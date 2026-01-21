RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3136313731383139
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 08:13

  akurt написав:Скопіював з «київської гілки».
Не буду коментувати.
Ера «плінтусів прихованого монтажу», «модних МОПів» та сусального золота на стінах пройшла…
  smdtranz написав:
так то если разобраться, нафиг вообще жить в большом городе? толкаться с такими же в пробках на унылых дорогах и в метро? жить в человейнике, вокруг которого гаражи и заброшки? нюхать бесконечные выхлопы и сажу от корчей? возить детей в школу через полгорода?
бежать быстрее других, чтобы за полжизни накопить на ячейку в сотне таких же?
ну тут конечно каждому свое
может конечно формат жить в 40-60 км от города и ездить туда иногда с семьей за покупками и развлечениями, а остальное время кайфовать на природе, не так уж и плох, если есть такая возможность. заниматься каким то сельским хозяйством и тд

Желание сбежать из города понятно, но представление о загородной жизни не слишком конкретное.
Человек из человейника вряд ли сможет себя прокормить каким-то сельским хозяйством. По крайней мере на таком уровне, чтобы сохранить привычный комфорт. Вряд ли устроит жизнь в сельской хате, а построить комфортный дом стоит дороже, чем ячейка в человейнике.
Со школой все еще печальнее. Если приходится возить детей через полгорода, значит уровень школы рядом с домом не устраивает. Сельская школа точно лучше не будет. В результате придется ездить 40-60 км до города, а потом и через полгорода. Зарабатывать тоже, скорее всего, придется в городе.
Природа то будет, но времени кайфовать не останется.
Побег из города - хороший вариант для пенсионера или человека, доход которого не привязан к рабочему месту, с поправкой на уровень сервиса и доступность медицины.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9268
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21723 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 11:23

Зауважу, що скопіював я текст не свій власний, а іншої людини. Яку навіть не знаю.


Цікавий допис пана Сибарит - я трохи далі дам коментар.

Спочатку скажу, що вчора говорив з приятелем з того міста, де живе Льолік-алкаш.
Людина працює багато років в Міськводоканалі, має квартиру на житловому масиві «Тополя» (я не дуже знаю, то цікава місцевість чи ні) - і раптом в розмові сказав, що за останні 4 роки був власній квартирі 1 (один) раз!

Виявилося, що ще 18 років тому купив хату в селі - якраз да 18 км до міста.
Ось там із жінкою і проживає.
Так ось і він, і дінка працюють і їздять на роботу із села.
Тобто свого роду тенденція, на яку звернув увагу дописувач на «київській гілці».
А я скопіював тому що прямо допис своєчасно зʼявився…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11716
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4122 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 11:53

  Сибарит написав:Человек из человейника вряд ли сможет себя прокормить каким-то сельским хозяйством. По крайней мере на таком уровне, чтобы сохранить привычный комфорт. Вряд ли устроит жизнь в сельской хате, а построить комфортный дом стоит дороже, чем ячейка в человейнике.
Со школой все еще печальнее. Если приходится возить детей через полгорода, значит уровень школы рядом с домом не устраивает. Сельская школа точно лучше не будет. В результате придется ездить 40-60 км до города, а потом и через полгорода. Зарабатывать тоже, скорее всего, придется в городе.
Природа то будет, но времени кайфовать не останется.
Побег из города - хороший вариант для пенсионера или человека, доход которого не привязан к рабочему месту, с поправкой на уровень сервиса и доступность медицины.


Як завжди у пана Сибарит самі цікаві думки та роздуми.
Світ багатогранний. Його роздуми правильні і цікаві.
Ось нижче текст на тему «Еміграція, заробітчанство»

News from France.

Моя оселя у Франції розташована на околиці старовинного містечка, де ж два палаци 17…19 сторіччя (один зараз продається за 1,5 мільйона євро, житловий, але потребує значного ремонту будівель та головне - парку, який заріс так, що палацу не видно. Другий викупили, житловий, проводять рестараційно-відновлювальні роботи), залишки жіночого монастиря 13-го сторіччя, та на відстані в 5 км один діючий житловий палац справжнього маркіза (відвідати можна тільки один раз на рік - у вересні), і дві церкви християнського «романського періоду».
До комплекса величезних магазинів, супермаркетів, станцій ТО та АЗС - 18 км майже лісової дороги з дозволеною швидкістю 80 км/год.

Саме цікаве, це саме моя вулиця.
Праворуч - величезний маєток колишнього мера міста, він був мером 19 років. Тепер має комплекс камʼяних будинків, власні гектари лісу, чудовий парк та головне - це пасовиська для коней. Коні в нього ті, на яких вчаться люди їздити по полях та ланах. Я все це бачу з вікна своєї веранди. Три рази на день приїжджають фахівці на авто - годують тих коней, бо сам він їх не годує.
Раз на 10 днів приїжджає робітник, який косить газони на тиж ланах, де будуть гуляти клієнти на конях.
Як бачите, і так можна жити.

Ще цікавіше - сусід ліворуч.
Книгу хочеться написати.
Йому 35 років, одружений, двоє синочків. Жінка працює в лікарні - в лабораторії.
Він справжній професійний фермер, а такий працьовитий, що має у місцевих назву «Скажений».
Він ще не мешкає в своєму новому двоповерховому будинку сучасної архітектури, будинок ще не закінчено: перед Новим роком всередині робив стяжку, зовні - доріжки і всяке інше.
На стінах будинка вже висять зовнішні блоки кондиціонерів. Під справжньою черепицею, вікна із ставнями (місцевий стиль: всі вікна квартир в будинках мають ставні, які закривають на піч). Все це красивого фарбування в одному стилі.
Цікава територія маєтку: ніяких городів щ картоплею та колорадськими жуками: газони, кулі та декоративні дерева в тому числі оливи та інжир.
Сам ще живе в іншому місці, точно не знаю де, але неподалік.
Зазвичай працює сам - в нього купа техніки всілякої, обслуговує поля в цьому регіоні.
Скупив десятки гектарів - кукурудза, соняшник, пшениця та соя.
Ніколи раніше такого не бачив: всі поля в нього обладнані системою поливу.
Соняшник влітку поливає майже цілодобово.
Ще цікаво: нижче наших будинків протікає невелика річка. Можливо, трохи нагадує нашу річку Оріль. У вихідні на березі сидять рибалки.
З неї той хлопець проклав водовід на вершину пагорба - там штучне озеро. Він туди закачую воду а потім та вода використовується для поливу ланів.
Я весь час дивуюся, як розумно все зроблено.
Шикарний технологічний сільськогосподарський процес.
Двоє хлопчиків ходять в місцеву школу.
Теж цікаво: шкіл тут три в різних будинках - в залежності від класу навчання.
Ну наприклад 1-4 клас вчаться в одному місці, в одному будинку, а інші класи - в іншій будівлі, в іншому місці: привозять або шкільні автобуси, або батьки.
Школярі в школі з 07:30 до 18:00. Все безкоштовно, в тому числі -,крім вчителів - мінімум два вихователя на кожні 25 учнів, які «підхватують» дітей під час перерв між уроками - а перерви по 1,5…2 години.

Цікаво, що школярів та вчителів кормлять обідом да рахунок мерії.
Ще цікаво: влітку, коли батько працює на полях, два його сина (мабуть 6 та 9 років) часто перебувають в кабіні трактора чи комбайну.
Це дуже зворушливо…

Ну ось і так можна жити…

P.S. Можливо, Льолік-алкаш, який вперся на цю гілку, до якої він не мав та не має відношення, і якого в шию виштовхали з «київської гілки» - а зараз линдає тут - він із славетного працьовитого Дніпра - але скажу правду: написано в Римі. Після того, як прокинувся після вчорашньої прогулянки вечірнім Римом та вечері в ресторані з нашими українцями української діаспори.
І в Римі люди живуть… на вулицях вчора два рази чув саме українську мову…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11716
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4122 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 14:11

  akurt написав:Скопіював з «київської гілки».
Не буду коментувати.
Ера «плінтусів прихованого монтажу», «модних МОПів» та сусального золота на стінах пройшла…
  smdtranz написав:
так то если разобраться, нафиг вообще жить в большом городе? толкаться с такими же в пробках на унылых дорогах и в метро? жить в человейнике, вокруг которого гаражи и заброшки? нюхать бесконечные выхлопы и сажу от корчей? возить детей в школу через полгорода?
бежать быстрее других, чтобы за полжизни накопить на ячейку в сотне таких же?
ну тут конечно каждому свое
может конечно формат жить в 40-60 км от города и ездить туда иногда с семьей за покупками и развлечениями, а остальное время кайфовать на природе, не так уж и плох, если есть такая возможность. заниматься каким то сельским хозяйством и тд

Так зазвичай розмірковують ті, хто ніколи так не жив та не "кайфував".
airmax78
 
Повідомлень: 42995
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5356 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 14:59

Дякую да високу оцінку моїх дописів.
Написано той текст в центрі Рима після того, як прокинувся та випив філіжанку кави.
Дякую.
Я розумію, в якому вакуумі часто живуть люди.
Можливо, саме тому пишуть на цьому форумі дурниці та невірні висновки різного ґатунку.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11716
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4122 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 22:08

Еміграція, заробітчанство

News from Italy

Можливо, комусь пригодиться для вибору спеціальності для дитини.
Я зараз перебуваю в Римі. Для входу в собор Святого Петра була довжелезна черга і зовсім випадково вийшло, що за мною в черзі стояло подружжя азіатів (я подумав, що японці), і зовсім випадково той азіат ледве не впав (черга розділялася на три потоки і так випадково сталося).
Я його практично врятував від падіння і тому трохи поспілкувалися.
Він з Кореї. Тут перше що було цікаво: він не говорив «з ПІВДЕННОІ КОРЕЇ», він сказав саме так: з Кореї, тобто комуністична для них не існує і не згадують.
Ми говорили англійською.
Так ось: виявилося, що він програміст. Computer science.
Я знаю, на цій гілці цю спеціальність ховали не один раз. Проклинали не один раз.
Але ось така правда: «Є така професія!»
І вона дозволяє людині з жінкою мандрувати із Сеула до Риму у відпустку.

В них одна дитина - синочок, якому 14 років - показували фото.
Ще з цікавого: жінка його вчитель в школі.
Виглядали на вік не більше 35 років. Але то азіати - нам важко вгадати вік - мабусь все ж таки їм по 40.
Обмінялися e-mail.
Ну ось і думайте, на кого буде вчитися ваша дитина.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11716
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4122 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 23:17

https://glavnoe.in.ua/news/hovaly-zoloto-na-miljony-v-shkarpetkah-ta-molytovnyku-mytnyky-zupynyly-dvoh-ukrayinok-na-kordoni-z-rumuniyeyu

Громадяни,а кто в курсе,за что вжарили вторую? Вот эту?

"Під час митного контролю серед особистих речей громадянки, яка також прямувала до Румунії, виявили 10 золотих ланцюжків загальною вагою 36 грамів. Вироби були поміщені в поліетиленовий пакет та приховані в молитовнику серед особистих речей."

Я выезжал,на тушке открыто (летняя одежда) болтался жгут,браслет и кольцо, суммарно грамм 120 примерно.
Не декларировал, документов не имел, все ровно было.
В чем прикол, ей надо было одеть на себя эти цепочки и прокатило бы как "личное украшение"?
36 грамм,это же слезы, в чем прикол?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 04:51

И золоті зуби


на тушке открыто (летняя одежда) болтался жгут,браслет и кольцо, суммарно грамм 120 примерно.


Колись ця персона розказувала про позьорство і що кому треба доказувати.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17659
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2561 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 06:10

  Господар Вельзевула написав:https://glavnoe.in.ua/news/hovaly-zoloto-na-miljony-v-shkarpetkah-ta-molytovnyku-mytnyky-zupynyly-dvoh-ukrayinok-na-kordoni-z-rumuniyeyu

Громадяни,а кто в курсе,за что вжарили вторую? Вот эту?

"Під час митного контролю серед особистих речей громадянки, яка також прямувала до Румунії, виявили 10 золотих ланцюжків загальною вагою 36 грамів. Вироби були поміщені в поліетиленовий пакет та приховані в молитовнику серед особистих речей."

Я выезжал,на тушке открыто (летняя одежда) болтался жгут,браслет и кольцо, суммарно грамм 120 примерно.
Не декларировал, документов не имел, все ровно было.
В чем прикол, ей надо было одеть на себя эти цепочки и прокатило бы как "личное украшение"?
36 грамм,это же слезы, в чем прикол?

400 грам золота не смочь нормально спрятаить, это тоже нужно было уметь. Четыре маленьких пластинки. Хотя почему тамодентки в обувь к ним полезли не понятно. Или палевно вели себя как - то, или заложил кто.
Bolt
 
Повідомлень: 3820
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 08:36

Bolt

Или палевно вели себя как - то, или заложил кто.


Потяг Київ- Хельм (або Варшава) перевіряється пробігом митника по коридору. (Паспорти збирають , то інша тема і інші обовʼязки прикордонника)
Собакен може пройти понюхати зброю/вибухівку/наркотики. Все!! Ніхто не перевіряє ніякі сумки . Яка проблема провезти те золото в Європу?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17659
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2561 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
  #<1 ... 3136313731383139
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.