Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:22
rjkz написав:
Как-же, как-же.
Помню.
Вы кажется к чему-то себя готовили, в спортзал ходили, вес сбрасывали.
Может даже броник примеряли перед зеркалом?
Геройски вернулись в Украину. Я уж готовился увидеть фотку автомата с выцарапанным airmax78 (как наш геройский Долярчик выложил). Не, не увидел.
Небось пошли в ТЦК и ...не взяли? Сказали что в Вене вы нужнее Родине?
ШтЫрлиц вы наш. Мы вами гордимся неописяемо. Когда возвращались в Вену, вы как, на коровьих копытах контрольную полосу переходили? Или как в прошлый раз - на парашюте прыгали?
Извините, не могу писать, все плывет перед глазами, это слезы умиления и гордости за вас. Берегите себя. На рожон не лезьте. Хотя, я знаю, вы меня не послушаете, герой вы наш. Да прибудет с вами Сила!
Це про кого ви? Часом, не про такого інженера-будівельника Миколая, який активно топив за зелених квартальщиків і їх "слуг", а потім втік за океан, залишивши в Києві чотири квартири?
Frant
Повідомлень: 23336
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1814 раз.
- Подякували: 2588 раз.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:24
BIGor написав: Frant написав:
В перспективі - експропріація нерухомості
Ну ти свій чорний рот роззявив на чуже
Я думав комуністів вже давно перебили, ні - вони ще існують на місцевих форумах.
Ти приїзжай в Київ, поговоримо тут. Разом з іншими ухилянтами можеш приїхати. Зустрінемо прямо на вокзалі, не турбуйся.
І воювати не хочуть, і в оборонці впахувати за копійки не бажають, і нерухомість не планують віддавати тим, хто її обороняє. Зато беглецы-ухилянты в сталинизме обвиняют тех, кто остался и хоть что то делает для этой страны
Повідомлень: 23336
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1814 раз.
- Подякували: 2588 раз.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:27
це наші брати слов"яни, тільки трохи західні
Повідомлень: 42559
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1634 раз.
- Подякували: 2880 раз.
1
4
Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:29
BIGor написав: Хомякоид написав:
До речі схоже що почали українські права блокувати
А що не можна поміняти ті права за 4 роки на місцеві? Це хіба так тяжко? В Польщі йдеш в місцеву адміністрацію, платиш 100 зл, через місяць-два нові права готові.
Не везде. В Испании я тоже менял без проблем за 20евро. А вот в Германии я так понял надо заново сдавать. Тоесть если ты только приехал в 2024 или 2025, то не факт что у тебя достаточный уровень языка для сдачи экзамена. Даже если ты в Украине 10 лет водил, без языка этого будет недостаточно чтобы сдать ту же теорию.
Повідомлень: 783
З нами з: 23.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 210 раз.
1
2
Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:30
Frant написав: BIGor написав: Frant написав:
В перспективі - експропріація нерухомості
Ну ти свій чорний рот роззявив на чуже
Я думав комуністів вже давно перебили, ні - вони ще існують на місцевих форумах.
Ти приїзжай в Київ, поговоримо тут. Разом з іншими ухилянтами можеш приїхати. Зустрінемо прямо на вокзалі, не турбуйся.
І воювати не хочуть, і в оборонці впахувати за копійки не бажають, і нерухомість не планують віддавати тим, хто її обороняє.
Зато в сталинизме обвиняют тех, хто хоть что то делает для этой страны
Тебе поплавило старигане. В Києві мені нічого робити - ні роботи, ні житла, ні перспектив. А від тебе чекаємо коли ти віддаш всі свої лишні "хрущівки" військовослужбовцям ЗСУ, покажи своїм прикладом.
Повідомлень: 10539
З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 1914 раз.
1
2
