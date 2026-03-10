Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Там математика була така: - жив в оренді, сплачуючи 1300$ на місяць; квартира 2-bedroom площею в 90 кв.м. - живе у власному, сплачуючи 1600$ на місяць. 2-о поверховий будинок площею в 160 кв.м з власною земельною ділянкою.
1. Яка різниця в локаціях? Бо думаю там зарита велика собака. 2. Сплачує за власне 1600$ на місяць - звучить гарно, але перші 5 років він за власне сплачує з цих 1600$ тільки 300$ на місяць, інше йде дяді з банку. 3. Щось Ви пропустили історію про власний внесок. 4. Чи враховуються в 1600$ на місяць - TAX на пропеті, поточні ремонти, амортизація жовтіючих плінтусів?
Мы так озабочены тем, чтобы на нас никто не заработал, что готовы отказывать себе во всем. С точки зрения планирования собственного бюджета, важно, сколько нужно платить. Как дальше распределяются деньги, не особо и важно. Человек знает, что переплачивая $300, он получает жилье в 2 раза больше и соседей в несколько раз дальше. Этого достаточно.
Желтеющие плинтусы в США мало кого волнуют, они не делают из ремонта культа. Они даже не разуваются, когда заходят в дом!
2. Куди реально йдуть 300$ вже нікого не повинно інтересувати, бо вони йдуть на власне житло. Інакше вони б нікуди не йшли, але і власного житла не було б. І ще цікаве питання: якщо людина в Україні за готівкові 245 000$ купила хатинку, то її цікавить чи не цікавить, куди саме ідуть гроші з того мішка із 2 450 купюр по 100$?
3. Цифра власного внеску була мною точно вказана в моєму дописі «по свіжих слідах» - на цьому форумі десь в січні. По памʼяті: 20% від ціни будинка тобто 69 000$. Якщо знайду свої дописи / напишу більш точно. Для довідки: чоловік та жінка працюють в одному місці, у кожного ларпоатнч орієнтовно 69 000$ в рік.
Що саме враховуються в 1600$ я здається і січні писав.
Вишеньки на тортику: Вишенькa 1. За даними сайту Reddit (торгівля нерухомістю) термін експозиції обʼєктів складає 2 (два) тижня (тиждень - від слова «тиждень»). Вишенька 2. Сам вчора перерив - граючись і не дуже уважно - купу обʼєктів в тій локації з цікавості. Просто я там був в грудні - січні і дещо розумію. Так ось: вчора не знайшов щось, щоби можна було купити не за 245 000, а хоча б за 345 000. Якщо купував би собі, то знайшов один будинок - потім придививився: О! Так зрозуміло: 399 000$. Еге ж. Пане Дешевій! Налітай!
У мене немає проблем, читайте уважно: - я писав і пишу, що в липні 2025 року будинок було куплено за 245 000$ - я писав і підтверджую текст вище, що я вчора - із цікавости гортаючи сторінки сайту - не знайшов аналогічного варіанта навіть за 345 000$. Не помиляйтеся в цифрах, а то одурять на базарі.
Якщо є час - подивіться свіжу пропозицію від відомого Забудовника. Це трохи далеко від вказаної мною локації, але ціна солодка. Уважно подивіться фото: будинок здається Покупцеві саме в такому вигляді (звісно, без ліжок та канап), тобто укладати кахлі, тягнути дроти, штробити стіни, завозити мішки з цементом та піском, навішувати міжкімнатні двері, брати гараж в оренду та прокладати труби каналізації - як і слідкувати, щоби виконроб нічого не вкрав - не потрібно. https://www.drhorton.com/iowa/eastern-i ... &mrad=7504
Цікаво, чого Ви не написали це під
akurt написав:Цікаво: що ж краще, віддавати чужому дядькові 1300
Якщо ви наводите цитати, то тоді і пишіть точно: в мене не було плутанини щ наведеними вами цифрами, в яких я буцім-то помилився. Це цифри 245 000 та 345 000. Тепер точне викладення:
akurt написав:Цифра власного внеску була мною точно вказана в моєму дописі «по свіжих слідах» - на цьому форумі десь в січні. По памʼяті: 20% від ціни будинка тобто 69 000$. Якщо знайду свої дописи / напишу більш точно. Для довідки: чоловік та жінка працюють в одному місці, у кожного зарплатня орієнтовно 69 000$ в рік.
А що там про ринок? Ви маєте якесь до того відношення? Поділіться. Цікаво.
