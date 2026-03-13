|
Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 13 бер, 2026 07:55
airmax78 написав:
Відень - це наша стара українська метрополія, в якій найбільш щаслива та свідома частина України розвивалась та квітла. Саме тому українці відчувають себе у Відні як вдома. І їм тут не потрібні ані зелені картки, ані навіть австрійськи номери чи водійські посвідчення. І до чого тут Трамп та ICE? І що мені тут здобувати? І про яку втечу розмова? Я ж був в Києві в червні минулого року. Як можна втекти, повернутись а потім знову втекти?
Так все таки вирішили лишатися назавжди в Відні. Не бачите свого майбутнього на Батьківщині?
2
Додано: П'ят 13 бер, 2026 07:58
Хомякоид написав: airmax78 написав:
Не вилечу, а повернусь із гідністю на Вкраїну милу. Де все рідне і знайоме. Де на нас не будуть дивитись як на людей другого сорту.
Якщо на вас дивляться як на особистість другого сорту це ваша проблема.
Ваш розумовий рівень значить набагато нижче звичайного європейця.
Треба було мови вивчати а не сидіти цілодобово на форумі і не строчити пости з рекламаю лайнонобудів.
Розумію, Хомʼяк, що не кожен має сміливість подивитись правді в очі. Для когось еміграція - найвище досягнення в житті і такі нюанси як соціальний статус, залученість, самоповага значення не мають. Але не для всіх.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 08:03
BIGor написав: airmax78 написав:
Відень - це наша стара українська метрополія, в якій найбільш щаслива та свідома частина України розвивалась та квітла. Саме тому українці відчувають себе у Відні як вдома. І їм тут не потрібні ані зелені картки, ані навіть австрійськи номери чи водійські посвідчення. І до чого тут Трамп та ICE? І що мені тут здобувати? І про яку втечу розмова? Я ж був в Києві в червні минулого року. Як можна втекти, повернутись а потім знову втекти?
Так все таки вирішили лишатися назавжди в Відні. Не бачите свого майбутнього на Батьківщині?
Це був сарказм аби підкреслити для Акурта різницю між тимчасовим відрядженням вверх по річці що закінчується в Україні («це ж поряд»(с)) та «новим життям на Кентукщині милій».
Додано: П'ят 13 бер, 2026 08:59
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Відень - це наша стара українська метрополія, в якій найбільш щаслива та свідома частина України розвивалась та квітла. Саме тому українці відчувають себе у Відні як вдома. І їм тут не потрібні ані зелені картки, ані навіть австрійськи номери чи водійські посвідчення. І до чого тут Трамп та ICE? І що мені тут здобувати? І про яку втечу розмова? Я ж був в Києві в червні минулого року. Як можна втекти, повернутись а потім знову втекти?
Так все таки вирішили лишатися назавжди в Відні. Не бачите свого майбутнього на Батьківщині?
Це був сарказм аби підкреслити для Акурта різницю між тимчасовим відрядженням вверх по річці що закінчується в Україні («це ж поряд»(с)) та «новим життям на Кентукщині милій».
Нічого не зрозуміло, набір слів, все-таки, будете лишатись назавжди в Відні?
Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:04
airmax78 написав:
Для когось еміграція - найвище досягнення в житті і такі нюанси як соціальний статус, залученість, самоповага значення не мають.
Набір слів якийсь. Соціальний статус, залученість, самоповага жодним чином не залежать від того чи людина в еміграції, чи на батьківщині.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:10
BIGor написав: airmax78 написав:
Для когось еміграція - найвище досягнення в житті і такі нюанси як соціальний статус, залученість, самоповага значення не мають.
Набір слів якийсь. Соціальний статус, залученість, самоповага жодним чином не залежать від того чи людина в еміграції, чи на батьківщині.
Максімка мабуть хоче сказати що в нього був в Україні соціальний статус.
Але соціальний статус був примарний як виявилось.
В іншому разі максімка не жив би в соціальному житлі для люмпенів.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:12
До речі схоже що почали українські права блокувати для ухилянтів.
6 хвилина. Німці пробивають в базі права. Права не дійсні.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:16
Хомякоид написав:
До речі схоже що почали українські права блокувати для ухилянтів.
6 хвилина. Німці пробивають в базі права. Права не дійсні.
Наступний етап - блокування коштів на рахунках.
В перспективі - експропріація нерухомості і передача її тим, хто воював за неньку, родичам загинувших солдат і офіцерів ЗСУ.
Начувайтесь, ухилянти!
Місцеві ухилянти в акуї. Фаза відказу, ні, такого не може бути!
Хомякоид написав:
До речі схоже що почали українські права блокувати
А що не можна поміняти ті права за 4 роки на місцеві? Це хіба так тяжко? В Польщі йдеш в місцеву адміністрацію, платиш 100 зл, через місяць-два нові права готові.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:22
Frant написав:
В перспективі - експропріація нерухомості
Ну ти свій чорний рот роззявив на чуже
Я думав комуністів вже давно перебили, ні - вони ще існують на місцевих форумах.
