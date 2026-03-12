RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 01:18

  rjkz написав:
  Сибарит написав:
  rjkz написав:Может правильней сказать, что нас жизнь трепала побольше и мы научились (не все, как показывает практика) пытаться просчитывать сценарии наперед.

Тут есть одна маленькая загвоздка: жизнь обычно подбрасывает нам совсем не те проблемы, на которые мы заложились 😁


Например, какие?

Неожиданные 😁
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 06:10

Ниче. У него Альберт выкупит за копейки. Ну или к тому времени, когда его будут выгонять еквити успеет создать нормальный.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 09:49

Вчора на форумі був неймовірно цікавий день: багато цікавих думок - інколи несподіваних. Я виділив дві.
Ось перша:
  rjkz написав:Есть локации, где можно и до 100 куе дом купить, вопрос - зачем там жить?

Зливайте воду, панове мешканці Дніпра, або Вінниці, або Львова, або Івано-Франківська, або Чернівців, або Ужгорода, або Тернополя, або Буковеля, або Тернополя, або Ірпеня, або Полтави...
Людина саме так сказала...
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 09:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Зливайте воду, панове мешканці Дніпра, або Вінниці, або Львова, або Івано-Франківська, або Чернівців, або Ужгорода, або Тернополя, або Буковеля, або Тернополя, або Ірпеня, або Полтави...
Людина саме так сказала...

Недавно писали, що до Дніпра всього 50 км російський сапог. По Ірпеню російський сапог вже ходив. І це я мовчу про економіку і те що держава з кожним роком слабшає. Тому дійсно, інвестування в таку нерухомість немає сенсу.
Еміграція, заробітчанство

News from USA

Зранку - приємна новина від наших українців в США: поштою просто в конверті отримали Green Card.
Міграційна машина в США працює зі скрипом - але працює.
Подробиці розкривати не можу, приватна інформація, але на весь процес пішло 3,5 роки.
Ну, слава Богу.
