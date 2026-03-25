#<1 ... 3233323432353236 Додано: Вів 24 бер, 2026 18:53 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: в случае, весьма реального, закрытия Ю4Ю в случае, весьма реального, закрытия Ю4Ю

уже реально сворачивается, спс трампону.... уже реально сворачивается, спс трампону.... Прохожий Повідомлень: 14340 З нами з: 05.06.13 Подякував: 936 раз. Подякували: 1467 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2026 10:51

https://youtu.be/J1ilxceatT4?si=wVX_eI9jBgK5nYRd Чому краківський бігунець не зможе купити там помешкання. Bolt Повідомлень: 3889 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 301 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2026 12:44 Пане Bolt! Порадували реально цим відео.

Я вже забуваю польську мову - колись майже вільно говорив - але спробую тезисно на польсько-українському "суржику":



..."жити в оренді" - то "новочесний стиль життя"... (вибачаюсь, мені не треба);

- отдаваніє вшистке, що заробиш, комусь іннему...

- сам не можеш подудвати будинок - то фактично будуєш маєток комусь іннему за власні гроші...

- колега 1995 року народження хотів купити мешкання в 50 (!!!!) кв. м у девелопера..." (і не великий слава Богу маєток - всього 50 кв. м букде лекго прибирати)...

- Представниця девелопера відповіла: "цалий блок юж спржеданий!" (не забули як вам по вухах віником водить один фахівець на цій гілці, розказуючи на своїх невтомних простирадлах, що НІХТО нічого не купує, НІДЕ нічого НЕ продається, ЦІНИ ВПАЛИ на 10 відсотків... Ну-ну... читайте та локшину з вух знімайте... ).

- А хто ж купив цілий блок - в все просто - гурт інвестиційний Люксембургу (!!!) (і не забувайте епохальну новинку сезону: озвучена в суботу на цій гілці фраза: "Он - идиот" - це про українця, який купив по низу ринку власний будинок майже в Чикаго. Ці з Люксембураг ідіоти, піднесені в квадрат мабуть або в куб...)

- Ідіоти точно: купили 300 (!) мешкань... (Ну кончені ідіоти...)

- ринок нерухомості бардзо ладно пішов вгору...

- найвищий людський страх - бути БЕЗДОМНИМ....

- Якщо карта не прийде - то під мост... або в намет... (і так бува. Тут єдина порада: "Думати головОМ, а не ногОМ). Ідалі" звсно, то справа допроваджона до екстермум, але в нас в Польщі все млже бути... (і не тільки в Польщі, звісно...)

- КРУТО: "А для чего масова преса умовляє людину, що жити в оренді то пенкне... А для тего, що... А ТОМУ ЩО ТО ПРЕОГРОМНІ ПІНЬОНДЗИ (!!!!).

- послухайте на ютюбе всіляких експертів, де... (ну так ми і на цьому форумі бачимо: всі читачів мають власне житло, куплене НЕ в кредит, але уважно навішують собі на вуха локшину від того, хто НЕ купував та НЕ має... Прямо забава форумна... Один LEXX відчуває "подвох/підступ/зловмисність" та чесно про це пише, наголошуючи, що в нього математичний склад розуму та сам може порахувати, що краще платити 1 995 доларів за своє, та собі, ніж віддавати 1 995 доларів чужому дяькові на шампанське)

- "фундуж" - не чув такого польського слова раніше - це добрий професіональний та милий властитель нерухомості... (хі-хі, так українці в переважінй кількості своїй саме такі...)

- з 1992 року ціна нерухомості зросла на 2 500 процентів... Да... ти бач як не читають поляки цей форум, де все все все - навіть в Києві - падає та падає в ціні...

- Люде не сам глупе... ("Люди не зовсім дурні" - правда ж... ну правда ж...)

- "Інфляція єст, біла и бендже!" (удар нижче пасу флайману, який роками доводив своїми "науковими" дослідженнями, що інфляція може бути тільки в тих 197 (!) країнах світу, де він ніколи в житті не бував, не перебуває і в найближчі 1/2 сторіччя не буде перебувати)...

- "ти стояв в "колейці" ОСТАННІМ не купівлю квартири в 50 кв.м. - і можливо твоя черга дійде, але вже в 2 рази дорожче..." Браво! Браво! Класно сказано!

- коли ти йдеш купити своє мешкання, то (говорить посміхаючись) платиш ціни брутто... і ще платиш податок "PCC"... а що робить "фундуш" - діючи на законних підставах - одліче (!!!!) собі VAT - із суми наприклад в 100 000 000 злотих інвестицій - отримує премію в сумі декілька десятків мільйонів злотих повернення... то є знижка, яку ти нігде не отримаєш...



Ух, пане Bolt!

Ну реально якісне відео... Реально цікаве...

Поставте, панове, пану Bolt "плюс" - я поставив... akurt

Ну там в коментах хтось написав,що iнстуцiональнiiнвестори складаютьвсього 2-3 %на ринку неруxомостi.Aле вже не один раз читав ,що у прлякiв споруджуеться житоо суто пiд оренду.

