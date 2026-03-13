|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 бер, 2026 13:22
BIGor написав: airmax78 написав: airmax78 написав:
Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту
Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією.
Може пожаліти ще Вас? Живете своє найкраще життя, маєте можливості які є тільки у 0,01%, жодним чином не дотичні до війни та ще ниєте?
Припиніть щось за мене домислювати. Що за ідіотська звичка? Кому і на що я скаржуся? В Києві/Україні зараз нормально жити неможливо. Це що - скарга? Чи це просто констатація факту? Те що емігранти ніколи не будуть сприйматися як місцеві - це скарга? Це об'єктивна реальність. До речі, ви ж в Польші живете? То кому як не вам це знати? Але якщо хочете себе обманювати - будь-ласка.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43029
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5363 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 13 бер, 2026 14:03
Ви реально ниєте. А мені в Польщі нормально, напевно через те що нема такої великої корони як у Вас.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10538
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 1916 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: П'ят 13 бер, 2026 14:45
Це називається не корона а сходинка на якій ви знаходитесь в піраміді маслова. Ті хто був ніким в Україні і стояв на першій сходинці ледь зводячи кінці з кінцями - у 99% випадків в повному захваті від свого нового життя за кордоном. Особливо якщо пощастило вимутити у добрих європейців якесь пристойне житло та сісти на соціал в X разів більший ніж була зп в Україні. Але чим людина стояла вищє в цій піраміді - тим більш тверезо вона дивиться на своє місце в закордонні. І це не про скарги - це про об'єктивність.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43029
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5363 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 13 бер, 2026 16:26
slonomag
У Німеччині автовласники, які змінили/не набули статус тимчасового захисту повинні отримати автоправа заново. Теорія+іспит. Теорію можна знайти українською, іспит завжди німецькою. Ціна залежить від автошколи. Орієнтовно 900-1200 євро, плюс-мінус.
-
xaos_3
-
-
- Повідомлень: 94
- З нами з: 11.12.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 бер, 2026 17:20
трагедія це ставати чужим для власних доньок.
Я носив їх на руках з народження. ще пам'ятаю, як вони засинали у мене на плечі.
А тепер для них я просто зображення в телефоні.
Я не бачив їх півтора року.
Півтора року я не можу їх обійняти. Не можу взяти за руку.
Ловлю себе на тому, що намагаюся згадати, як це — тримати в своїй руці дитячу долоньку
І жодній людині в цій країні до цього немає діла.
Жодній.
Не лякають російські ракети, лякає байдужість і легкість, з якою одні руйнують мільйони життів інших, а самі живуть найкраще життя
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6097
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
3
2
Додано: П'ят 13 бер, 2026 18:22
Прикольно, у нас только на испанском или английском. Поэтому авто замена прав очень удобная штука.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 784
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: П'ят 13 бер, 2026 20:13
airmax78 написав:
у Відні як вдома. І їм тут не потрібні ані зелені картки, ані навіть австрійськи номери
Якщо постійно проживаєш, то машину потрібно або поставить на облік, відповідно розмитнити, пройти ТО та інше. Чи ні? Чи поки не піймали? Без зеленої картки че шо, без страховки? За це по голові не погладять- штраф плюс заборона подальшого руху.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 4037
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 бер, 2026 20:14
хто приймає теорію і практику?
ТЦК.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 4037
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 бер, 2026 20:21
Ты уже у их подвале всё сдал и осваиваешь брошенные хатынки под новопавловкой и покровским?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5713
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 бер, 2026 20:42
На тимчасовому захисті жеж.
Без зеленої картки че шо, без страховки?
Щось здається, що малася на увазі американська Green Card. До чого тут Австрія - не зрозуміло.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3639
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 657 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|