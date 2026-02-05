хіба то роми осіли на зиму
Додано: Сер 04 лют, 2026 19:35
може
хіба то роми осіли на зиму
Додано: Сер 04 лют, 2026 19:36
аптека
а що в аптеку беруть продавиць без медосвіти в неньці?
як можна від зепе 215-250 доларів навідкладати на навчання (і ще проживання теж) в медвузі в неньці років зо 5++?
невже то диплоновані шудрихи понаїхали
Додано: Сер 04 лют, 2026 19:42
Часта історія це коли на навчання скидається вся велика родина: брати, кузени, дядьки і т.д., а потім спеціаліст повертає борг.
Та і в лікаря зарплата повище буде: 500$ офіційно і ще мінімум стільки в конверті...
P.S. Вартість навчання 3.5-4k$ в рік., тобто 300$ в місяць
Додано: Сер 04 лют, 2026 21:33
Цікава арифметика виходить… наче цифри не сходяться…
За офіційними даними з одного з університетів в Ужгороді всі іноземні студенти - а то Індія, Пакистан і так далі - всі 1500 студентів (а це реально 10% від всього контингенту) за 2025 рік сплатили університету 90 мільйонів гривень, тобто кожен студент сплатив на рахунок університету по 66 000 гривень або приблизно по 1500$ за рік.
Мабуть, неофіційно - названа вами сума.
Додано: Сер 04 лют, 2026 21:38
Додано: Сер 04 лют, 2026 21:41
Ну тоді ше цікавіше, бо названа мною сума в 90 мільйонів гривень лунала у звіті ректора того університету перед оголошенням про майбутню ліквідацію/реорганіщацію.
Цифру в 1500 іноземних студентів навели вище ви.
Додано: Сер 04 лют, 2026 21:54
akurt
знайшов тільки звіт за 2024 рік.
І війна суттєво зменшила кількість іноземних студентів медиків:
2021 - 1599
2022 - 1455
2023 - 934
2024 - 272
за 2025 - 2026 даних не маю, але студентів значно більше. 1500 я взяв із кількості активних корпоративних акаунтів. Можливо частина із них просто у "відпустці"
громадяни Індії всього 55% студентів
Додано: Сер 04 лют, 2026 22:30
Ну тепер арифметика «бʼється» правильно, все сходиться.
Сподіваюсь, в Закарпатті надають індійцям якісну медичну освіту.
Я мав щастя/нагоду спілкуватися в госпіталі в Індії з лікарнями.
Правда, які закінчили університет у Великій Британії.
Моя жінка захворіла на запалення Середнього вуха - перекупалася в океані - сильний біль- сіли в таксі та прибули в госпіталь - я таких нiколи не бачив раніше - це три хмарочоси. Реально поруч були - як мені здалося - 3 хмарочоси. На півдні Індії.
Відділ роботи з іноземцями - миттєво - талончик на прийом - лікар "Вухо-горло-ніс".
Так ось була купа цікавого:
- досить швидко запросили в кабінет. Там були дві (!) асистентки лікаря - в уніформі госпіталю: куртка та штанці зеленого кольору.
- потім вийшла лікар - ось тут було дівно - в індійському національному вбранні - сарі - там десь 5,5 метра тканини намотано та тіло - але головне - то її бейдж - "доктор медицини", університет у Великій Британії. Без жартів.
Лікар спитала: англійською говорите?
- Yes!
- Well then tell me what the complaints are about and what happened...
Лікування було якісним - через 3...4 доби все пройшло.
Додано: Чет 05 лют, 2026 00:53
Додано: Чет 05 лют, 2026 01:56
1. Насчет сегодняшнего экономического положения США в мире из-за некогда имеющего место быть рабовладения - бред. СЩА получили возможность стать экономической сверхдержавой исключительно за счет перераспределения геополитических и финансовых сфер влияния по результатам 2-й МВ.
Так-же 2МВ дала возможность США окончательно перебороть остаточные явления Великой депрессии. В разных источниках по-разному, но зачастую именно 1946 год упоминается как последний год Великой депрессии.
То есть, ДО 2МВ США не то, что не были финансовым лидером мира, а были в полной финансовой ж0)пе.
И реально люди голодали и были случаи каннибализма.
Ни о каком рабстве к тому моменту уже давно не шлось.
При этом у США были менее стабильные времена и более стабильные и даже очень благополучные. В то время как в частях остального мира все было более сглаженно.
Так что если и есть в нынешней ситуации что-то за счет рабовладения, то это менее процента, а скорей менее.
Если поинтересоваться историей, то европейские колонии эксплуатировали рабский труд ничем не менее, а скорей даже более чем США. Просто это было несколько раньше на пару столетий.
Что Британская что Испанская что Португальская короны отнюдь не гнушались от эксплуатации рабов. Да фактически вся история человечества была построена на рабском труде, начиная с того момента, когда люди стали не только охотиться и собирать коренья, а и воевать.
2. Насчет "изысканности" продуктовой корзины француза и американца можно спорить разве что о кулинарных традициях, а не о финансовых возможностях.
Во-первых, все-таки США - более бывшая колония Великобритании, хоть и частично французская (но в гораздо меньшей мере), и поэтому в истоках американской кухни лежит британская идеология кулинарии. А между британской и французской кулинариями лежит огромная пропасть в идеологическом плане. Чем-то может сродни разнице между японской и китайской кухнями. Это выражается во всем, даже в сервировке стола. Скажем, в классической британской сервировке не предусмотрена скатерть и приборы кладутся на тарелку, а в классической французской на скатерть. Француская кухня изначально по духу более изысканная и направлена на то, чтобы максимально раскрыть мастерство шефа в изменении первоначального вкуса продуктов. В британской кулинарии идеология в сохранении исходного продукта.
Собственно, американские кулинарные традиции базируются более на британских, нежели на французских.
К примеру, такой американский кулинарный фетиш как биф стейк на гриле. Простое блюдо, хоть и требующее некоторого мастерства, чтобы не пересушить мясо. С минимумом приправ и очень скудным набором довольно примитивных соусов.
А соусы во франзцуской кулинарии - это отдельный вид искусства, чего нельзя сказать о британской или американской, где им придается куда меньшее значение.
Ну и я уж не говорю о значении плейтинга в британско-американской традиции и французской. Это две большие разницы.
Так что при ближайшем рассмотрении, бедным и несчастным американцам оказалось совершенно невдомек, что они такие обделенные в еде по сравнении с французами.
3. Насчет "и то и то - МММ" - не совсем согласен. Если насчет битка я еше могу согласиться, то насчет акций - нет.
Да, можно купить мусорные стоки и поиметь ничего за свои деньги.
Но можно купить индекс. Например СП500, это будет корзина из 500 компаний, входящих в индекс. И если какая-то из них перестанет существовать, то просто вместо нее в индекс включат другую. В этот индекс могут войти только компании с капитализацией в 20 млрд и выше. Причем из абсолютно разных секторов экономики.
И Фин и страховые и медицина и технологические и пром и тд.
Если СП500 постигнет судьба МММ, то это будет означать только то, что США фсЁ.
А пока что (хоть есть признаки, что скоро может стать не так) если США будет фсЁ, то и остальному миру будет фсЁ. Но времена не выбирают. Живем в то время, в которое пришлось.
