках на унылых дорогах и в метро? жить в человейнике, вокруг которого гаражи и заброшки? нюхать бесконечные выхлопы и сажу от корчей? возить детей в школу через полгорода?
бежать быстрее других, чтобы за полжизни накопить на ячейку в сотне таких же?
ну тут конечно каждому свое
может конечно формат жить в 40-60 км от города и ездить туда иногда с семьей за покупками и развлечениями, а остальное время кайфовать на природе
, не так уж и плох, если есть такая возможность. заниматься каким то сельским хозяйством
и тд
Кеша , вы несёте очередную теоретическую чуш.
это не совместимые вещи
-
Додано: Вів 20 січ, 2026 08:11
rjkz написав: 2587715 написав:
В современных частных американских домах отопление водяное - теплый пол. Что как бы намекает кто был прав
Откровенно говоря, ни разу не встречал тут водяного теплого пола.
Ни в частных домах ни в не частных.
Допускаю, что оно есть, потому что тут есть все что угодно, но говорить о какой-то массовости не приходится.
Электрические теплые полы - есть, не спорю.
Опять-же, не массово.
Тут очень считают деньги, когда строят и не строят навека.
Прежде всего - картинка, которую надо продать, а начинка, которую не видно - то такое.
Практически все современные дома не для нищебродов имеют трубу приточки под потолком работающую как на охлаждение так и на нагрев, как правило не зашитую, и наливной пол теплый водяной. Никаких батарей ни паровых, ни водяных вы в таких домах не увидите
Додано: Вів 20 січ, 2026 08:13
Желание сбежать из города понятно, но представление о загородной жизни не слишком конкретное.
Человек из человейника вряд ли сможет себя прокормить каким-то
сельским хозяйством. По крайней мере на таком уровне, чтобы сохранить привычный комфорт. Вряд ли устроит жизнь в сельской хате, а построить комфортный дом стоит дороже, чем ячейка в человейнике.
Со школой все еще печальнее. Если приходится возить детей через полгорода, значит уровень школы рядом с домом не устраивает. Сельская школа точно лучше не будет. В результате придется ездить 40-60 км до города, а потом и через полгорода. Зарабатывать тоже, скорее всего, придется в городе.
Природа то будет, но времени кайфовать не останется.
Побег из города - хороший вариант для пенсионера или человека, доход которого не привязан к рабочему месту, с поправкой на уровень сервиса и доступность медицины.
