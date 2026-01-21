Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Потяг Київ- Хельм (або Варшава) перевіряється пробігом митника по коридору. (Паспорти збирають , то інша тема і інші обовʼязки прикордонника) Собакен може пройти понюхати зброю/вибухівку/наркотики. Все!! Ніхто не перевіряє ніякі сумки . Яка проблема провезти те золото в Європу?
Там максимум місяць тому була новина, що на тому ж переході валюту вилучили, щось коло 40 тис. дол чи євро. Не така. вже велика сума. То воно вже зовсім неадекватно мали поводитись, щоб їх на особистий взяли. Золото має густину майже вдвічі більшу ніж залізо.Тож по об"єму зовсім мало. Я коли до Польщі сигарети возив то тільки в канапки 4 пачки никав, ще 4 не буду писати куда. 🤪 Дехто з наших в черевикі теж чотири пачки никав. Що цікаво вони навіть сильно не посплющувались. Я раз навіть взав банки з пивом, аккуратно шприцы викачав з них вміст і назад залив спірт.Так проніс зо два літра. Але оскільки з тим було довго мурижитись більше так не носив. Наші баби просто брали і заливали спірт в чорні сміттєві пакети і сховали під одяг.митнтх мауає в одному місці, а спірт перетікаж в інше. Тож новина, що баба нем змогла сховати 36 грам ланцюжків крім фейспалму нічого не викликає. Хіба, як тут з 24.00 https://youtu.be/oCKY46A5Zxk?si=QGVijgSg81HdwEeC
Вже майже 10 років на цьому на цьому форумі деякі дописувачі тикають в мене палицею за те, що я винен в тому, що буцім-то в Анталії мешкає росіянців з гнилих болот більше, ніж у тих українських містах, де вони живуть. Звісно це суттєве перебільшення, бо всьому світові відомо, де концентрація зрадників та путінських агентів найбільше. Просто вони їх не помічають. Буває…
Але зараз про Італію. Такоі кількості чорношкірих та арабів я давно ніде не зустрічав у світі, як в Римі. І це не туристи. Це справжні римляни? Це нащадки великих Цезарів та відомих Римських - прости мене, грішного - пап? Як вони всі сюди попали? Чорношкірі, високі та стрункі, правда немає на бороді ямки. Зайшов в магазин пива купити на вечір - продавець чорношкірий високий та стрункий. Дуже привітний. Зайшов в піцерію купити на вечір італійську піцу: власник піци азіат, а за прилавком її готував - араб. Ідеш по вулиці: Fata Morgana: три стаканчики, вгадай, де мʼячик. Кінець 90-х років в Україні… Араби. Ідеш до Ватікану: високий та стрункий чорношкірий пропонує купити Power Bank або ще якусь забавку. За руки смикає. Так набридли, що жінка - тільки для того, щоби не пристава - сказала “Ukraine” - миттєво пролунало : «Слава Україні!». Я аж перечепився…
Слава Богу, у римських студентів зараз канікули - їх водять групами та класами по музеях - то дійсно саме такі люди, Хомо Сапієнси, як на античних статуях: білі-білісінькі. Гарно хлопці виглядають. На відміну від статуй - оголених зовсім - одягнені. Правда хто як, в основному чомусь в розтягнутих сірого кольору спортивних штанях - але в принципі - «нормальні». Неймовірно красиві учениці та студентки. Реально. Аби не вони, то подумав би, що я в Марокко, або в Єгипті, або в Індії, або в Еміратах…
Приємне враження справила жандармерія: вони тут на кожному кроці. А якщо державна установа або Посольство - солдати чудово екіпіровані в з такими автоматами спереду, що я і в кіно таких автоматів не бачив. Реально круто. І весь час - це помітно - «на поготові»! Ось серед поліції та солдат були тільки італійці. Знову як античні статуї. Тільки молоді, а не якісь там імператори Клавдії…
Тому з великою насолодою завтра вдень повертаюся у Францію. В Гасконію…
Цікавий факт: агенція Numbeo сьогодні оприлюднила TOP-25 найдорожчих для прожиття міст. Так ви знаєте, жоден із французьких міст в цей сумний список НЕ ПОПАВ!!! Там так: Zurich, Switzerland 118.5 Geneva, Switzerland 116.5 Basel, Switzerland 112.4 Lausanne, Switzerland 111.5 Lugano, Switzerland 110.1 Bern, Switzerland 110.0 New York, NY, United States 100.0 Reykjavik, Iceland 98.9 Honolulu, HI, United States 98.2 San Francisco, CA, United States 97.6 Tel Aviv-Yafo, Israel 91.4 Seattle, WA, United States 90.3 Oslo, Norway 90.2 Singapore, Singapore 87.7 London, United Kingdom 87.5 Washington, DC, United States 87.3 San Jose, CA, United States 86.4 Boston, MA, United States 86.2 Charleston, SC, United States 86.0 Copenhagen, Denmark 85.7 Bergen, Norway 85.6 Oakland, CA, United States 85.2 Trondheim, Norway 84.9 Ramat Gan, Israel 83.7 Berkeley, CA, United States 83,5. З цих 25 міст я особисто не тільки бував, а і досить довго проживав в десяти. Трохи здивувало місце Charleston (North Carolina), не помітив там нічого дорогого… Це зараз одна із «столиць» української еміграції в США…