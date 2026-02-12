Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3169317031713172 Додано: Чет 12 лют, 2026 14:18 rjkz написав: Знакомый купил во Флориде, в городе Бока-Ратон за 150 куе, но это апартмент.

Чем не вариант? Пока ты работаешь и мигрируещь за работой или за хорошими школами для детей - арендуешь, сундучищь деньги на СД и/или брокерских счетах в акциях, даже можно на пенсионном счете (покупка первой недвиги разрешает без пеналти использовать деньги с пенсионного аккаунта).

А когда уже выходишь на пенсию, а дети становятся самостоятельными и могут жить отдельно (хоть в другом штате), покупаешь 55+ за гораздо меньшие деньги, но не жертвую качеством жизни (зачастую такие комплексы или комьюнити имеют гораздо более комфортные условия проживания -бассейны, спортплощадки, паркинги, места совместного времяпрепровождения, обычно обслуживающий персонал, а также за небольшой мейнтаненс (150-300 долларов в месяц) будет включен мелкий ремонт).

Как такое чудо возможно? Лучшее ВСЁ и при этом существенно более низкая цена и покупки и содержания.

Виходить, що цей бізнес - лендлордів - буде жити вічно.

Важкі часи війни внесли корективи, коли люди мають суперприбутки.

Говорив з давньою знайомою: колись мешкала в Туреччині на березі Середземного моря, орендувала.

Поїхала провідати подругу в Німеччині - та мешкає на кордоні з Люксембургом - та там щ дочкою і залишилася.

А чого не залишитися?

Довірливі німці видали безкоштовно непогану квартиру, сплачує тільки за комуналку, десь 150€ на місяць.

Довірливі німці видають щомісяця непогані гроші.

Свою 1-к квартиру в Києві здає довірливим українцям.

З довірливим чоловіком - батьком дочки - розлучилася.

Чем не вариант? Пока ты работаешь и мигрируещь за работой или за хорошими школами для детей - арендуешь, сундучищь деньги на СД и/или брокерских счетах в акциях, даже можно на пенсионном счете (покупка первой недвиги разрешает без пеналти использовать деньги с пенсионного аккаунта).

А когда уже выходишь на пенсию, а дети становятся самостоятельными и могут жить отдельно (хоть в другом штате), покупаешь 55+ за гораздо меньшие деньги, но не жертвую качеством жизни (зачастую такие комплексы или комьюнити имеют гораздо более комфортные условия проживания -бассейны, спортплощадки, паркинги, места совместного времяпрепровождения, обычно обслуживающий персонал, а также за небольшой мейнтаненс (150-300 долларов в месяц) будет включен мелкий ремонт).

Мене на підпитку в ту компанію приплюсовали? Я до тих дописів не мав і не маю ніякого відношення.

Кидайте пити бормотуху.

Сьогодні Міжнародний день Гасконських вин - я відкоркував Menard Ami Gascon Rouge 2022 року.

Рекомендую: менше і вітру в голові буде, і дурнуватих суджень.

Кидайте пити бормотуху.

Сьогодні Міжнародний день Гасконських вин - я відкоркував Menard Ami Gascon Rouge 2022 року.

Дякую!

Повідомлень: 4679 З нами з: 23.05.14 Подякував: 647 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лют, 2026 16:15 Ну так відреагуйте своє дурнувате повідомлення, де ви до іншої компанії мене приплели.

Ще маєте можливість відредагувати.

Щоби люди не сміялися.

Внизу допису натискаєте кнопку «Редагування».

Вірю: у вас повинно получитися.

