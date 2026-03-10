Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3203320432053206> Додано: Вів 10 бер, 2026 09:48 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Там математика була така:

- жив в оренді, сплачуючи 1300$ на місяць; квартира 2-bedroom площею в 90 кв.м.

- жив в оренді, сплачуючи 1300$ на місяць; квартира 2-bedroom площею в 90 кв.м.

- живе у власному, сплачуючи 1600$ на місяць. 2-о поверховий будинок площею в 160 кв.м з власною земельною ділянкою.

1. Яка різниця в локаціях? Бо думаю там зарита велика собака.

2. Сплачує за власне 1600$ на місяць - звучить гарно, але перші 5 років він за власне сплачує з цих 1600$ тільки 300$ на місяць, інше йде дяді з банку.

3. Щось Ви пропустили історію про власний внесок.

1. Яка різниця в локаціях? Бо думаю там зарита велика собака.

2. Сплачує за власне 1600$ на місяць - звучить гарно, але перші 5 років він за власне сплачує з цих 1600$ тільки 300$ на місяць, інше йде дяді з банку.

3. Щось Ви пропустили історію про власний внесок.

4. Чи враховуються в 1600$ на місяць - TAX на пропеті, поточні ремонти, амортизація жовтіючих плінтусів?

BIGor

Повідомлень: 10524 З нами з: 19.09.10

Додано: Вів 10 бер, 2026 09:58

- жив в оренді, сплачуючи 1300$ на місяць; квартира 2-bedroom площею в 90 кв.м.

- живе у власному, сплачуючи 1600$ на місяць. 2-о поверховий будинок площею в 160 кв.м з власною земельною ділянкою. Там математика була така:- жив в оренді, сплачуючи 1300$ на місяць; квартира 2-bedroom площею в 90 кв.м.- живе у власному, сплачуючи 1600$ на місяць. 2-о поверховий будинок площею в 160 кв.м з власною земельною ділянкою.

1. Яка різниця в локаціях? Бо думаю там зарита велика собака.

2. Сплачує за власне 1600$ на місяць - звучить гарно, але перші 5 років він за власне сплачує з цих 1600$ тільки 300$ на місяць, інше йде дяді з банку.

3. Щось Ви пропустили історію про власний внесок.

4. Чи враховуються в 1600$ на місяць - TAX на пропеті, поточні ремонти, амортизація жовтіючих плінтусів? 1. Яка різниця в локаціях? Бо думаю там зарита велика собака.2. Сплачує за власне 1600$ на місяць - звучить гарно, але перші 5 років він за власне сплачує з цих 1600$ тільки 300$ на місяць, інше йде дяді з банку.3. Щось Ви пропустили історію про власний внесок.4. Чи враховуються в 1600$ на місяць - TAX на пропеті, поточні ремонти, амортизація жовтіючих плінтусів?

Мы так озабочены тем, чтобы на нас никто не заработал, что готовы отказывать себе во всем. С точки зрения планирования собственного бюджета, важно, сколько нужно платить. Как дальше распределяются деньги, не особо и важно. Человек знает, что переплачивая $300, он получает жилье в 2 раза больше и соседей в несколько раз дальше. Этого достаточно.



Мы так озабочены тем, чтобы на нас никто не заработал, что готовы отказывать себе во всем. С точки зрения планирования собственного бюджета, важно, сколько нужно платить. Как дальше распределяются деньги, не особо и важно. Человек знает, что переплачивая $300, он получает жилье в 2 раза больше и соседей в несколько раз дальше. Этого достаточно.

Желтеющие плинтусы в США мало кого волнуют, они не делают из ремонта культа. Они даже не разуваются, когда заходят в дом!

Сибарит

Додано: Вів 10 бер, 2026 10:29

- жив в оренді, сплачуючи 1300$ на місяць; квартира 2-bedroom площею в 90 кв.м.

- живе у власному, сплачуючи 1600$ на місяць. 2-о поверховий будинок площею в 160 кв.м з власною земельною ділянкою. Там математика була така:- жив в оренді, сплачуючи 1300$ на місяць; квартира 2-bedroom площею в 90 кв.м.- живе у власному, сплачуючи 1600$ на місяць. 2-о поверховий будинок площею в 160 кв.м з власною земельною ділянкою.

1. Яка різниця в локаціях? Бо думаю там зарита велика собака.

2. Сплачує за власне 1600$ на місяць - звучить гарно, але перші 5 років він за власне сплачує з цих 1600$ тільки 300$ на місяць, інше йде дяді з банку.

3. Щось Ви пропустили історію про власний внесок.

4. Чи враховуються в 1600$ на місяць - TAX на пропеті, поточні ремонти, амортизація жовтіючих плінтусів? 1. Яка різниця в локаціях? Бо думаю там зарита велика собака.2. Сплачує за власне 1600$ на місяць - звучить гарно, але перші 5 років він за власне сплачує з цих 1600$ тільки 300$ на місяць, інше йде дяді з банку.3. Щось Ви пропустили історію про власний внесок.4. Чи враховуються в 1600$ на місяць - TAX на пропеті, поточні ремонти, амортизація жовтіючих плінтусів?



1. Різниці в локація з немає.

Можете порівняти:

а) будинок, де орендували житло: https://maps.app.goo.gl/ns25YKDC6oCnDMcT7?g_st=ic

б) там, де купили житло: https://maps.app.goo.gl/ySi62Ycgpp5LSnHk8?g_st=ic

в) там де працювали в працюють: https://maps.app.goo.gl/9Bo1mkkXtWJHBdnh7?g_st=ic

Із локації 1 до локації 3 на авто 20…25 хвилин.



2. Куди реально йдуть 300$ вже нікого не повинно інтересувати, бо вони йдуть на власне житло.

Інакше вони б нікуди не йшли, але і власного житла не було б.

І ще цікаве питання: якщо людина в Україні за готівкові 245 000$ купила хатинку, то її цікавить чи не цікавить, куди саме ідуть гроші з того мішка із 2 450 купюр по 100$?



3. Цифра власного внеску була мною точно вказана в моєму дописі «по свіжих слідах» - на цьому форумі десь в січні. По памʼяті: 20% від ціни будинка тобто 69 000$. Якщо знайду свої дописи / напишу більш точно. Для довідки: чоловік та жінка працюють в одному місці, у кожного ларпоатнч орієнтовно 69 000$ в рік.



Що саме враховуються в 1600$ я здається і січні писав.



Вишеньки на тортику:

Вишенькa 1. За даними сайту Reddit (торгівля нерухомістю) термін експозиції обʼєктів складає 2 (два) тижня (тиждень - від слова «тиждень»).

Вишенька 2. Сам вчора перерив - граючись і не дуже уважно - купу обʼєктів в тій локації з цікавості. Просто я там був в грудні - січні і дещо розумію. Так ось: вчора не знайшов щось, щоби можна було купити не за 245 000, а хоча б за 345 000. Якщо купував би собі, то знайшов один будинок - потім придививився: О! Так зрозуміло: 399 000$.

1. Різниці в локація з немає.

Можете порівняти:

а) будинок, де орендували житло: https://maps.app.goo.gl/ns25YKDC6oCnDMcT7?g_st=ic

б) там, де купили житло: https://maps.app.goo.gl/ySi62Ycgpp5LSnHk8?g_st=ic

в) там де працювали в працюють: https://maps.app.goo.gl/9Bo1mkkXtWJHBdnh7?g_st=ic

Із локації 1 до локації 3 на авто 20…25 хвилин.

2. Куди реально йдуть 300$ вже нікого не повинно інтересувати, бо вони йдуть на власне житло.

Інакше вони б нікуди не йшли, але і власного житла не було б.

І ще цікаве питання: якщо людина в Україні за готівкові 245 000$ купила хатинку, то її цікавить чи не цікавить, куди саме ідуть гроші з того мішка із 2 450 купюр по 100$?

3. Цифра власного внеску була мною точно вказана в моєму дописі «по свіжих слідах» - на цьому форумі десь в січні. По памʼяті: 20% від ціни будинка тобто 69 000$. Якщо знайду свої дописи / напишу більш точно. Для довідки: чоловік та жінка працюють в одному місці, у кожного ларпоатнч орієнтовно 69 000$ в рік.

Що саме враховуються в 1600$ я здається і січні писав.

Вишеньки на тортику:

Вишенькa 1. За даними сайту Reddit (торгівля нерухомістю) термін експозиції обʼєктів складає 2 (два) тижня (тиждень - від слова «тиждень»).

Вишенька 2. Сам вчора перерив - граючись і не дуже уважно - купу обʼєктів в тій локації з цікавості. Просто я там був в грудні - січні і дещо розумію. Так ось: вчора не знайшов щось, щоби можна було купити не за 245 000, а хоча б за 345 000. Якщо купував би собі, то знайшов один будинок - потім придививився: О! Так зрозуміло: 399 000$.

Еге ж. Пане Дешевій! Налітай!

akurt

Додано: Вів 10 бер, 2026 10:41

Re: Еміграція, заробітчанство



И здесь у автора с математикой проблемы - то ли 245к, то ли 345к.

LEXX

Додано: Вів 10 бер, 2026 10:49

- я писав і пишу, що в липні 2025 року будинок було куплено за 245 000$

- я писав і підтверджую текст вище, що я вчора - із цікавости гортаючи сторінки сайту - не знайшов аналогічного варіанта навіть за 345 000$.

Не помиляйтеся в цифрах, а то одурять на базарі.



Якщо є час - подивіться свіжу пропозицію від відомого Забудовника.

Це трохи далеко від вказаної мною локації, але ціна солодка.

Уважно подивіться фото: будинок здається Покупцеві саме в такому вигляді (звісно, без ліжок та канап), тобто укладати кахлі, тягнути дроти, штробити стіни, завозити мішки з цементом та піском, навішувати міжкімнатні двері, брати гараж в оренду та прокладати труби каналізації - як і слідкувати, щоби виконроб нічого не вкрав - не потрібно.

У мене немає проблем, читайте уважно:

- я писав і пишу, що в липні 2025 року будинок було куплено за 245 000$

- я писав і підтверджую текст вище, що я вчора - із цікавости гортаючи сторінки сайту - не знайшов аналогічного варіанта навіть за 345 000$.

Не помиляйтеся в цифрах, а то одурять на базарі.

Якщо є час - подивіться свіжу пропозицію від відомого Забудовника.

Це трохи далеко від вказаної мною локації, але ціна солодка.

Уважно подивіться фото: будинок здається Покупцеві саме в такому вигляді (звісно, без ліжок та канап), тобто укладати кахлі, тягнути дроти, штробити стіни, завозити мішки з цементом та піском, навішувати міжкімнатні двері, брати гараж в оренду та прокладати труби каналізації - як і слідкувати, щоби виконроб нічого не вкрав - не потрібно.

https://www.drhorton.com/iowa/eastern-i ... &mrad=7504

akurt

Додано: Вів 10 бер, 2026 11:19

Re: Еміграція, заробітчанство



Цікаво, чого Ви не написали це під

Цікаво, чого Ви не написали це під

BIGor

Додано: Вів 10 бер, 2026 12:26

Re: Еміграція, заробітчанство

- я писав і пишу, що в липні 2025 року будинок було куплено за 245 000$ У мене немає проблем, читайте уважно:- я писав і пишу, що в липні 2025 року будинок було куплено за 245 000$



По памʼяті: 20% від ціни будинка тобто 69 000$



Не помиляйтеся в цифрах, а то одурять на базарі.



Что с математикой? Проценты в школе прогуляли?



Что с математикой? Проценты в школе прогуляли?

Кого обманут на рынке?

LEXX

Додано: Вів 10 бер, 2026 13:15

Тепер точне викладення:



akurt написав: Цифра власного внеску була мною точно вказана в моєму дописі «по свіжих слідах» - на цьому форумі десь в січні. По памʼяті: 20% від ціни будинка тобто 69 000$. Якщо знайду свої дописи / напишу більш точно. Для довідки: чоловік та жінка працюють в одному місці, у кожного зарплатня орієнтовно 69 000$ в рік. Цифра власного внеску була мною точно вказана в моєму дописі «по свіжих слідах» - на цьому форумі десь в січні. По памʼяті: 20% від ціни будинка тобто 69 000$.Для довідки: чоловік та жінка працюють в одному місці, у кожного зарплатня орієнтовно 69 000$ в рік.



х. х. х.



А що там про ринок?

Ви маєте якесь до того відношення?

Якщо ви наводите цитати, то тоді і пишіть точно: в мене не було плутанини щ наведеними вами цифрами, в яких я буцім-то помилився. Це цифри 245 000 та 345 000.

Тепер точне викладення:

Цифра власного внеску була мною точно вказана в моєму дописі «по свіжих слідах» - на цьому форумі десь в січні. По памʼяті: 20% від ціни будинка тобто 69 000$. Для довідки: чоловік та жінка працюють в одному місці, у кожного зарплатня орієнтовно 69 000$ в рік.

х. х. х.

А що там про ринок?

Ви маєте якесь до того відношення?

Поділіться. Цікаво.

akurt

Додано: Вів 10 бер, 2026 13:37

Цікаво, чого Ви не написали це під

Накопительный эффект 😁



Накопительный эффект 😁

Я использовал Вашу цитату не для того, чтобы спорить именно с Вами. Цитата была нужна для того,чтобы было понятно, о чем речь. Так меньше писать приходится.

Сибарит

Додано: Вів 10 бер, 2026 13:47

Цікаво, чого Ви не написали це під

Накопительный эффект 😁



Я использовал Вашу цитату не для того, чтобы спорить именно с Вами. Цитата была нужна для того,чтобы было понятно, о чем речь. Так меньше писать приходится. Накопительный эффект 😁Я использовал Вашу цитату не для того, чтобы спорить именно с Вами. Цитата была нужна для того,чтобы было понятно, о чем речь. Так меньше писать приходится.

Ну так дивіться, там порівнюється повна сума оренди, але не повна сума володіння будинком + іпотечний платіж. За початковий внесок взагалі всі забувають.

BIGor

