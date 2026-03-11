Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Этот пост, наверное, относится к трем веткам, но я напишу его тут. Вот мы стоим на пороге кардинальных изменений в жизни общества по всему миру. Тут и войны, которые разгораются везде и судя по всему процесс только начинает набирать обороты. Хотя в Украине это не так заметно ввиду своей беды, которая затмевает остальное. И явная уже и набирающая обороты угроза для рынков труда со стороны ИИ. Может в Украине это не так явно, но в США это уже ого-го как чувствуется. И давно назревший финансовый кризис, которому время было случиться аккурат вместо ковида, но нашелся повод для вертолетных денег. Байден пытался высокой ставкой учетки собрать часть вертолетных денег обратно, но Трамп сейчас продавливает снижение учетной ставки и это неминуемо произойдет. Только инфляция все еще высокая, хотя ее и считают очень интересно, сводя практически к таргетированной цифре. Не знаю насколько долго продлится блокирование путей поставки нефти, но если даже еще пару месяцев, это приведет к ощутимым последствиям. Ну и тд. И в этой ситуации мне очень интересно чем руководствуются те, кто берет 30-летние мортгиджи. Это как? Скажем дом стоит 500 куе. Надо впести даунпеймент 100 куе плюс клоузинг косты в районе 10 куе. +/-. Плюс разные расходы связанные с переездом. И вот, скажем, исчезает профессия как таковая. И такое происходдит у многих. И безработица становится ...ну пусть не 99% как прогнозирует Ямпольский, а только 20% (это самая оптимистичная цифра). Это означает, что работу найти будет практически невозможно. И это не финансовый кризис, который надо просто переждать. Это новая реальность. Чем будут платить счастливые обладатели зеленых лужаек и долга за свою "американскую мечту"? Цены в США на недвигу, кроме очень небольших локаций, о них позже и этому тоже есть объяснение на моменте, снижаются. В том зипкоде, который я мониторил с момента приезда, за последний год, цены заметно сползли вниз. %% на 5-7-10. Но желания покупать нет никакого. В НДЖ, в городках Берген каунти, которые я мониторил, цены выросли на примерно 15-20%. И сегодня я обсуждал со своими знакомыми это странное на первый взгляд несоответствие. Так вот, во времена ковида, народ массово пошел на удаленку. И подумали, "а кули? Можно купить дом в дешевой тогда Флориде и получать нйскую высокую зп" Но вот времена изменились. Кому сказали что надо работать теперь в офисе. А кто и остался без работы. И пришлось искать работу. А работы во Флориде практически нет. А в НЙ пока еще хоть какая-то есть. И народ ломанулся обратно. Под это дело недвига во Флориде домкратом вниз, ну а Берген каунти - это ближний пригород НЙ. Да не то что НЙ, а сразу Манхеттена. ...Да, забыл напомнить, чтто самые высокие зп в НЙ - это в Манхеттене. Ну, а из Берген каунти ехать в Манхеттен на машине в 2 раза быстрее, чем из Южного Бруклина. Ось такая куйня, малята.(с). Ну и мнение с другого от меня побережья, ЮТУБ подкинул, собственно это по всей стране такое.
кажуть, що це сезонно після різдвяних свят, з березня має оживати
akurt написав:Я десь з місяць тому наводив тут мою особисту бесіду з нашою людиною, яка в липні 2025 року взяла - після довгого полювання - в іпотеку власний будинок за ціною в 245 000$. Це була найнижча ціна в його регіоні. Там математика була така: - жив в оренді, сплачуючи 1300$ на місяць; квартира 2-bedroom площею в 90 кв.м. - живе у власному, сплачуючи 1600$ на місяць. 2-о поверховий будинок площею в 160 кв.м з власною земельною ділянкою. Цікаво: що ж краще, віддавати чужому дядькові 1300, чи самому собі на 300$ більше. . Щоби легше було знайти відповідь: 300$ в США - це дві вечері на двох в простенькому ресторанчику в суботу.
P.S. Бесіда була через 1/2 року після купівлі тієї родиною собі будинка. В орендованому мешкали не менше 5-ти років. Виглядали щасливими…
спочатку бангстєру, а вже десь із другої половини "самому собі"
rjkz написав:Пока что вышла последняя стата по рынку труда, что крайне малое число созданных рабочих мест меньше, чем количество сокращенных работников. То есть, безработица выросла, а количество новых рабочих мест самое низкое со времен ковида.
у відео раніше: нелегалів на фермах розігнали, а за $15 в годину "легали" не йдуть, з іншого боку "безробіття виросло"
rjkz написав:. Этим мы и отличаемся от них в лучшую сторону. Они живут себе и живут. Что-то случается - начинают реагировать. Предупредить чтобы не случилось - а нафига об этом вообше думать?
А они согласны с тем, что эта сторона лучшая? 😁 Нас не жизнь научила пессимизму, а пропаганда нескольким поколениям вбивала в голову идею жить и работать ради будущего, причем далёкого и не своего. Это оправдывало недоступность нормальной жизни. Теперь должно пройти несколько поколений, чтобы мы научились не откладывать жизнь на будущее.
Как и писал ранее, судя по цене - ж)па мира. СРЕДНЯЯ цена сингл-фэмэли дома в США в прошлом году 420 куе. Дома в городках Берген каунти, в локациях, которых имеет смысл покупать начинались в прошлом году от 600 куе. Это были домики с маленикими участками и в которые надо еще вкладывать время и деньги. 245 - это "среди нигде".
Угадал. Это Айова
Один из самых бедных штатов с низкой средней зп, мало работы (не говорю, что ее нет). Есть локации, где можно и до 100 куе дом купить, вопрос - зачем там жить?
а где и в чём живут кассиры , водители автобусов ,дворники , рабочие конвееров, трактористы ..., тоесть класс ниже среднего /средний или у них на руки в месяц от 10000 куе?
Кассиры в магазине - примерно 18-20 долларов в час. Кассир в банке - примерно 20-24...ну сейчас может уже 25-27 верхняя планка. Водитель маршрутного автобуса 24 на старте, примерно 33-35 через лет 6-7. Водитель автобуса социальной службы 18 старт, примерно 30 на максимуме. Дворники? Уборщики в билдингах 18-22. Рабочие конвееров - очень зависит от производства, пару лет назад слышал цифру 40 долларов в час на автозаводе и они там возмущались и грозились забастовку устроить. Трактористы - понятия не имею. То есть, речь идет о примерно 36-80 куе в год. Это не густо, но тут надо учесть, что если это один из 2-х работающих членов семьи, то арифметика может быть совсем другой. Ну и кроме того, тут многие страются или устроиться на вторую работу или урвать овертаймы, когда платят в 1,5 раза больше. Ну или копят всю жизнб на небольшой домик в ж)пе мира. Хотя вариант жить в аренде в нй очень даже неплох. У меня есть знакомый водитель социального автобуса. Проработал около 30 лет на одного работодателя, ушел на пенсию с 29 долларами в час. Но он в 4 утра был уже на работе, примерно до 2 часов был движняк, а потом он еще 2-3 часа спал в автобусе. Получается что 40 часов в неделю он работал по 29 долларов в час, а еще 10-12 по 44.5 доллара в час. То есть, 1700 в неделю где-то. Жена его до выхода на пенсию (сейчас уже не в этом мире) работала бухгалтером. Лет 20 назад взяли 2 бдрм апартмент, давно выплатили. Я даже хоуматтендентов знаю, которые в давно выплаченных апартментах живут. Дома в Берген каунти тоже можно купить, только в городках с хорошими школами это намного труднеее финансово.