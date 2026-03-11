Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3206320732083209 Додано: Сер 11 бер, 2026 20:42 сезонно після різдвяних свят rjkz написав: Этот пост, наверное, относится к трем веткам, но я напишу его тут.

Вот мы стоим на пороге кардинальных изменений в жизни общества по всему миру.

Тут и войны, которые разгораются везде и судя по всему процесс только начинает набирать обороты. Хотя в Украине это не так заметно ввиду своей беды, которая затмевает остальное.

И явная уже и набирающая обороты угроза для рынков труда со стороны ИИ.

Может в Украине это не так явно, но в США это уже ого-го как чувствуется.

И давно назревший финансовый кризис, которому время было случиться аккурат вместо ковида, но нашелся повод для вертолетных денег.

Байден пытался высокой ставкой учетки собрать часть вертолетных денег обратно, но Трамп сейчас продавливает снижение учетной ставки и это неминуемо произойдет. Только инфляция все еще высокая, хотя ее и считают очень интересно, сводя практически к таргетированной цифре.

Не знаю насколько долго продлится блокирование путей поставки нефти, но если даже еще пару месяцев, это приведет к ощутимым последствиям.

Ну и тд.

И в этой ситуации мне очень интересно чем руководствуются те, кто берет 30-летние мортгиджи.

Это как?

Скажем дом стоит 500 куе.

Надо впести даунпеймент 100 куе плюс клоузинг косты в районе 10 куе. +/-.

Плюс разные расходы связанные с переездом.

И вот, скажем, исчезает профессия как таковая. И такое происходдит у многих.

И безработица становится ...ну пусть не 99% как прогнозирует Ямпольский, а только 20% (это самая оптимистичная цифра). Это означает, что работу найти будет практически невозможно. И это не финансовый кризис, который надо просто переждать. Это новая реальность. Чем будут платить счастливые обладатели зеленых лужаек и долга за свою "американскую мечту"?

Цены в США на недвигу, кроме очень небольших локаций, о них позже и этому тоже есть объяснение на моменте, снижаются.

В том зипкоде, который я мониторил с момента приезда, за последний год, цены заметно сползли вниз. %% на 5-7-10. Но желания покупать нет никакого.

В НДЖ, в городках Берген каунти, которые я мониторил, цены выросли на примерно 15-20%.

И сегодня я обсуждал со своими знакомыми это странное на первый взгляд несоответствие.

Так вот, во времена ковида, народ массово пошел на удаленку. И подумали, "а кули? Можно купить дом в дешевой тогда Флориде и получать нйскую высокую зп"

Но вот времена изменились. Кому сказали что надо работать теперь в офисе. А кто и остался без работы. И пришлось искать работу. А работы во Флориде практически нет. А в НЙ пока еще хоть какая-то есть. И народ ломанулся обратно. Под это дело недвига во Флориде домкратом вниз, ну а Берген каунти - это ближний пригород НЙ. Да не то что НЙ, а сразу Манхеттена. ...Да, забыл напомнить, чтто самые высокие зп в НЙ - это в Манхеттене.

Ну, а из Берген каунти ехать в Манхеттен на машине в 2 раза быстрее, чем из Южного Бруклина.

Ось такая куйня, малята.(с).

Ну и мнение с другого от меня побережья, ЮТУБ подкинул, собственно это по всей стране такое.

кажуть, що це сезонно після різдвяних свят, з березня має оживати

кажуть, що це сезонно після різдвяних свят, з березня має оживати

Повідомлень: 42545 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1633 раз. Подякували: 2879 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2026 20:49 чи бангстєру akurt написав: Я десь з місяць тому наводив тут мою особисту бесіду з нашою людиною, яка в липні 2025 року взяла - після довгого полювання - в іпотеку власний будинок за ціною в 245 000$. Це була найнижча ціна в його регіоні.

Там математика була така:

- жив в оренді, сплачуючи 1300$ на місяць; квартира 2-bedroom площею в 90 кв.м.

- живе у власному, сплачуючи 1600$ на місяць. 2-о поверховий будинок площею в 160 кв.м з власною земельною ділянкою.

Цікаво: що ж краще, віддавати чужому дядькові 1300, чи самому собі на 300$ більше. .

Щоби легше було знайти відповідь: 300$ в США - це дві вечері на двох в простенькому ресторанчику в суботу.



P.S. Бесіда була через 1/2 року після купівлі тієї родиною собі будинка. В орендованому мешкали не менше 5-ти років.

спочатку бангстєру, а вже десь із другої половини "самому собі"

Додано: Сер 11 бер, 2026 20:53 у відео раніше rjkz написав: Пока что вышла последняя стата по рынку труда, что крайне малое число созданных рабочих мест меньше, чем количество сокращенных работников. То есть, безработица выросла, а количество новых рабочих мест самое низкое со времен ковида.

у відео раніше: нелегалів на фермах розігнали, а за $15 в годину "легали" не йдуть, з іншого боку "безробіття виросло"

Додано: Сер 11 бер, 2026 21:05 https://youtu.be/ckhvtNANhic?si=lZBUiLduC7DEpKWT

Пан Любарський прогнозуж в США +40млн безробітних до кінця 30го року.

Пан Любарський прогнозуж в США +40млн безробітних до кінця 30го року. Пан Любарський прогнозуж в США +40млн безробітних до кінця 30го року. Bolt Повідомлень: 3871 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2026 21:11 з молоком матері Сибарит написав: rjkz написав: .

Этим мы и отличаемся от них в лучшую сторону. Они живут себе и живут. Что-то случается - начинают реагировать. Предупредить чтобы не случилось - а нафига об этом вообше думать? Этим мы и отличаемся от них в лучшую сторону. Они живут себе и живут. Что-то случается - начинают реагировать. Предупредить чтобы не случилось - а нафига об этом вообше думать?

А они согласны с тем, что эта сторона лучшая? 😁

Нас не жизнь научила пессимизму, а пропаганда нескольким поколениям вбивала в голову идею жить и работать ради будущего, причем далёкого и не своего. Это оправдывало недоступность нормальной жизни. Теперь должно пройти несколько поколений, чтобы мы научились не откладывать жизнь на будущее. А они согласны с тем, что эта сторона лучшая? 😁Нас не жизнь научила пессимизму, а пропаганда нескольким поколениям вбивала в голову идею жить и работать ради будущего, причем далёкого и не своего. Это оправдывало недоступность нормальной жизни. Теперь должно пройти несколько поколений, чтобы мы научились не откладывать жизнь на будущее.

покоління 2000+ "з молоком матері" засвоїло

Додано: Сер 11 бер, 2026 21:59 flyman написав: покоління 2000+ "з молоком матері" засвоїло





Hotab Форумчанин року Повідомлень: 18113 З нами з: 15.02.09 Подякував: 406 раз. Подякували: 2590 раз. Профіль 6 8 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2026 22:56 Сибарит написав: rjkz написав: Может правильней сказать, что нас жизнь трепала побольше и мы научились (не все, как показывает практика) пытаться просчитывать сценарии наперед. Может правильней сказать, что нас жизнь трепала побольше и мы научились (не все, как показывает практика) пытаться просчитывать сценарии наперед.

Тут есть одна маленькая загвоздка: жизнь обычно подбрасывает нам совсем не те проблемы, на которые мы заложились 😁 Тут есть одна маленькая загвоздка: жизнь обычно подбрасывает нам совсем не те проблемы, на которые мы заложились 😁



Например, какие?

Повідомлень: 18320 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8866 раз. Подякували: 5613 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2026 22:59 LEXX написав: rjkz написав: LEXX написав:





Что с математикой? Проценты в школе прогуляли?



Кого обманут на рынке? Что с математикой? Проценты в школе прогуляли?Кого обманут на рынке?



Как и писал ранее, судя по цене - ж)па мира.

СРЕДНЯЯ цена сингл-фэмэли дома в США в прошлом году 420 куе.

Дома в городках Берген каунти, в локациях, которых имеет смысл покупать начинались в прошлом году от 600 куе. Это были домики с маленикими участками и в которые надо еще вкладывать время и деньги.

245 - это "среди нигде". Как и писал ранее, судя по цене - ж)па мира.СРЕДНЯЯ цена сингл-фэмэли дома в США в прошлом году 420 куе.Дома в городках Берген каунти, в локациях, которых имеет смысл покупать начинались в прошлом году от 600 куе. Это были домики с маленикими участками и в которые надо еще вкладывать время и деньги.245 - это "среди нигде".



Угадал. Это Айова Угадал. Это Айова



Один из самых бедных штатов с низкой средней зп, мало работы (не говорю, что ее нет).

Есть локации, где можно и до 100 куе дом купить, вопрос - зачем там жить? Один из самых бедных штатов с низкой средней зп, мало работы (не говорю, что ее нет).Есть локации, где можно и до 100 куе дом купить, вопрос - зачем там жить? rjkz

Повідомлень: 18320 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8866 раз. Подякували: 5613 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2026 23:26 Vadim_ написав: rjkz написав: LEXX написав:





Что с математикой? Проценты в школе прогуляли?



Кого обманут на рынке? Что с математикой? Проценты в школе прогуляли?Кого обманут на рынке?



Как и писал ранее, судя по цене - ж)па мира.

СРЕДНЯЯ цена сингл-фэмэли дома в США в прошлом году 420 куе.

Дома в городках Берген каунти, в локациях, которых имеет смысл покупать начинались в прошлом году от 600 куе. Это были домики с маленикими участками и в которые надо еще вкладывать время и деньги.

245 - это "среди нигде". Как и писал ранее, судя по цене - ж)па мира.Дома в городках Берген каунти, в локациях, которых имеет смысл покупать начинались ви в которые надо еще вкладывать время и деньги.245 - это "среди нигде".





а где и в чём живут кассиры , водители автобусов ,дворники , рабочие конвееров, трактористы ..., тоесть класс ниже среднего /средний или у них на руки в месяц от 10000 куе? а где и в чём живут кассиры , водители автобусов ,дворники , рабочие конвееров, трактористы ..., тоесть класс ниже среднего /средний или у них на руки в месяц от 10000 куе?



Кассиры в магазине - примерно 18-20 долларов в час.

Кассир в банке - примерно 20-24...ну сейчас может уже 25-27 верхняя планка.

Водитель маршрутного автобуса 24 на старте, примерно 33-35 через лет 6-7. Водитель автобуса социальной службы 18 старт, примерно 30 на максимуме.

Дворники? Уборщики в билдингах 18-22.

Рабочие конвееров - очень зависит от производства, пару лет назад слышал цифру 40 долларов в час на автозаводе и они там возмущались и грозились забастовку устроить.

Трактористы - понятия не имею.

То есть, речь идет о примерно 36-80 куе в год.

Это не густо, но тут надо учесть, что если это один из 2-х работающих членов семьи, то арифметика может быть совсем другой.

Ну и кроме того, тут многие страются или устроиться на вторую работу или урвать овертаймы, когда платят в 1,5 раза больше.

Ну или копят всю жизнб на небольшой домик в ж)пе мира.

Хотя вариант жить в аренде в нй очень даже неплох.

У меня есть знакомый водитель социального автобуса.

Проработал около 30 лет на одного работодателя, ушел на пенсию с 29 долларами в час. Но он в 4 утра был уже на работе, примерно до 2 часов был движняк, а потом он еще 2-3 часа спал в автобусе. Получается что 40 часов в неделю он работал по 29 долларов в час, а еще 10-12 по 44.5 доллара в час. То есть, 1700 в неделю где-то. Жена его до выхода на пенсию (сейчас уже не в этом мире) работала бухгалтером. Лет 20 назад взяли 2 бдрм апартмент, давно выплатили.

Я даже хоуматтендентов знаю, которые в давно выплаченных апартментах живут.

Дома в Берген каунти тоже можно купить, только в городках с хорошими школами это намного труднеее финансово. Кассиры в магазине - примерно 18-20 долларов в час.Кассир в банке - примерно 20-24...ну сейчас может уже 25-27 верхняя планка.Водитель маршрутного автобуса 24 на старте, примерно 33-35 через лет 6-7. Водитель автобуса социальной службы 18 старт, примерно 30 на максимуме.Дворники? Уборщики в билдингах 18-22.Рабочие конвееров - очень зависит от производства, пару лет назад слышал цифру 40 долларов в час на автозаводе и они там возмущались и грозились забастовку устроить.Трактористы - понятия не имею.То есть, речь идет о примерно 36-80 куе в год.Это не густо, но тут надо учесть, что если это один из 2-х работающих членов семьи, то арифметика может быть совсем другой.Ну и кроме того, тут многие страются или устроиться на вторую работу или урвать овертаймы, когда платят в 1,5 раза больше.Ну или копят всю жизнб на небольшой домик в ж)пе мира.Хотя вариант жить в аренде в нй очень даже неплох.У меня есть знакомый водитель социального автобуса.Проработал около 30 лет на одного работодателя, ушел на пенсию с 29 долларами в час. Но он в 4 утра был уже на работе, примерно до 2 часов был движняк, а потом он еще 2-3 часа спал в автобусе. Получается что 40 часов в неделю он работал по 29 долларов в час, а еще 10-12 по 44.5 доллара в час. То есть, 1700 в неделю где-то. Жена его до выхода на пенсию (сейчас уже не в этом мире) работала бухгалтером. Лет 20 назад взяли 2 бдрм апартмент, давно выплатили.Я даже хоуматтендентов знаю, которые в давно выплаченных апартментах живут.Дома в Берген каунти тоже можно купить, только в городках с хорошими школами это намного труднеее финансово. rjkz

