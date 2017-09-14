БЕЙРУТ/БАГДАД/ИЕРУСАЛИМ, 12 марта (Reuters) - Вооруженные шиитские мусульманские группировки в Ливане и Ираке усиливают свое участие в войне с США и Израилем, демонстрируя, что поддерживаемая Ираном «ось сопротивления» по-прежнему способна вести атаки, несмотря на ущерб, нанесенный альянсу во время конфликта в Газе. Как показывают удары, нанесенные в последние дни, группировки, которые долгое время были вооружены и финансировались Ираном и лояльны его шиитским исламистским правителям, теперь помогают Тегерану активизировать войну в регионе. ........По данным трех иракских источников в службах безопасности и двух источников, близких к этим группировкам, иракские шиитские боевики также активизировали атаки беспилотников и ракет по американским интересам в Ираке за последние 3-4 дня. Одна из группировок, еще не вступивших в конфликт, — это союзники Тегерана, хуситы, в Йемене, хорошо вооруженные и способные нарушить морское судоходство вокруг Аравийского полуострова, как это было продемонстрировано во время войны в Газе, когда они обстреливали суда в Красном море и Израиль. Атаки хуситов могут еще больше подорвать нефтяные рынки, поскольку Саудовская Аравия перенаправила экспорт в Красное море после того, как Иран закрыл Ормузский пролив. На прошлой неделе лидер хуситов Абдель Малик аль-Хути заявил, что группировка «держит пальцы на спусковом крючке» и готова к военным действиям, когда того потребуют обстоятельства.
Джереми Боуэн Место работы,Редактор Би-би-си по международной политике
Я знаю, что может произойти, когда американский президент призывает к восстанию, а затем не вмешивается, когда оно начинается. Я знаю это, потому что уже видел подобное раньше.
15 февраля 1991 года президент Джордж Буш-старший произнес речь, о которой, вероятно, сожалел до конца своей жизни. .....Тогда я не обратил внимания на речь Буша.
Но 35 лет спустя я вспоминаю ее каждый раз, когда слышу, как Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху говорят народу Ирана, что ему предоставлен «уникальный шанс поколения» свергнуть Исламскую Республику — при этом не обещая прямой военной поддержки. .......После того как иракская армия была вытеснена из Кувейта, было заключено перемирие, и Саддам Хусейн остался у власти.
Шииты на юге Ирака и курды на севере страны подняли вооруженное восстание против его режима.
Американцы, британцы и другие страны коалиции наблюдали за происходящим, но не вмешивались.
Режим в Ираке был сильно ослаблен войной, однако ему позволили сохранить вертолеты. Именно они сыграли ключевую роль в контрнаступлении, в ходе которого были убиты тысячи курдов и иракских шиитов. Многие из них считали, что их восстание имеет поддержку президента США. Но они ошиблись, полагая, что он вмешается и поможет довести дело до победы. ......Последствия той первой войны в Персидском заливе ощущались еще долгие годы: обязательство проводить воздушные патрули для обеспечения бесполетной зоны, появление постоянных американских военных баз, а в Саудовской Аравии молодой Усама бин Ладен, возмущенный тем, что иностранные войска, по его мнению, осквернили землю священных святынь ислама, начал создавать организацию, которая позже стала известна как «Аль-Каида» (группировка запрещена в России).
Каждая война в Персидском заливе сеяла семена следующей. .........США, Израиль и их сторонники считают, что устранение иранского режима сделает мир безопаснее.
Возможно, они правы. Это жестокий и репрессивный режим, который в январе убил тысячи собственных граждан на улицах за участие в протестах против репрессий, коррупции и экономического коллапса. Он также обогащал уран до уровней, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия.
Но они ошибутся, если последствия войны приведут к катастрофе масштаба той, что началась после вторжения в Ирак в 2003 году. .......Трамп может вдруг осознать, что начинать войны гораздо легче, чем их заканчивать. Трудно понять, когда остановиться, если точно не знаешь, куда именно движешься.
Довольно интересная статья.
це якщо вважати, що сша хоче бистрої перемоги, но є версії, що іран перетворюють на Україну. В нас шаблон в мисленні, що війна це аномалія. Но не факт що трамп натаньяху та і іранське керівництво мислить так само. Окрім того в нас є понятійна обмеженість, бінарна логіка 1 - мир, 0 - війна. Але градацій тих процесів набагато більше. Ця війна по степені накалу має всі шанси вернути регіон в пізнє середньовіччя, в період екзистенційних воєн. В нас поки розігнати війну до таких температур не вдалось.
На сайте Офиса президента Украины уже появился указ Зеленского о Дне румынского языка.
"В целях развития взаимопонимания, взаимоуважения и сотрудничества в украинско-румынских отношениях, поощряя межкультурный диалог по сохранению и развитию языковой и культурной самобытности граждан Украины, постановляю установить в Украине День румынского языка, который ежегодно отмечать 31 августа", - сказано в документе.
Знищення ппо, авіації і флоту, складів зберігання зброї, заводів по виготовленню зброї, портової інфраструктуру і навіть всієї галузі нафто добичі і переробки -ні як не приведе до повалення режиму аятол, а тільки зруйнує військовий потенціал Ірану. потрібна наземна операція, яка буде тривати до 5 місяців(оптимістичний прогноз), і буде варта 40тис(60тис) життів солдатів. Трамп с задоволенням віддав би цю честь курдам, та навіть індусам чи папуасам (щоб не гинули американські морпіхи), але після того як Дж Ді Венс у 2025р знущався над європейцями, шоу в анальному кабінеті з Зеленським, анкоріджем , Грінландією, погрозами Канаді (до речі, в США американці вважають канадців найкращим сусідом, багато брачних союзів між родинами і Канада всі 250років завжди стояла пліч о пліч з США во всіх войнах)-немає жодного бажаючого пристати до "коаліції" США/Ізраїль. Стармер після всіх принижень і знущань (типу не Черчіль) погодив використання військової бази (Diego Garcia Nsf).
Історія створення військової бази
Соединенное Королевство по просьбе Соединенных Штатов начало высылку жителей архипелага Чагос в 1968 году, завершив принудительную депортацию 27 апреля 1973 года высылкой оставшихся чагосцев с атолла Перос-Баньос . Выселения были осуществлены для создания военной базы Великобритании и США на острове Диего-Гарсия в соответствии с двусторонними соглашениями в области обороны. Жители, известные в то время как илои ,сегодня известны как жители островов Чагос или чагосцы . [ 5 ]
Британское правительство отделило архипелаг Чагос от Маврикия , создав новую колонию в Африке — Британскую территорию в Индийском океане (БИОТ). Чтобы избежать ответственности перед Организацией Объединенных Наций за свое продолжающееся колониальное правление, Великобритания ложно утверждала, что на Чагосе нет постоянного населения.
Жители Чагоса и правозащитники заявили, что право Чагоса на оккупацию было нарушено Министерством иностранных дел Великобритании в результате соглашения 1966 года [ 7 ] между британским и американским правительствами о предоставлении необитаемого острова для американской военной базы , и что должна быть предоставлена дополнительная компенсация и право на возвращение .
Судебные разбирательства по поводу компенсации и права на проживание на островах Чаго начались в апреле 1973 года, когда 280 островитян, представленных маврикийским адвокатом, обратились к правительству Маврикия с просьбой распределить компенсацию в размере 650 000 фунтов стерлингов, предоставленную в 1972 году британским правительством. Она была распределена только в 1977 году. С тех пор продолжаются различные петиции и судебные иски, но они не принесли существенного результата из-за неоднократных отказов США и Великобритании предоставить репарации и репатриацию , выходящие за рамки ограниченной денежной компенсации.
В 2019 году Международный суд ООН вынес консультативное заключение, в котором говорилось, что Соединенное Королевство не обладает суверенитетом над островами Чагос и что управление архипелагом должно быть передано Маврикию «как можно скорее». [ 12 ] Затем Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за установление шестимесячного срока для начала процесса передачи островов Великобритании, хотя резолюция не имела обязательной силы. В октябре 2024 года Великобритания объявила о передаче суверенитета над островами Чагос Маврикию в рамках сделки, которая еще подлежит окончательному оформлению договора. Кроме того, согласно сделке, нынешняя военная база на Диего-Гарсии будет сдана в аренду британскому правительству на первоначальный период в 99 лет. Некоторые жители Чагоса в Великобритании раскритиковали сделку за исключение общины Чагоса из процесса принятия решений.
Стосовно дотримання Міжнародного Права: виселили 2000+ чагосців і потім 50 років не бажали виплатити грошеву компенсацію (по 2000 дол на кожного), це просто ганьба Не бажали створювати юридичний прецедент, тоді б довелось кожному вбитому і пораненого в'єтнамцю теж платити
Shaman написав:ти хочеш заперечити, що церква в Києві виникла раніше ніж в Москві?
Я говорю, что этот аргумент смысла не имеет: театры создали сильно раньше ТикТока - и, опять же: "и что?" Если уж про религию - допотопные "вера в гром" , опять же...
розмова йшла про право існування саме української церкви - бо багатьом муляє її створення. й в цьому питанні коли була створена та чи інша церква - має значення. РПЦ до речі не отримала дозволу на автокефалію свого часу, просто заявила й все