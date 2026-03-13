Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Так все таки вирішили лишатися назавжди в Відні. Не бачите свого майбутнього на Батьківщині?

Якщо на вас дивляться як на особистість другого сорту це ваша проблема.

Ваш розумовий рівень значить набагато нижче звичайного європейця.

Треба було мови вивчати а не сидіти цілодобово на форумі і не строчити пости з рекламаю лайнонобудів.

Розумію, Хомʼяк, що не кожен має сміливість подивитись правді в очі. Для когось еміграція - найвище досягнення в житті і такі нюанси як соціальний статус, залученість, самоповага значення не мають. Але не для всіх.



Якщо на вас дивляться як на особистість другого сорту це ваша проблема.

Ваш розумовий рівень значить набагато нижче звичайного європейця.

Треба було мови вивчати а не сидіти цілодобово на форумі і не строчити пости з рекламаю лайнонобудів. Якщо на вас дивляться як на особистість другого сорту це ваша проблема.Ваш розумовий рівень значить набагато нижче звичайного європейця.Треба було мови вивчати а не сидіти цілодобово на форумі і не строчити пости з рекламаю лайнонобудів.

Так все таки вирішили лишатися назавжди в Відні. Не бачите свого майбутнього на Батьківщині?

Це був сарказм аби підкреслити для Акурта різницю між тимчасовим відрядженням вверх по річці що закінчується в Україні («це ж поряд»(с)) та «новим життям на Кентукщині милій».

Так все таки вирішили лишатися назавжди в Відні. Не бачите свого майбутнього на Батьківщині? Так все таки вирішили лишатися назавжди в Відні. Не бачите свого майбутнього на Батьківщині?

Це був сарказм аби підкреслити для Акурта різницю між тимчасовим відрядженням вверх по річці що закінчується в Україні («це ж поряд»(с)) та «новим життям на Кентукщині милій». Це був сарказм аби підкреслити для Акурта різницю між тимчасовим відрядженням вверх по річці що закінчується в Україні («це ж поряд»(с)) та «новим життям на Кентукщині милій».

Нічого не зрозуміло, набір слів, все-таки, будете лишатись назавжди в Відні?

Набір слів якийсь. Соціальний статус, залученість, самоповага жодним чином не залежать від того чи людина в еміграції, чи на батьківщині.

Набір слів якийсь. Соціальний статус, залученість, самоповага жодним чином не залежать від того чи людина в еміграції, чи на батьківщині.

Максімка мабуть хоче сказати що в нього був в Україні соціальний статус.

Але соціальний статус був примарний як виявилось.

В іншому разі максімка не жив би в соціальному житлі для люмпенів.



Максімка мабуть хоче сказати що в нього був в Україні соціальний статус.

Але соціальний статус був примарний як виявилось.

Максімка мабуть хоче сказати що в нього був в Україні соціальний статус.
Але соціальний статус був примарний як виявилось.
В іншому разі максімка не жив би в соціальному житлі для люмпенів.

Хомякоид

До речі схоже що почали українські права блокувати для ухилянтів.

6 хвилина. Німці пробивають в базі права. Права не дійсні.



До речі схоже що почали українські права блокувати для ухилянтів.

6 хвилина. Німці пробивають в базі права. Права не дійсні. Хомякоид Повідомлень: 2811 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3197 раз. Подякували: 484 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:16 Хомякоид написав:



До речі схоже що почали українські права блокувати для ухилянтів.

6 хвилина. Німці пробивають в базі права. Права не дійсні. До речі схоже що почали українські права блокувати для ухилянтів.6 хвилина. Німці пробивають в базі права. Права не дійсні.

Наступний етап - блокування коштів на рахунках.

В перспективі - експропріація нерухомості і передача її тим, хто воював за неньку, родичам загинувших солдат і офіцерів ЗСУ.

Начувайтесь, ухилянти!



Наступний етап - блокування коштів на рахунках.
В перспективі - експропріація нерухомості і передача її тим, хто воював за неньку, родичам загинувших солдат і офіцерів ЗСУ.
Начувайтесь, ухилянти!

Місцеві ухилянти в акуї. Фаза відказу, ні, такого не може бути!

Frant

А що не можна поміняти ті права за 4 роки на місцеві? Це хіба так тяжко? В Польщі йдеш в місцеву адміністрацію, платиш 100 зл, через місяць-два нові права готові.

BIGor

А що не можна поміняти ті права за 4 роки на місцеві? Це хіба так тяжко? В Польщі йдеш в місцеву адміністрацію, платиш 100 зл, через місяць-два нові права готові.

Ну ти свій чорний рот роззявив на чуже Я думав комуністів вже давно перебили, ні - вони ще існують на місцевих форумах.

BIGor

Ну ти свій чорний рот роззявив на чуже
Я думав комуністів вже давно перебили, ні - вони ще існують на місцевих форумах.

