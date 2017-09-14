Европа просит Украину повоевать еще полтора-два года и обещает дать на это деньги, - "Украинская правда".
Кроме того, по словам источников издания, Зеленский якобы дал поручение разработать сценарий, при которым в Украине еще несколько лет не будет выборов.
..... Великі надії депутати покладали на успішні переговори і швидкі вибори. Але війна в Ірані фактично поставила на паузу переговорний процес у форматі Україна – США – Росія. Тож більшість співрозмовників УП в Раді переконані, що виборів в Україні найближчим часом не буде.
"Немає конкретних дедлайнів для напрацювання законодавства щодо виборів. На засіданнях робочої групи Корнієнка обговорюють різні варіанти і можливі ризики, але це small talk без конкретних результатів", – пояснює УП один із топів "СН".
"Європейці сказали: "Повоюйте ще півтора – два роки. Ми дамо вам гроші". Під їхнім впливом Зеленський дав завдання політичному керівництву розробити сценарій, за яким в Україні ще кілька років не буде виборів і як у такій ситуації працюватиме Рада", – додає інший співрозмовник серед впливових представників Зе!Команди. .....
ЛАД написав: P.s. О безбожниках и верующих вы сильно увлеклись. Или вы хотите теократическую державу с государственной религией по образцу Ирана?
увльокся ? Чому? Да, я хочу щоб при владі були віруючі люди а не атеїсти і ворожбити. Ви вважаєте що церква повинна підтримувати гонителів тільки тому що за них 7 років тому проголосувало 75 процентів тих що прийшло на вибори? Так я нагадаю що виборча програма тоді була протилежна до дій зараз. З якої радості церква як організація має підтримувати цей режим?
Я не считаю (и не раз писал об этом), что государство должно было заниматься гонениями на УПЦ и проталкиванием томоса. Государство не должно вмешиваться в это. У нас церковь отделена от государства и этот принцип верен. Но не соблюдается. И начал это активно Порошенко. Хотя попытки были и до него, но не очень активные. "церква" не "повинна підтримувати гонителів тільки тому що за них 7 років тому проголосувало 75 процентів", но поражение в войне приведёт к худшим, а не к лучшим последствиям для паствы. "віруючі люди при владі" часто ничем не лучше атеистов. У нас полно "віруючих", которые ничем не лучше ворожбитів - они, вроде, верят в бога, но фактически только соблюдают ритуалы так же, как и ворожбити. Я просто хочу, чтобы принцип разделения церкви и государства строго соблюдался обеими сторонами. А выбор и назначение на должности осуществлялся по деловым и личным качествам человека, а не по принципу веры или неверия в бога или каким-то другим "принципам". Верующий жулик ничем не лучше неверующено.
Ролик, предположительно демонстрирующий секретную иранскую подземную военно-морскую базу, вновь появилась на платформе X после того, как в январе прошлого года был впервые показан на государственном телевидении Тегерана.
для вас не краще, а для мене краще) вважайте це вкусовщиною. Влада ставиться вороже до церкви, думаю церква вправі по крайній мірі не надавати владі жодної підтримки як не на початок політичної боротьби за свої права.
Ну, не знаю. Мне как-то всё равно. Жулик остаётся жуликом независимо от того, крестится он при этом (и в какую сторону), возносит хвалу аллаху или считает, что бога нет.