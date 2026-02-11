Закарпаття начебто безпечний регіон,
решти України це не дуже стосується.
Додано: Сер 11 лют, 2026 22:36
Додано: Чет 12 лют, 2026 04:57
Да, Вы правы, это разные сценарии - покупка для себя и под аренду.
Под аренду, как одна из составляющих инвестпортфеля - вполне может быть, как консервативный актив, но делать это надо с калькулятором в руках, а не наобум.
В плане разделения апартменты и сингл фэмэли хауз - тоже могу согласиться, но и там другие риски.
Например, как Вы упомянули, кровля. Она в основном из битумной черепицы.
И в зависимости от качества и климата ее ремонт и/или замена требуется раз в определенное количество лет.
И в зависимости от штатат и каунти могут действовать свои регулейшнз на руфинг.
Так, кое где, возможно, можно заменить/отремонтировать кровлю самому, где-то можно сделать локальный маленький ремонт, а где-то это нельзя делать самому, а надо нанимать руферов. С лицензиями и страховками.
Например, когда-то слышал о локальном ремонте, который занял около 3-х часов двумя людьми, было уплачено, ЕМНИП, около 6 куе.
Как я уже упоминал, мои знакомые каждую весну делают спринг клининг. Обычно платят 4 куе за полдня работы.
Кое где от этого нельзя отвязаться по местным кодам или по НОА.
В своем доме нет обязаловки, если это не НОА,но есть налоги.
И они вполне могут быть сопоставимы с мейнтаненс квартиры.
Мои знакомые платили пару лет назад 14 куе в год, а в 2014 еще было 11 куе в год, каждый год повышается праперти такс.
Где-то это больше, где-тто меньше, и очень немного где его нет.
Но там где его нет, там не очень комфортно и безопасно жить. Местные школы также финансируются из именно проперти такс.
Если-же кто-то узнает, что в доме с детьми течет крыша и подставляются тазики или владельцы дома не могут обеспечить нормативную температуру (в НЙ это регулирует и контролирует Департмент оф презервейшн), то вполне могут настучать в ювенальные органы и тогда может дойти до лишения родительских прав.
Так что не так просто отсидеться с текущей крышей или неработающим отоплением.
А еще страховки... в последние годы они выросли везде. Но в некоторых штатах они выросли неимоверно. Например, во Флориде они выросли более чем в 3 раза и достигают 1+куе в месяц. Помимо всех остальных платежей.
И это в традиционно небогатом штате, который только во время пандемии "выстрелил" ценами, которые сейчас сдуваются.
Вот, "отличное" приобретение. Купить в штате, где мало работы, где она не очень хорошо оплачивается, где 1 куе в месяц на страховку, да, там ниже праперти таксы, чем в НДж, но вполне может быть 1-5 куе в год, расходы на ремонт примерно одинаковые везде.
И "для себя" - это эмоциональная покупка, которая имеет право быть, если она апрувана калькулятором и жизненным сценарием.
Кстати!
Вот мои друзья только в НЙ переезжали 8 (!) раз за, кажется, 12 лет.
Потом жили и в Вирджинии и в Джоржии и в Вашингтон стейт и в Колорадо.
За еще лет 10. Причем и в Вирджинии и в Вашингтоне они переезжали внутри штата.
Каждый раз платить расходы, связанные с куплей-продажей?
В 2020 они купили в Вашингтоне, но сейчас стоит вопрос о переезде в другой штат. Прошло 5 лет. И надо продавать дом?
Есть другой сценарий для таких бродяг - арендовать.
А на пенсии купить дом/апартмент в комюнити 55+. Для тех, кому 55 лет и старше.
Как правило, это отличное по местным меркам жилье с низким мейнтаненсом и НОА.
И стоит такое жилье намного меньше.
Скажем, несколько лет назад мне попадался вариант в НДж, городок Роузленд (ЕМНИП), юнит типа таунхома за 119 куе.
В Берген каунти такого типа было что-то около 250 куе.
Знакомый купил во Флориде, в городе Бока-Ратон за 150 куе, но это апартмент.
Чем не вариант? Пока ты работаешь и мигрируещь за работой или за хорошими школами для детей - арендуешь, сундучищь деньги на СД и/или брокерских счетах в акциях, даже можно на пенсионном счете (покупка первой недвиги разрешает без пеналти использовать деньги с пенсионного аккаунта).
А когда уже выходишь на пенсию, а дети становятся самостоятельными и могут жить отдельно (хоть в другом штате), покупаешь 55+ за гораздо меньшие деньги, но не жертвую качеством жизни (зачастую такие комплексы или комьюнити имеют гораздо более комфортные условия проживания -бассейны, спортплощадки, паркинги, места совместного времяпрепровождения, обычно обслуживающий персонал, а также за небольшой мейнтаненс (150-300 долларов в месяц) будет включен мелкий ремонт).
Как такой сценарий?
Додано: Чет 12 лют, 2026 05:07
Так уже ответил, кажется СТрайкеру.
И про деньги и про коммуналку(мейнтаненс).
Если в том ответе что-то не понятно - спрашивайте.
Додано: Чет 12 лют, 2026 05:21
Дом там сложно снять, я интересовался.
Почти нет предложений.
Иногда проскакивало 4-5 куе.
Был вариант снять отдельный юнит в частном доме (отдельный вход в часть дома, с 1 санузлом, кухней, 2 спальни, ливинг рум и часть двора) 2 куе.
Это конкретно в том городке, где живут наши знакомые. Мы рассматривали вариант переезда ради школы. В соседних городках школы хуже и аренда немного ниже, хотя в остальном качество жизни не сильно отличается. Кроме местного "гетто" - городок Патерсон. Там жесть.
Можете открыть Зиллоу, Берген Каунти, НДж и посмотреть.
И покупку и, если что-то есть, аренду.
Кстати, это конечно трудно использовать для анализа, по Ю4Ю приехала знакома жены. Поселилась в том-же городке. Кажется платила 1600 за юнит в бейсменте частного дома. Подробностей не знаю.
