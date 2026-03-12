rjkz написав:
Например, какие?
Неожиданные 😁
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 бер, 2026 01:18
Неожиданные 😁
Додано: Чет 12 бер, 2026 06:10
Ниче. У него Альберт выкупит за копейки. Ну или к тому времени, когда его будут выгонять еквити успеет создать нормальный.
Додано: Чет 12 бер, 2026 09:49
Вчора на форумі був неймовірно цікавий день: багато цікавих думок - інколи несподіваних. Я виділив дві.
Ось перша:
Зливайте воду, панове мешканці Дніпра, або Вінниці, або Львова, або Івано-Франківська, або Чернівців, або Ужгорода, або Тернополя, або Буковеля, або Тернополя, або Ірпеня, або Полтави...
Людина саме так сказала...
Додано: Чет 12 бер, 2026 09:53
Re: Еміграція, заробітчанство
Недавно писали, що до Дніпра всього 50 км російський сапог. По Ірпеню російський сапог вже ходив. І це я мовчу про економіку і те що держава з кожним роком слабшає. Тому дійсно, інвестування в таку нерухомість немає сенсу.
Додано: Чет 12 бер, 2026 10:10
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Зранку - приємна новина від наших українців в США: поштою просто в конверті отримали Green Card.
Міграційна машина в США працює зі скрипом - але працює.
Подробиці розкривати не можу, приватна інформація, але на весь процес пішло 3,5 роки.
Ну, слава Богу.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 бер, 2026 10:34, всього редагувалось 1 раз.
|