RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3211321232133214>
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 07:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Відень - це наша стара українська метрополія, в якій найбільш щаслива та свідома частина України розвивалась та квітла. Саме тому українці відчувають себе у Відні як вдома. І їм тут не потрібні ані зелені картки, ані навіть австрійськи номери чи водійські посвідчення. І до чого тут Трамп та ICE? І що мені тут здобувати? І про яку втечу розмова? Я ж був в Києві в червні минулого року. Як можна втекти, повернутись а потім знову втекти?

Так все таки вирішили лишатися назавжди в Відні. Не бачите свого майбутнього на Батьківщині?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10539
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 1914 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 07:58

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Не вилечу, а повернусь із гідністю на Вкраїну милу. Де все рідне і знайоме. Де на нас не будуть дивитись як на людей другого сорту.


Якщо на вас дивляться як на особистість другого сорту це ваша проблема.
Ваш розумовий рівень значить набагато нижче звичайного європейця.
Треба було мови вивчати а не сидіти цілодобово на форумі і не строчити пости з рекламаю лайнонобудів.

Розумію, Хомʼяк, що не кожен має сміливість подивитись правді в очі. Для когось еміграція - найвище досягнення в житті і такі нюанси як соціальний статус, залученість, самоповага значення не мають. Але не для всіх.
airmax78
 
Повідомлень: 43026
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5362 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 08:03

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Відень - це наша стара українська метрополія, в якій найбільш щаслива та свідома частина України розвивалась та квітла. Саме тому українці відчувають себе у Відні як вдома. І їм тут не потрібні ані зелені картки, ані навіть австрійськи номери чи водійські посвідчення. І до чого тут Трамп та ICE? І що мені тут здобувати? І про яку втечу розмова? Я ж був в Києві в червні минулого року. Як можна втекти, повернутись а потім знову втекти?

Так все таки вирішили лишатися назавжди в Відні. Не бачите свого майбутнього на Батьківщині?

Це був сарказм аби підкреслити для Акурта різницю між тимчасовим відрядженням вверх по річці що закінчується в Україні («це ж поряд»(с)) та «новим життям на Кентукщині милій».
airmax78
 
Повідомлень: 43026
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5362 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 08:59

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Відень - це наша стара українська метрополія, в якій найбільш щаслива та свідома частина України розвивалась та квітла. Саме тому українці відчувають себе у Відні як вдома. І їм тут не потрібні ані зелені картки, ані навіть австрійськи номери чи водійські посвідчення. І до чого тут Трамп та ICE? І що мені тут здобувати? І про яку втечу розмова? Я ж був в Києві в червні минулого року. Як можна втекти, повернутись а потім знову втекти?

Так все таки вирішили лишатися назавжди в Відні. Не бачите свого майбутнього на Батьківщині?

Це був сарказм аби підкреслити для Акурта різницю між тимчасовим відрядженням вверх по річці що закінчується в Україні («це ж поряд»(с)) та «новим життям на Кентукщині милій».

Нічого не зрозуміло, набір слів, все-таки, будете лишатись назавжди в Відні?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10539
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 1914 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Для когось еміграція - найвище досягнення в житті і такі нюанси як соціальний статус, залученість, самоповага значення не мають.

Набір слів якийсь. Соціальний статус, залученість, самоповага жодним чином не залежать від того чи людина в еміграції, чи на батьківщині.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10539
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 1914 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:10

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Для когось еміграція - найвище досягнення в житті і такі нюанси як соціальний статус, залученість, самоповага значення не мають.

Набір слів якийсь. Соціальний статус, залученість, самоповага жодним чином не залежать від того чи людина в еміграції, чи на батьківщині.


Максімка мабуть хоче сказати що в нього був в Україні соціальний статус.
Але соціальний статус був примарний як виявилось.
В іншому разі максімка не жив би в соціальному житлі для люмпенів.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2811
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3197 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:12



До речі схоже що почали українські права блокувати для ухилянтів.
6 хвилина. Німці пробивають в базі права. Права не дійсні.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2811
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3197 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:16

  Хомякоид написав:

До речі схоже що почали українські права блокувати для ухилянтів.
6 хвилина. Німці пробивають в базі права. Права не дійсні.

Наступний етап - блокування коштів на рахунках.
В перспективі - експропріація нерухомості і передача її тим, хто воював за неньку, родичам загинувших солдат і офіцерів ЗСУ.
Начувайтесь, ухилянти! :twisted:

Місцеві ухилянти в акуї. Фаза відказу, ні, такого не може бути! :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23336
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1814 раз.
Подякували: 2588 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  Хомякоид написав:До речі схоже що почали українські права блокувати

А що не можна поміняти ті права за 4 роки на місцеві? Це хіба так тяжко? В Польщі йдеш в місцеву адміністрацію, платиш 100 зл, через місяць-два нові права готові.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10539
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 1914 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  Frant написав:В перспективі - експропріація нерухомості

Ну ти свій чорний рот роззявив на чуже :mrgreen: Я думав комуністів вже давно перебили, ні - вони ще існують на місцевих форумах.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10539
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 1914 раз.
 
Профіль
 
1
2
  #<1 ... 3211321232133214>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15726)
13.03.2026 09:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.